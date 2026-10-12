बंगाल की मिट्टी से बनती है देवी की प्रतिमा, 1974 से ही बंगाली शैली से होती है मां दुर्गा की पूजा
गया में 1974 से बंगाली शैली से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है और उनकी पूजा होती है. रिपोर्ट- सरताज अहमद
Published : October 12, 2026 at 1:47 PM IST
गयाजी: शारदीय नवरात्रि के दौरान बिहार के गयाजी शहर का बंगाली कॉलोनी इन दिनों 'मिनी बंगाल' बना हुआ है. खास कर यहां पर पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश की झलक देखने को मिल रही है. उन्हीं परंपराओं का पालन करते हुए पूरी विधि विधान से पूजा की तैयारी की जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर बंगाली शैली में दूर्गा पूजा का पूरा कार्यक्रम होता है. शहर के पुलिस लाइन क्षेत्र में स्थित बंगाली कॉलोनी का पूजा पंडाल भी अनोखा होता है.
बंगाल से आती है मिट्टी
गयाजी के बंगाली कॉलोनी मोहल्ले के बंगालियों के पूर्वज बंगलादेश के थे. यही वजह है कि आज भी यहां पुरानी बंगलादेशी परंपराओं और सभ्यता का मिश्रण देखने को मिलता है. देश के बंटवारे के दौरान इनके पूर्वज गयाजी में बसे थे, तब से यहां बंगाली विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा हो रही है.
हालांकि व्यवस्थित ढंग से तो पूजा साल 1974 से हो रही है. यहां के पूजा की खासियत यह है कि मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल से मिट्टी लाई जाती है. कारीगर भी वहीं से आते हैं. पारंपरिक बंगाली शैली में प्रतिमा को आकार दिया जाता है.
"यहां की भव्य प्रतिमा आधुनिकता और पुरानी परंपरा का संगम है. दुर्गा पूजा का यह उत्सव बंगाल की झलक के साथ नई चमक भी बिखेरता है, यही वजह की यहां प्रतिमा का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं."- समर कुमार, स्थानीय
1974 से हो रही है पूजा
गौरी शंकर भट्टाचार्य कहते हैं कि बंगाली कॉलोनी में दुर्गा पूजा के अवसर पर 1974 से कोलकाता जैसा माहौल होता है. यहां की खासियत है कि मां दुर्गा की प्रतिमा को सौम्य मुस्कान और बड़ी अभिव्यंजक आंखों से सजाया जाता है. 1974 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब से यहां मां दुर्गा की प्रतिमा के निर्माण के लिए बंगाल से ही सारे समान आते हैं. खासकर शोलपीठ सजावट, लाल धवल परिधान और पारंपरिक आभूषणों से प्रतिमा को एक विशेष स्वरूप दिया जाता है, जिसके लिए ये सभी चीजें बंगाल से आती हैं.
वेश्यालय की होती है मिट्टी
गौरी शंकर भट्टाचार्य कहते हैं कि परंपराओं के अनुसार यहां भी मां दुर्गा की प्रतिमा के निर्माण के लिए वेश्यालय से मिट्टी लाई जाती है. बंगाल में जिन परंपराओं के तहत जिन स्थानों की मिट्टी प्रतिमा के निर्माण के लिए उपयोग होता है, वही सब स्थान की मिट्टी का प्रयोग यहां भी मां दुर्गा की प्रतिमा के निर्माण के लिए होता है.
हालांकि यहां के लोग खुद से अलग-अलग स्थान पर जो मान्यता है, वहां से मिट्टी नहीं लाते हैं बल्कि कोलकाता के कुम्हार टोली से वहां के लोग सभी स्थानों की मिट्टी जमा करके रखते हैं और वहां के कारीगर यहां लेकर पहुंचते हैं और फिर प्रतिमा का निर्माण करते हैं.
वेश्यालय से मिट्टी लाने की परंपरा क्यों?
ऐसा इसलिए, क्योंकि मां की एक परम शिष्य थी, जिसका संबंध वेश्यालय से था. मां ने उसके सपने में आकर कहा था कि उसके आंगन की मिट्टी जो है, प्रतिमा के निर्माण में उसे लगाने से उनका पुनर्जीवन होता है. इसलिए वेश्यालय की मिट्टी का उपयोग प्रतिमा निर्माण में होता है.
"जो परंपरा चली आ रही है, उसी के तहत हम लोग भी यहां पर सारी विधि को अपनाते हैं. एक तरह से बंगाल के कल्चर को ही यहां पूजा समिति फॉलो करती है और उसी के तहत यहां दुर्गा पूजा मनाई जाती है"- गौरी शंकर भट्टाचार्य
बंगाल से ही आते हैं पुरोहित
सन्नी डे कहते हैं कि ये आज की परंपरा नहीं है, बल्कि ये तब की परंपरा है जब देश का बंटवारा भी नहीं हुआ था. पूजा के लिए हमारे पुरोहित भी बंगाली पंडित होते हैं और यहां पहली तारीख से पंडित जी आ जाते हैं. यहां के पंडाल में तीन दिन प्रसाद का वितरण किया जाता. यहां भक्ति में हिंदी के या अन्य गाने नहीं बजाए जाते हैं, बल्कि केवल मां दुर्गा के मंत्रों का ही उच्चारण होता है. यहां सिर्फ बंगाल में दुर्गा पूजा में जिस तरह से ढोल बजते हैं, उसी तरह यहां पर भी बजते हैं.
बंगाली महिलाओं का पारंपरिक परिधान
दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली महिलाओं के पारंपरिक परिधानों में सफेद साड़ी और लाल बॉर्डर वाली साड़ी (लाल पाड़ साड़ी) है. इसी साड़ी को पहनकर महिलाएं नजर आती हैं. ये बंगाली पारंपरिक पहनावे की पहचान से जुड़ी साड़ी है. लाल साड़ी कपास और रेशम जैसे कपड़ों में तैयार की जाती रही है. दुर्गा पूजा जैसे अवसरों पर लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनने की परंपरा सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण से जुड़ी है.
साड़ी के रंगों का महत्व
इस साड़ी के दोनों रंगों को लेकर भी उनकी पारंपरिक मान्यता है. लाल रंग को शक्ति और ऊर्जा से जोड़ा जाता है, जबकि सफेद रंग को पवित्रता से संबंधित माना जाता है. यही वजह है कि लाल और सफेद रंगों वाली साड़ी दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेष रूप से पसंद की जाती है और इसी साड़ी को पहनकर महिलाएं दसवीं को सिंदूर खेलती हैं.
दो स्थानों पर होती बंगाली शैली में पूजा
बिहार के गया में दो स्थानों पर बंगाली शैली और परंपराओं, मान्यताओं के तहत दुर्गा पूजा मनाई जाती है. इसमें एक बंगाली कॉलोनी पुलिस लाइन मोहल्ला है, जबकि दूसरा शहर का दुर्गाबाड़ी मोहल्ला है. इन दोनों स्थानों पर बंगाली विधि-विधान से पूजा और मां दुर्गा की भक्ति होती है. यहां दुर्गा पूजा की परंपराओं में धनुची नृत्य का भी खास झलक देखने को मिलती है. संध्या आरती के दौरान धनुची के साथ पारंपरिक नृत्य किया जाता है.
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