दुर्गा पूजा को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट, पटना में 80 संवेदनशील पंडाल चिह्नित, वॉलिंटियर्स को दी जा रही ट्रेनिंग
दुर्गा पूजा के दौरान अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग प्रदेश के विभिन्न जिलों में दी पूजा समितियों को ट्रेनिंग.रिपोर्ट-राजीव रंजन/अमरजीत कुमार
Published : October 14, 2026 at 8:25 PM IST
पटना/भागलपुर: दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट है. राजधानी पटना और भागलपुर में जगह-जगह जांच अभियान चलाकर पूजा समितियों के वॉलिंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही व सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
बात करें राजधानी की पटना में जगह-जगह मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इसके साथ ही आकर्षक और भव्य पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है. पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए अग्निशमन विभाग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.
1173 पूजा पंडालों की हुई जांच, 46 को नोटिस
इसी कड़ी में पूजा पंडालों की जांच, अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन और संवेदनशील स्थलों पर अग्निशमन वाहनों की तैनाती पर विशेष जोर दिया जा रहा है. अग्निशमन विभाग की ओर से पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है. विभाग के अनुसार, एक दिन में कुल 1173 पूजा पंडालों की जांच की गई. इस दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले 46 पूजा पंडालों को नोटिस जारी किया गया है.
मानकों का पालन करने के निर्देश
विभाग के मुताबिक संबंधित पूजा समितियों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने वाले पूजा पंडालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.
80 संवेदनशील पूजा पंडाल चिह्नित
विभाग की ओर से पटना जिले में दुर्गा पूजा के दौरान उमड़ने वाली भीड़ और संभावित अगलगी की घटनाओं को देखते हुए 80 संवेदनशील पूजा पंडालों को चिह्नित किया गया है. इन स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी. संवेदनशील स्थलों पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को तैनात रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.
बनाए गए 30 कंट्रोल रूम
विभाग के मुताबिक आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए पटना में कुल 54 अग्निशमन वाहनों को तैयार रखा गया है. इसके अतिरिक्त, समन्वय और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए करीब 30 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. अग्निशमन विभाग की ओर से 200 से अधिक अतिरिक्त बलों की भी तैनाती की गई है.
पूजा समितियों के सदस्यों को मिलेगी ट्रेनिंग
अग्निशमन विभाग केवल पंडालों की जांच और वाहनों की तैनाती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूजा समितियों को भी अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है. इसके तहत प्रत्येक पूजा पंडाल से तीन सदस्यों को आग लगने की स्थिति में बचाव और शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
विभाग की ओर से मिलेगा जैकेट
इन सदस्यों को अग्निशमन विभाग की ओर से जैकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसका उद्देश्य किसी अप्रिय घटना की स्थिति में प्रशिक्षित सदस्यों के माध्यम से शुरुआती स्तर पर राहत और बचाव कार्य में मदद लेना है.
डीआईजी का बयान
अग्निशमन विभाग के डीआईजी मनोज कुमार नट ने बताया कि पटना जिले में दुर्गा पूजा के दौरान काफी भीड़ रहती है. कई स्थानों पर संवेदनशील स्थिति भी बनी रहती है. इसे देखते हुए विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं.
1500 पूजा पंडालों का डाटा
डीआईजी ने बताया कि विभाग ने लगभग 1500 पूजा पंडालों का डाटा जुटाया है. सभी पूजा पंडालों को अग्नि सुरक्षा से संबंधित जरूरी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, संवेदनशील स्थलों पर अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी रखने की व्यवस्था की गई है.
"अग्निशमन विभाग का उद्देश्य दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी संभावित अगलगी की घटना को रोकना और आपात स्थिति में कम से कम समय में राहत पहुंचाना है. इसके लिए पूजा समितियों को सुरक्षा मानकों का पालन करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है. सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले पंडालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."- मनोज कुमार नट, डीआईजी, अग्निशमन विभाग
भागलपुर में मॉक ड्रिल
अब बात करते हैं भागलपुर की, यहां पूजा पंडालों में आगलगी से सुरक्षा के मद्देनजर अग्निशमन सेवा की ओर से युवाओं को आग से बचाव और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस दौरान युवाओं को आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लेने, खुद को सुरक्षित रखने और दूसरों की मदद करने के तरीके बताए गए.
बचाव के उपायों की जानकारी
अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने व्यावहारिक प्रशिक्षण के जरिए अग्निकांड से बचाव के उपायों की जानकारी दी. विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है. ऐसे में थोड़ी-सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.समय रहते सही कदम उठाकर जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण
इसी को लेकर भागलपुर अग्निशमन सेवा की ओर से युवाओं को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया.प्रशिक्षण के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने आम लोगों को आग लगने से पहले बरती जाने वाली सावधानियों और आग लगने के बाद बचाव के तरीकों की जानकारी दी.
धैर्य बनाए रखने की अपील
विभाग ने बताया कि आग लगने की स्थिति में घबराहट में कोई गलत फैसला लेने के बजाय धैर्य बनाए रखना चाहिए और सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए. मॉक ड्रिल के दौरान बिजली के उपकरणों का सावधानी से इस्तेमाल करने, ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखने और आग से जुड़े संभावित खतरों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी गई.
विभाग की सहायता लेने के तरीके से किया गया जागरुक
इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित स्थान तक पहुंचने और जरूरत पड़ने पर अग्निशमन विभाग की सहायता लेने के तरीके भी बताए गए. अग्निशमन अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को समझाया कि आग लगने के दौरान खुद की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दूसरों की मदद करना भी जरूरी है. मॉक ड्रिल का उद्देश्य युवाओं को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और किसी भी आपात स्थिति में बचाव के लिए तैयार करना है.
वॉलिंटियर्स को ट्रेनिंग
अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सरवर रविदास ने बताया कि दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी पूजा पंडालों में वॉलिंटियर्स को सिखाया जा रहा है कि आग लगने की आपातकालीन स्थिति में किस तरह से बचाव और सुरक्षा करनी है. हम लोग जगह-जगह घूम कर पूजा समितियों में जाकर इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि नवरात्रि का त्योहार खुशी-खुशी मनाया जा सके.
"वॉलिंटियर्स को सिखाया जा रहा है कि आग लगने की आपातकालीन स्थिति में किस तरह से बचाव और सुरक्षा करनी है. हम लोग जगह-जगह घूम कर पूजा समितियों में जाकर इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि नवरात्रि का त्योहार खुशी-खुशी मनाया जा सके."- सरवर रविदास, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी
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