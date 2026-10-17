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धनबाद के कतरास का GNM दुर्गा पूजा पंडाल: थाईलैंड के अरुण मंदिर की भव्य झलक, विदेशी वास्तुकला का आकर्षण

कतरास में बना भव्य दुर्गा पूजा पंडाल ( ETV Bharat )

धनबाद: कतरास में दुर्गापूजा की भव्यता श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है. कतरास के GNM मैदान में तैयार पूजा पंडाल की बनावट थाईलैंड के प्रसिद्ध अरुण मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है. करीब 50 से 55 लाख रुपये की लागत से तैयार इस पंडाल में शंख और सीप से की गई सजावट इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. लगभग 150 कारीगरों की मेहनत और कलात्मक हुनर से इस भव्य पंडाल को आकार दिया गया है.

धार्मिक आस्था, विदेशी स्थापत्य कला और कारीगरों की बेजोड़ कारीगरी का यह संगम श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. कतरास के GNM हाई स्कूल रोड स्थित पूजा पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को विदेशी स्थापत्य कला की झलक देखने को मिल रही है. इसकी भव्य बनावट और आकर्षक सजावट लोगों को अपनी ओर खींच रही है इस पंडाल की सबसे खास बात है, इसकी सजावट में शंख और सीप का इस्तेमाल है.