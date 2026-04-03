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सफर में सेहत बिगाड़ देगा ये खाना, गंदगी में तैयार किया जा रहा था चना चाट, भिनभिना रही थी मक्खियां

हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की छापेमारी ( Photo-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो सफर के दौरान बाहर का खाना खाने वाले यात्रियों को सोचने पर मजबूर कर देगी. रुड़की में खाने की गुणवत्ता के साथ गंभीर लापरवाही का मामला उजागर हुआ है, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी छापेमारी के दौरान हैरान रह गई. दरअसल जिस जगह पर चना और चना चाट तैयार हो रही थी वह एक गंदी नाली के बिल्कुल पास थी, इतना ही नहीं खाने की सामग्री भी खुले में रखी हुई थी, जिन पर मक्खियां भिनक रही थी, बहरहाल, विभाग की ओर से किचन संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अगर आप बसों में सफर करते हैं और यात्रा के समय चना चाट, ब्रेड पकोड़ा या अन्य स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं तो अब थोड़ा सावधान हो जाएं. दरअसल, रुड़की रोडवेज बस अड्डे के पीछे खुले में चल रही एक चाट किचन में खाने की गुणवत्ता के साथ एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. वहीं 2 अप्रैल गुरुवार के दिन हरिद्वार से रुड़की पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शिकायत मिलने के बाद अचानक छापेमारी की, जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गई. गंदगी में तैयार किया जा रहा था चना चाट (Photo-ETV Bharat)