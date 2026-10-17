पश्चिम दिल्ली के काली बाड़ी मंदिर में दुर्गोत्सव की धूम: मां दुर्गा के मायके के अहसास और परंपराओं से सराबोर हुआ पंडाल
काली बाड़ी मंदिर में दुर्गोत्सव की धूम देखते ही बन रही है. यहां दशकों पुरानी पंरपरा आज भी अपने मूल रूप में जीवित है. पढ़ें..
Published : October 17, 2026 at 4:22 PM IST
नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि का पावन अवसर हो और मां दुर्गा के भव्य रूप तथा उनकी भक्ति की चर्चा न हो, ऐसा संभव नहीं है. दिल्ली-एनसीआर में नवरात्रि के दौरान विभिन्न जगहों पर भव्य पंडाल सजते हैं, लेकिन बंगाली परंपरा और कला की जो झलक काली बाड़ी मंदिरों में देखने को मिलती है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है. पश्चिमी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक काली बाड़ी मंदिर में इस बार भी दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह और भक्ति का माहौल है. काली बाड़ी मंदिर में यह परंपरा आज की नहीं, बल्कि दशकों पुरानी है. यहां वर्ष 1972 से ही पूरी निष्ठा और भव्यता के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना का आयोजन किया जा रहा है.
कैलाश पर्वत से उद्भव और मां के मायके का आध्यात्मिक जुड़ाव
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां दुर्गा यानी मां पार्वती का उद्भव कैलाश पर्वत से हुआ है. वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं. नवरात्रि और षष्ठी के दिन से मां अपने बच्चों गणेश, कार्तिकेय, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के साथ धरती पर अपने मायके आती हैं. पंडित मुकुंद बताते हैं कि बंगाल की धरती और मां के मायके का आध्यात्मिक संबंध बेहद गहरा है. 51 शक्तिपीठों में से अधिकांश शक्तिपीठ बंगाल में ही स्थित हैं. यही कारण है कि बंगाल में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मां के मायके आगमन का एक भावुक और सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है.
बंगाल के मूर्तिकार, गंगा की पवित्र मिट्टी और भव्य प्रतिमा निर्माण
काली बाड़ी मंदिर में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया भी बेहद खास और परंपराओं से बंधी होती है. मूर्ति बनाने के लिए विशेष रूप से बंगाल से कुशल मूर्तिकार दिल्ली आते हैं. इस परंपरा की शुरुआत रथयात्रा के दिन से ही हो जाती है. उसी दिन श्मशान की मिट्टी लाई जाती है, जिसके बाद गंगा की पवित्र मिट्टी का उपयोग कर माता की विशाल और अद्भुत प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है. वहीं, बंगाल की इसी पारंपरिक शिल्पकला और श्रद्धा के बल पर प्रतिमाओं को सजीव रूप दिया जाता है, जिसे देखकर भक्त भावविभोर हो उठते हैं.
महालया से शुरू होकर षष्ठी के अधिवास तक का सफर
दुर्गा पूजा के अनुष्ठान महालया से ही आरंभ हो जाते हैं. महालया के दिन मां की प्रतिमा की आंखें (चक्षु) बनाई जाती हैं. इसे 'चक्षु दान' की परंपरा कहा जाता है. साथ ही षष्ठी के दिन बेल वृक्ष (बेल के पेड़) के माध्यम से माता का आह्वान किया जाता है. इसके अलावा षष्ठी की शाम को मां का उद्घाटन, बोधन, आमंत्रण और अधिवास का अनुष्ठान संपन्न होता है, जिसके बाद मां पंडाल में विराजती हैं. षष्ठी के बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तक मुख्य पूजा का आयोजन पूरे नियम-संयम के साथ होता है.
अष्टमी का महास्नान, चामुंडा रूप और 108 कमल का पूजन
अष्टमी और नवमी की संधि पूजा के समय मां दुर्गा 'चामुंडा रूप' धारण करती हैं. इस दिन मां को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से 108 कमल के फूलों से पूजा-अर्चना की जाती है. खासकर अष्टमी के अवसर पर मां का महास्नान कराया जाता है और श्रद्धालुओं द्वारा मां को छप्पन भोग व विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है.
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दशमी पर सिंदूर खेला और धुनुची नाच के साथ भावुक विदाई
विजयादशमी का दिन दुर्गा पूजा का सबसे भावुक और आनंदमयी दिन होता है. इस दिन मां अपने ससुराल लौटने की तैयारी करती हैं, इसलिए उनकी विदाई बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ की जाती है. सुहागिन महिलाएं मां का वरण यानी आरती और श्रृंगार करती हैं. इसके बाद वे एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर 'सिंदूर खेला' की परंपरा निभाती हैं. यह सिंदूर अखंड सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है.
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धुनुची नाच
ढोलक और ढाक की ताल पर श्रद्धालु 'धुनुची नाच' करते हुए नृत्य करते हैं और मां की महिमा का बखान करते हैं. साथ ही पर्यावरण और यमुना नदी की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, अब प्रतिमाओं का विसर्जन यमुना में करने के बजाय मंदिर परिसर में ही बनाए गए विशेष जलकुंड/तालाब में किया जाता है. ढोल-नगाड़ों की थाप पर मां को इस प्रार्थना के साथ विदाई दी जाती है- "आशछे बोचोर आबार हवे".
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आपसी भेदभाव मिटाने और गले मिलने का संदेश
विसर्जन के बाद विजयादशमी का पर्व सामाजिक सौहार्द का संदेश देता है. पूजा संपन्न होने के बाद सभी लोग एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं और बड़े-छोटे एक-दूसरे के गले मिलते हैं. इस परंपरा का मूल उद्देश्य यही है कि लोग अपने मन के सारे वैर-भाव और कड़वाहट को भुलाकर एक-दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहें. पश्चिमी दिल्ली का काली बाड़ी मंदिर आज भी बंगाल की इसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भक्ति रस को राजधानी के हृदय में जीवंत बनाए हुए है.
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