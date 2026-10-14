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दुर्गा पूजा को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट, पटना में 80 संवेदनशील पंडाल चिह्नित, वॉलिंटियर्स को दी जा रही ट्रेनिंग

दुर्गा पूजा को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट ( Etv Bharat )

पटना/भागलपुर: दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट है. राजधानी पटना और भागलपुर में जगह-जगह जांच अभियान चलाकर पूजा समितियों के वॉलिंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही व सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम