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1883 से चली आ रही दुर्गा बाड़ी की परंपरा, षष्ठी को होती है छह कलशों की स्थापना

परंपरा को लेकर पुरोहितों ने दी जानकारी (etv bharat)

बताया जाता है कि पहली बार पूजा आयोजन में एक रुपए 56 पैसे खर्च हुए थे. आज यह रांची की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा बन चुकी है. दुर्गा बाड़ी उन स्थानों में शामिल है, जहां आज भी बांग्ला पद्धति से पारंपरिक पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं.

सिंदूर खेला से विसर्जन तक निभाई जाती है परंपरा

दुर्गा बाड़ी में विजयादशमी के दिन होने वाला सिंदूर खेला विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है. इस दौरान महिलाएं पारंपरिक तरीके से मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर उत्सव मनाती हैं. यह आयोजन बंगाली समुदाय की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है. दुर्गा पूजा के दौरान यहां निर्धारित समय और पारंपरिक विधि के अनुसार ही सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं.



यहां मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन की परंपरा भी विशिष्ट है. विसर्जन के दिन श्रद्धालु प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाकर विसर्जन घाट तक ले जाते हैं. इस दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है. प्रतिमा को कंधे पर लेकर जाने की परंपरा पूजा से जुड़े लोगों की आस्था और वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को दर्शाती है.

एक ही परिवार से जुड़े हैं पारंपरिक अनुष्ठान