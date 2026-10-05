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SPECIAL: दुर्गोत्सव की रांची में जोरदार तैयारी, श्रद्धालुओं को द्वारिका नगरी से लेकर स्वर्ग तक के होंगे दर्शन, थीम बेस्ड लाइटिंग से चुंधिया जाएंगी आंखें

ग्राफिक्स इमेज ( ईटीवी भारत )

रांची: राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह चरम पर है. पूजा समितियों के द्वारा एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं. जिसमें मां भवानी बिराजेंगी. हर बार की तरह इस बार भी पूजा समितियों ने इसे भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है. कहीं तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर बन रहा है तो कहीं स्वर्ग और नरक तो कहीं गोलगप्पा व चना-चूर से पंडाल बन रहा है. इस वजह से पूजा पंडालों की लागत 1.25 करोड़ तक पहुंच गयी है.