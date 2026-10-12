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बंगाल की मिट्टी से बनती है देवी की प्रतिमा, 1974 से ही बंगाली शैली से होती है मां दुर्गा की पूजा

गया में बंगाली शैली में दुर्गा पूजा ( ETV Bharat )

गयाजी: शारदीय नवरात्रि के दौरान बिहार के गयाजी शहर का बंगाली कॉलोनी इन दिनों 'मिनी बंगाल' बना हुआ है. खास कर यहां पर पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश की झलक देखने को मिल रही है. उन्हीं परंपराओं का पालन करते हुए पूरी विधि विधान से पूजा की तैयारी की जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर बंगाली शैली में दूर्गा पूजा का पूरा कार्यक्रम होता है. शहर के पुलिस लाइन क्षेत्र में स्थित बंगाली कॉलोनी का पूजा पंडाल भी अनोखा होता है.

बंगाल से आती है मिट्टी

गयाजी के बंगाली कॉलोनी मोहल्ले के बंगालियों के पूर्वज बंगलादेश के थे. यही वजह है कि आज भी यहां पुरानी बंगलादेशी परंपराओं और सभ्यता का मिश्रण देखने को मिलता है. देश के बंटवारे के दौरान इनके पूर्वज गयाजी में बसे थे, तब से यहां बंगाली विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा हो रही है.