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Durga Puja: रांची में श्रीकृष्ण की नगरी का एहसास, द्वारिका के समुद्र में डुबकी लगाती पीएम मोदी की तस्वीरें बनी आकर्षण

दुर्गा पूजा पंडाल ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की भव्यता एक बार फिर लोगों को आकर्षित कर रही है. पश्चिम बंगाल की तर्ज पर यहां भी दुर्गा पूजा के दौरान एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं. इन पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए झारखंड के अलग-अलग जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं.

इस बार रांची के हृदयस्थल अल्बर्ट एक्का चौक पर चंद्रशेखर आजाद क्लब की ओर से बनाया गया भव्य पूजा पंडाल खास चर्चा में है. यहां द्वारका नगरी की प्रतिकृति तैयार की गई है. पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात स्थित द्वारका दौरे से जुड़ी तस्वीरों को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है.