IIT-ISM के दुर्गा पूजा पंडाल में विज्ञान और आस्था का संगम, सेमीकंडक्टर्स की थीम से आत्मनिर्भर भारत का संदेश
IIT-ISM धनबाद में दुर्गा पूजा के मौके पर पंडाल को क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स की थीम पर सजाया गया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 3:32 PM IST
धनबाद: दुर्गा पूजा के उत्सव में आस्था और परंपरा की छटा तो हर तरफ देखने को मिल रही है, लेकिन धनबाद के IIT-ISM का दुर्गा पूजा पंडाल इस बार एक अलग संदेश दे रहा है. यहां मां दुर्गा की आराधना के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों की अहमियत को प्रदर्शित किया गया है. यह वही क्षेत्र है, जिसमें भारत अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और IIT (ISM) धनबाद शोध के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
पंडाल के माध्यम से लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि देश के भविष्य, स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में महत्वपूर्ण खनिजों की कितनी बड़ी भूमिका है. इस बीच पंडाल की थीम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर चिप्स पर आधारित सजावट के जरिए विज्ञान और तकनीक की उस दुनिया को दर्शाया गया है, जो आने वाले समय में भारत के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
संस्थान के कुलसचिव ने दी जानकारी
IIT-ISM के कुलसचिव प्रबोध पांडेय ने कहा कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपयोगिता को प्रदर्शित करने के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की झलक भी दिखाई गई है. इन संसाधनों का इस्तेमाल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है. ऐसे में इनका स्वदेशी स्तर पर अनुसंधान और तकनीकी विकास भारत के लिए महत्वपूर्ण है.
इस वर्ष क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर को थीम बनाने का उद्देश्य लोगों को इनकी अहमियत से अवगत कराना है. भारत सरकार ने संस्थान में क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मान्यता दी है. संस्थान इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है. हाल ही में संस्थान के फैकल्टी सदस्यों द्वारा विकसित स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. समिति का प्रयास है कि पूजा के माध्यम से धनबाद के लोगों तक यह संदेश पहुंचे कि IIT-ISM केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि देश के तकनीकी विकास में भी योगदान कर रहा है.
संस्थान ने पूरे किए सौ साल
लगभग एक शताब्दी की शैक्षणिक और शोध परंपरा वाला IIT-ISM धनबाद अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रहा है. खनन और खनिजों के क्षेत्र में संस्थान की पहचान लंबे समय से रही है. अब क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में शोध के जरिए नई संभावनाओं पर काम किया जा रहा है.
क्रिटिकल मिनरल्स का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में इनकी जरूरत होती है. इन संसाधनों की उपलब्धता और आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए भी अहम है. संस्थान के विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी और उनके परिवार मिलकर इस आयोजन को सफल बना रहे हैं. क्रिटिकल मिनरल्स जैसे विषय पर आधारित पंडाल विद्यार्थियों में भी उत्सुकता पैदा कर रहा है.
अनुसंधान के महत्व को समझने का मिल रहा है मौका
पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच नई तकनीकों तथा अनुसंधान के महत्व को समझने का अवसर मिल रहा है. संस्थाना का संकल्प है कि संस्थान देश के विकास में अपनी भूमिका और मजबूत करे तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान दे. पूजा समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि मां दुर्गा से संस्थान की निरंतर प्रगति, विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और देश के विकास की कामना की गई है. उनका मानना है कि विद्यार्थियों की सफलता केवल अच्छे रोजगार और बेहतर पैकेज तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देना चाहिए.
1977 से चली आ रही है दुर्गा पूजा की परंपरा
IIT (ISM) धनबाद में सामुदायिक दुर्गा पूजा की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी. दशकों पुरानी यह परंपरा आज भी संस्थान के लोगों को एक साथ जोड़ती है. इस बार पूजा के उत्सव को वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी आत्मनिर्भरता के संदेश से जोड़ने की पहल की गई है. धनबाद के इस पूजा पंडाल में आस्था के साथ विज्ञान, परंपरा नवाचार और मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ विकसित भारत का संकल्प भी दिखाई दे रहा है.
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