रामगढ़ के बरकाकाना में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले दुर्गा पूजा पंडाल के पट, भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा मेला परिसर
रामगढ़ के बरकाकाना में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दुर्गा पूजा पंडाल के पट खोल दिए गए.
Published : October 17, 2026 at 8:53 AM IST
रामगढ़: शारदीय नवरात्रि के साथ पूरा रामगढ़ जिला मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है. कहीं पूजा पंडालों में वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं, तो कहीं मेले की रौनक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.
रामगढ़ जिले के नया नगर बरकाकाना (घुटुआ) स्थित सीसीएल श्रीश्री दुर्गा पूजा पंडाल में शुक्रवार को विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां दुर्गा के पट खोल दिए गए. ‘या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता…’ के मंत्रों से पूरा पंडाल भक्तिमय हो उठा. पट खुलते ही मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला.
नया नगर बरकाकाना में शारदीय दुर्गा पूजा को लेकर भक्ति, आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को सीसीएल श्रीश्री दुर्गा पूजा पंडाल में देवी बोधन, आमंत्रण और अधिवास की पारंपरिक रस्में पूरी होने के बाद मां दुर्गा के पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए.
चिल्ड्रेन पार्क परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह में डीटीएम राजहंस सिंह ने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया. जबकि नया नगर पूजा पंडाल व मेला का उद्घाटन सीसीएल महाप्रबंधक बरकाकाना बीके राकेश रंजन ने किया. धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और मां दुर्गा की आराधना में श्रद्धालु भाव-विभोर नजर आए.
पंडित असीम चक्रवर्ती, उपेंद्र पाठक, कृष्ण पाठक और राजकिशोर पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से पूजा-अर्चना संपन्न कराई. पूजा पंडाल में ‘या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः’ के मंत्र गूंजते रहे. मंत्रोच्चार और पारंपरिक पूजा-अर्चना के बीच अतिथियों ने नारियल फोड़कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और उन्नति की कामना की. पूजा समिति की ओर से अतिथियों को मां की चुनरी और प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया.
धार्मिक अनुष्ठान के बाद मेला बाजार का भी शुभारंभ किया गया. इसके साथ ही परिसर में सजे मेले में उत्सव का रंग और गहरा हो गया. झूलों के शुरू होते ही बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह दिखा, वहीं परिवारों के साथ पहुंचे लोग भी मेले का आनंद लेते नजर आए.
मां दुर्गा के दर्शन, पूजा-अर्चना और मेले की चहल-पहल ने रामगढ़ जिले के माहौल को पूरी तरह उत्सवमय बना दिया है. रामगढ़ जिले में दुर्गा पूजा को लेकर बढ़ती रौनक के बीच नया नगर बरकाकाना का यह पूजा पंडाल श्रद्धालुओं और मेला घूमने आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.
इस बार बरकाकाना के दुर्गा पूजा मेले में मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. मेले में टावर, ब्रेक डांस, ड्रैगन, छिपकली और नाव समेत कई तरह के झूले लगाए गए हैं. इसके अलावा चार नए प्रकार के झूले भी यहां पहुंचे हैं, जो पहली बार मेले में आने वाले लोगों के लिए खास आकर्षण होंगे.
झूलों की विविधता और मेले की सजावट बच्चों से लेकर बड़ों तक को आकर्षित कर रही है. एक ओर पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है, तो दूसरी ओर मेला परिसर में मनोरंजन और खरीदारी को लेकर उत्साह नजर आ रहा है.
शारदीय दुर्गा पूजा का यह पर्व आस्था, परंपरा और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है. रामगढ़ जिले के बरकाकाना में भी वैदिक मंत्रोच्चार, मां दुर्गा की आराधना और मेले की चहल-पहल के बीच उत्सव का माहौल बन गया है. अब श्रद्धालुओं को मां के दर्शन के साथ मेले के आकर्षण का आनंद लेने का अवसर मिल रहा है.
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