डूंगरपुर में पारिवारिक विवाद: गुस्साए जेठ ने मारी सिर पर रॉड, विवाहिता की मौत
मृतका के पीहर पक्ष ने किया हंगामा. आरोपी बड़ा भाई डिटेन.
Published : May 11, 2026 at 6:25 PM IST
डूंगरपुर: जिले के ओबरी थाना क्षेत्र की बिलिया बडगामा पंचायत के राजपुर गांव में पारिवारिक विवाद में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर मामले की जांच शुरू की.
जिले के ओबरी थानाधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि राजपुर निवासी शांतिलाल भगोरा करीब 20 वर्षों से बाहर रहकर मजदूरी करता था. पिछले पांच माह से घर पर था. सोमवार सुबह उसका छोटा भाई जीवतराम किसी काम से बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ गया. इसी दौरान शांतिलाल छोटे भाई के कमरे में पहुंचा, जहां जीवतराम की पत्नी प्रमिला मौजूद थी. दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया. झगड़ा बढ़ने पर शांतिलाल ने गुस्से में रॉड से प्रमिला के सिर पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से प्रमिला की मौके पर ही मौत हो गई. महिला की चीख सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सांसें थम चुकी थीं.
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घटना की सूचना पर ओबरी पुलिस पहुंची और मौके का जायजा लिया. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए. जानकारी मिलते ही मृतका का पीहर पक्ष गांव पहुंचा व हंगामा किया. पुलिस ने समझाइश कर उन्हें शांत कराया. इसके बाद पुलिस ने शव सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने आरोपी शांतिलाल को हिरासत में लिया. फिलहाल हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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