SPECIAL: दुर्गोत्सव की रांची में जोरदार तैयारी, श्रद्धालुओं को द्वारिका नगरी से लेकर स्वर्ग तक के होंगे दर्शन, थीम बेस्ड लाइटिंग से चुंधिया जाएंगी आंखें
रांची में अलग-अलग थीम पर करोड़ों रुपए तक की लागत से दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : October 5, 2026 at 1:14 PM IST
रांची: राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह चरम पर है. पूजा समितियों के द्वारा एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं. जिसमें मां भवानी बिराजेंगी. हर बार की तरह इस बार भी पूजा समितियों ने इसे भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है. कहीं तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर बन रहा है तो कहीं स्वर्ग और नरक तो कहीं गोलगप्पा व चना-चूर से पंडाल बन रहा है. इस वजह से पूजा पंडालों की लागत 1.25 करोड़ तक पहुंच गयी है.
सबसे ज्यादा लागत का जिला स्कूल मैदान में बन रहा श्रीराम लला दुर्गा पूजा समिति का पूजा पंडाल है. जिसपर 1.25 करोड़ खर्च होने की संभावना है. यहां सर्ववेद मंदिर की थीम पर पंडाल तैयार किया जा रहा है. पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी के अनुसार इस बार पंडाल में बेहतरीन लाइटिंग होगी. जिस वजह से दिन में अलग और शाम-रात में अलग रंग में पंडाल दिखेगा.
तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर की तर्ज पर पंडाल
इसी तरह बकरी बाजार में 1 करोड़ की लागत से बन रहे तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खास होगा. पूजा समिति के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल कहते हैं कि इतनी बड़ी लागत से बन रहे पूजा पंडाल में चंदा के साथ-साथ मेला परिसर में लगने वाले झूला एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन की आमदनी बड़ा सहयोग करता है. इसके अलावे 145 सदस्यों वाली यह पूजा समिति है जो जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहयोग करता है.
पूजा पंडालों में जबरदस्त होगी लाइटिंग
पूजा पंडालों में इस बार जबरदस्त लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है. चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा तैयार हो रहे राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर श्रद्धालु द्वारिका नगरी में तिरंगा थीम पर लाइटिंग का आनंद उठाएंगे. करीब 80 लाख की लागत से बन रहे इस पूजा पंडाल को कोलकाता के जानेमाने जेना डेकोरेटर्स द्वारा तैयार किया जा रहा है. चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह कहते हैं कि अब तक का यह सबसे बड़ा पूजा पंडाल होगा. जिसमें इस बार लाइटिंग खास रूप में आपको दिखेगी.
तिरंगा थीम पर होने वाले लाइटिंग के लिए कोलकाता से इंजीनियर की टीम इसे अंतिम रूप देने में लगी है. श्रद्धालु जैसे ही यहां पहुंचेंगे तो वे द्वारिका नगरी के साथ-साथ तिरंगा थीम पर लाइटिंग का आनंद उठा सकते हैं. इसी तरह रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति में इस बार खास प्रबंध किए जा रहे हैं. यहां श्रद्धालुओं को ओणम पर्व के धार्मिक महत्व को दर्शाते हुए भगवान विष्णु से जुड़ी कथा आधारित थ्री डी पाताल लोक देखने को मिलेगा.
रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मुनचुन राय कहते हैं कि इस बार पूजा पंडाल की लागत करीब 55 लाख रुपए है. जिसमें मूर्ति पर 2 लाख इसके अलावा लाइटिंग पर 5 लाख एवं पंडाल निर्माण पर 50 लाख रुपए के करीब है. उन्होंने कहा कि पूजा पर होने वाले खर्च जिसमें पंडाल भी शामिल है, चंदा एवं सहयोग के जरिए वे लोग इकट्ठा करते हैं. इसके अलावा यहां मेला परिसर में जो विज्ञापन एवं दुकानदारों से सहयोग मिलता है, उससे पूरा किया जाता है.
14 अक्टूबर से पट खोलने की तैयारी
11 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जायेगी. दुर्गा पूजा का समय नजदीक आता देख पूजा पंडाल निर्माण में लगे कारीगर इसे अंतिम रुप देने में जुटे हैं. इस बार रांची जिला दुर्गा पूजा समिति ने 14 अक्टूबर यानी चौथी पूजा से ही पंडाल खोलने का निर्णय लिया है. पूजा समितियों का कहना है कि मौसम यदि साथ दिया तो इस बार दुर्गा पूजा का आनंद ही कुछ और होगा.
रांची नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार 53 वार्डों में स्थित 176 पूजा पंडाल हैं. जिसे नौ जोन में बांटकर प्रशासनिक देखरेख की जा रही है. प्रत्येक जोन के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है. पुलिस प्रशासनिक कर्मी पूजा पंडालों का नियमित निरीक्षण करेंगे और पूजा समितियों से समन्वय स्थापित करेंगे.
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