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लखनऊ के रजवाड़ा पैलेस के मॉडल पर लातेहार में पूजा पंडाल, बर्फ के पहाड़ पर माता की मूर्ति आकर्षण का केंद्र

लातेहार में लखनऊ के रजवाड़ा पैलेस के मॉडल पर बनाया गया पूजा पंडाल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लातेहार: लातेहार जिला मुख्यालय स्थित काली मंदिर पूजा समिति के द्वारा पूजा पंडाल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. आकर्षक लाइटिंग के साथ लखनऊ के रजवाड़ा पैलेस के प्रारूप पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है और माता वैष्णो देवी की तर्ज पर बर्फ की गुफा में विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

दरअसल, सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति काली मंदिर द्वारा पिछले 52 वर्षों से लगातार दुर्गा पूजा आयोजित की जा रही है. आरंभ में तो काफी सादगी के साथ पूजा आरंभ की गई थी, लेकिन धीरे-धीरे यहां की पूजा भव्य रूप धारण करती गई. पिछले कई वर्षों से यह पूजा समिति लातेहार जिला मुख्यालय में आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई है.

सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति काली मंदिर के प्रवक्ता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पंडाल और मां की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र

इस वर्ष सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति काली मंदिर द्वारा लखनऊ के रजवाड़ा पैलेस की तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है. पूजा पंडाल का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है. इसके अलावे यहां माता की मूर्ति को बर्फीले पहाड़ियों के बीच स्थापित किया गया है. रात में जब लाइटिंग की जाती है तो यहां का नजारा अद्भुत हो जाता है.

इस संबंध में पूजा समिति के प्रवक्ता रितेश कुमार उर्फ निक्कू ने बताया कि इस वर्ष प्रसिद्ध फोर्ट रजवाड़ा के प्रारूप पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है और मां वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर बर्फ की पहाड़ियों के बीच माता की मूर्ति स्थापित की गई है. उन्होंने कहा कि यहां नवरात्र के पहले दिन से ही पंडाल का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है. शाम में प्रत्येक दिन भव्य आरती होती है. जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं, उसके बाद महाप्रसाद का भी वितरण किया जाता है.

पूजा पंडाल में बर्फ के पहाड़ का प्रारूप और स्थापित मां दुर्गे की प्रतिमा. (फोटो-ईटीवी भारत)

डांडिया नाइट का भी होगा आयोजन

पूजा समिति के प्रवक्ता सागर कुमार ने बताया कि समिति इस बार 50वां अधिवेशन मना रही है. इस अवसर पर एक परंपरा की शुरुआत की गई है. जिसके तहत पंडाल का पट श्रद्धालुओं के लिए नवरात्र के पहले दिन से ही खोल दिया गया है. उन्होंने बताया कि समिति द्वारा गरबा नृत्य के माध्यम से माता की आराधना के लिए डांडिया नाइट का भी आयोजन किया जा रहा है. सप्तमी के दिन पंडाल प्रांगण में ही डांडिया नृत्य का आयोजन होगा.