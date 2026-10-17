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रामगढ़ के बरकाकाना में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले दुर्गा पूजा पंडाल के पट, भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा मेला परिसर

दुर्गा पूजा पंडाल ( Etv Bharat )

रामगढ़: शारदीय नवरात्रि के साथ पूरा रामगढ़ जिला मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है. कहीं पूजा पंडालों में वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं, तो कहीं मेले की रौनक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.

रामगढ़ जिले के नया नगर बरकाकाना (घुटुआ) स्थित सीसीएल श्रीश्री दुर्गा पूजा पंडाल में शुक्रवार को विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां दुर्गा के पट खोल दिए गए. ‘या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता…’ के मंत्रों से पूरा पंडाल भक्तिमय हो उठा. पट खुलते ही मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला.