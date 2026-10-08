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गोपालगंज में दिखेगा अमेरिका का अक्षरधाम मंदिर, 80 लाख के बजट से बन रहा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल

गोपालगंज में 80 लाख की लागत से पंडाल निर्माण ( ETV Bharat )

गोपालगंज: इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर गोपालगंज में आस्था, कला और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. जिले के प्रसिद्ध राजा दल पूजा समिति द्वारा इस बार अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के प्रतिरूप में एक विशाल और आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है.

120 फीट ऊंचा और 100 फीट चौड़ा पंडाल