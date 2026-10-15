Durga Puja: रांची में श्रीकृष्ण की नगरी का एहसास, द्वारिका के समुद्र में डुबकी लगाती पीएम मोदी की तस्वीरें बनी आकर्षण
रांची में द्वारिका नगरी के थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है. जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : October 15, 2026 at 7:29 AM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की भव्यता एक बार फिर लोगों को आकर्षित कर रही है. पश्चिम बंगाल की तर्ज पर यहां भी दुर्गा पूजा के दौरान एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं. इन पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए झारखंड के अलग-अलग जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं.
इस बार रांची के हृदयस्थल अल्बर्ट एक्का चौक पर चंद्रशेखर आजाद क्लब की ओर से बनाया गया भव्य पूजा पंडाल खास चर्चा में है. यहां द्वारका नगरी की प्रतिकृति तैयार की गई है. पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात स्थित द्वारका दौरे से जुड़ी तस्वीरों को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है.
द्वारका धाम की झलक, रांची में कृष्ण नगरी का एहसास
अल्बर्ट एक्का चौक पर बने इस पूजा पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को द्वारका नगरी की झलक देखने को मिल रही है. आयोजकों ने द्वारका धाम की प्रतिकृति को इस तरह तैयार किया है कि श्रद्धालु रांची में ही द्वारका नगरी के दर्शन का अनुभव कर सकें.
पंडाल की थीम सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है. इसके जरिए देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, तीर्थस्थलों के विकास और धार्मिक कॉरिडोर को विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है. पंडाल में भगवान श्रीकृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़े धार्मिक और ऐतिहासिक प्रसंगों को दर्शाया गया है. यही वजह है कि यह पंडाल श्रद्धालुओं के साथ-साथ शहरवासियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
समुद्र में डुबकी लगाते पीएम मोदी की तस्वीरें
इस पंडाल की खास बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फरवरी 2024 के द्वारका दौरे से जुड़ी तस्वीरें हैं. इनमें प्रधानमंत्री मोदी को समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन और जलमग्न द्वारका नगरी के स्थल पर प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है.
दरअसल, 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका दौरे पर गए थे. इस दौरान उन्होंने समुद्र के भीतर जाकर जलमग्न द्वारका के स्थल पर पूजा-अर्चना की थी. प्रधानमंत्री ने इस अनुभव को भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ने का एक विशेष अवसर बताया था. समुद्र के भीतर उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को श्रद्धास्वरूप मोरपंख भी अर्पित किए थे. प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी तस्वीरों को पंडाल में विशेष स्थान दिया गया है. इनके जरिए श्रद्धालुओं को द्वारका की धार्मिक महत्ता और प्रधानमंत्री के उस दौरे की यादों से परिचित कराया जा रहा है.
दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
पंडाल को देखने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है. आयोजकों के मुताबिक, पंडाल का पट खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे थे. चंद्रशेखर आजाद क्लब के अध्यक्ष रमेश सिंह का दावा है कि मंगलवार को पट खुलने से पहले ही 50 हजार से अधिक लोग पंडाल देखने और मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंच चुके थे. इससे पंडाल की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर, वॉलंटियर तैनात
पूजा समिति ने दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई व्यवस्थाएं की हैं. बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई है, ताकि वाहन पार्क करने के बाद उन्हें भीड़ के बीच पैदल चलने में परेशानी न हो. इसके अलावा, भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए बड़ी संख्या में वॉलंटियर तैनात किए गए हैं.
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