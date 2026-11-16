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जयपुर में बाल सुधार गृह में सीएसटी की छापेमारी, दो एंड्रॉइड समेत चार मोबाइल मिले, गांजा बरामद

बाल सुधार गृह में मिले मोबाइल और चार्जर ( Photo: Jaipur Police )

जयपुर: राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में स्थित बाल सुधार गृह में पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया. पुलिस ने बाल सुधार गृह से चार मोबाइल, उनके चार्जर और मादक पदार्थ गांजा भी जब्त किया है. बाल सुधार गृह में बाल अपचारियों की ओर से मोबाइल इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश के निर्देशन में कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान मोबाइल, चार्जर व गांजा जब्त किया.