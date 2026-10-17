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पश्चिम दिल्ली के काली बाड़ी मंदिर में दुर्गोत्सव की धूम: मां दुर्गा के मायके के अहसास और परंपराओं से सराबोर हुआ पंडाल

दिल्ली के काली बाड़ी मंदिर में स्थापित की गई प्रतिमा ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि का पावन अवसर हो और मां दुर्गा के भव्य रूप तथा उनकी भक्ति की चर्चा न हो, ऐसा संभव नहीं है. दिल्ली-एनसीआर में नवरात्रि के दौरान विभिन्न जगहों पर भव्य पंडाल सजते हैं, लेकिन बंगाली परंपरा और कला की जो झलक काली बाड़ी मंदिरों में देखने को मिलती है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है. पश्चिमी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक काली बाड़ी मंदिर में इस बार भी दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह और भक्ति का माहौल है. काली बाड़ी मंदिर में यह परंपरा आज की नहीं, बल्कि दशकों पुरानी है. यहां वर्ष 1972 से ही पूरी निष्ठा और भव्यता के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना का आयोजन किया जा रहा है.

कैलाश पर्वत से उद्भव और मां के मायके का आध्यात्मिक जुड़ाव