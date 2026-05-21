दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि आज, सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, कहा- झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता
झामुमो महासचिव रहे मुख्यमंत्री के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी.
Published : May 21, 2026 at 5:50 PM IST
रांची: झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की आज पुण्यतिथि मनाई गई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के लोवाडीह स्थित दुर्गा सोरेन की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
हेमंत सोरेन का भावुक संबोधन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद कहा कि दुर्गा सोरेन के योगदान को याद करने का यह दिन है. उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन ने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई और वंचितों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. उन्होंने कहा, “ दुर्गा सोरेन एक दूरदर्शी, संघर्षशील और जनभावनाओं से जुड़े नेता थे. उनका जीवन जन कल्याण के प्रति समर्पित रहा”
उनके संघर्ष से मिला अलग झारखंड- हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी सभी लोग यहां एकत्रित होकर दुर्गा सोरेन को याद कर रहे हैं. उनके विचार और आदर्श हमेशा नई पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे. हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जैसे मार्गदर्शक और संघर्षशील नेताओं के शहादत एवं अथक संघर्ष के कारण ही झारखंड राज्य हासिल हुआ. उन्होंने बड़े भाई को “कर्मठ एवं युवा नेता” बताते हुए उन पर गर्व व्यक्त किया.
अन्य नेताओं ने भी की श्रद्धांजलि
दुर्गा सोरेन स्मारक पर मुख्यमंत्री के अलावा कई जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माजी, झामुमो महासचिव विनोद पांडेय, सुप्रियो भट्टाचार्या, जिला झामुमो के मुस्ताक अहमद सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे.
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