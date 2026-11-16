जयपुर में बाल सुधार गृह में सीएसटी की छापेमारी, दो एंड्रॉइड समेत चार मोबाइल मिले, गांजा बरामद
कमिश्नरेट की स्पेशल टीम के 50 जवानों ने की कार्रवाई. ट्रांसपोर्ट नगर थाने में मुकदमा दर्ज.
Published : November 16, 2026 at 9:53 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में स्थित बाल सुधार गृह में पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया. पुलिस ने बाल सुधार गृह से चार मोबाइल, उनके चार्जर और मादक पदार्थ गांजा भी जब्त किया है. बाल सुधार गृह में बाल अपचारियों की ओर से मोबाइल इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश के निर्देशन में कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान मोबाइल, चार्जर व गांजा जब्त किया.
स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश ने बताया कि गोपनीय सूचना पर सीएसटी के 50 जवानों की टीमें बाल सुधार गृह पहुंची और चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. उन्होंने बताया कि इस औचक छापेमारी के दौरान बाल सुधार गृह से चार मोबाइल, उनके चार्जर और 20 ग्राम गांजा मिला है. इस संबंध में ट्रांसपोर्ट नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट और जुवैनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.
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नेटवर्क का लगा रहे पता: स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश बोले, कड़ी सुरक्षा के बीच बाल सुधार गृह में प्रतिबंधित सामग्री मोबाइल और नशा पहुंचने के मामले की गहनता से जांच की जा रही है. किस तरह प्रतिबंधित सामग्री बाल सुधार गृह के भीतर पहुंच रही है और कौन लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं. इसे लेकर पड़ताल जारी है.
पहले भी चर्चा में रहा बाल सुधार गृह: यह पहला मौका नहीं है जब बाल सुधार गृह चर्चा में आया है. इससे पहले बाल अपचारियों के दीवार फांदकर भागने और बाल सुधार गृह में बाल अपचारियों के बीच आपसी मारपीट की खबरें आई थी. लंबे समय बाद इस तरह की पुलिस छापेमारी और कार्रवाई में बाल सुधार गृह में मोबाइल बरामद होने का यह पहला मामला है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच में जुटी है. बाल सुधार गृह में कई संगीन अपराधों में शामिल बाल अपचारी भी बंद हैं.
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