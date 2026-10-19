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IIT-ISM के दुर्गा पूजा पंडाल में विज्ञान और आस्था का संगम, सेमीकंडक्टर्स की थीम से आत्मनिर्भर भारत का संदेश

क्रिटिकल मिनरल्स थीम पर तैयार दुर्गा पूजा पंडजा ( ETV Bharat )

धनबाद: दुर्गा पूजा के उत्सव में आस्था और परंपरा की छटा तो हर तरफ देखने को मिल रही है, लेकिन धनबाद के IIT-ISM का दुर्गा पूजा पंडाल इस बार एक अलग संदेश दे रहा है. यहां मां दुर्गा की आराधना के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों की अहमियत को प्रदर्शित किया गया है. यह वही क्षेत्र है, जिसमें भारत अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और IIT (ISM) धनबाद शोध के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

पंडाल के माध्यम से लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि देश के भविष्य, स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में महत्वपूर्ण खनिजों की कितनी बड़ी भूमिका है. इस बीच पंडाल की थीम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर चिप्स पर आधारित सजावट के जरिए विज्ञान और तकनीक की उस दुनिया को दर्शाया गया है, जो आने वाले समय में भारत के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.