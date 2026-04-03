सफर में सेहत बिगाड़ देगा ये खाना, गंदगी में तैयार किया जा रहा था चना चाट, भिनभिना रही थी मक्खियां
रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के दौरान यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली तस्वीर सामने आई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 3, 2026 at 2:39 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो सफर के दौरान बाहर का खाना खाने वाले यात्रियों को सोचने पर मजबूर कर देगी. रुड़की में खाने की गुणवत्ता के साथ गंभीर लापरवाही का मामला उजागर हुआ है, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी छापेमारी के दौरान हैरान रह गई. दरअसल जिस जगह पर चना और चना चाट तैयार हो रही थी वह एक गंदी नाली के बिल्कुल पास थी, इतना ही नहीं खाने की सामग्री भी खुले में रखी हुई थी, जिन पर मक्खियां भिनक रही थी, बहरहाल, विभाग की ओर से किचन संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
अगर आप बसों में सफर करते हैं और यात्रा के समय चना चाट, ब्रेड पकोड़ा या अन्य स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं तो अब थोड़ा सावधान हो जाएं. दरअसल, रुड़की रोडवेज बस अड्डे के पीछे खुले में चल रही एक चाट किचन में खाने की गुणवत्ता के साथ एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. वहीं 2 अप्रैल गुरुवार के दिन हरिद्वार से रुड़की पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शिकायत मिलने के बाद अचानक छापेमारी की, जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां के हालात देखकर हैरान रह गई.
टीम ने देखा कि जिस जगह पर चना और चना चाट तैयार किया जा रहा था, वह एक गंदी नाली के बिल्कुल पास में था. इतना ही नहीं खाने की सामग्री भी खुले में रखी गई थी. जिन पर मक्खियां भिनक रही थी. टीम द्वारा जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कटे हुए टमाटर और अन्य जरूरी सामग्री बिना ढके हुई रखी गई थी, जिससे साफ-सफाई के मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही थी और यही खाना रोजाना यात्रियों को परोसा जा रहा था. वहीं किचन स्वामी द्वारा की जा रही ये लापरवाही यात्रियों की सेहत पर भी भारी पड़ सकती थी.
हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली थी, सूचना मिलने के बाद तत्काल हरिद्वार से टीम रुड़की पहुंची, जिसके बाद कार्रवाई की गई है. फिलहाल विभाग ने किचन संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, इस दौरान विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह बाहर खाना खाते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही उनकी सेहत पर भारी पड़ सकती है.
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