1883 से चली आ रही दुर्गा बाड़ी की परंपरा, षष्ठी को होती है छह कलशों की स्थापना
रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित दुर्गा बाड़ी में 1883 से परंपरा के तहत दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 4:25 PM IST
रांची: अल्बर्ट एक्का चौक के समीप स्थित दुर्गा बाड़ी में दुर्गा पूजा की परंपरा वर्षों पुरानी है. यहां बंगाली रीति-रिवाज और बांग्ला पद्धति के अनुसार मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाती है. दुर्गाबाड़ी की खासियत यह है कि यहां नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना नहीं होती, बल्कि षष्ठी के दिन छह कलश स्थापित किए जाते हैं. इसी के साथ यहां दुर्गापूजा के पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत होती है.
वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में आज भी बदलाव नहीं हुआ है. दुर्गा बाड़ी में सार्वजनिक दुर्गा पूजा की शुरुआत वर्ष 1883 में हुई थी. इसके पीछे जिला स्कूल के तत्कालीन प्रधानाचार्य पंडित गंगाचरण वेदांत बागीस का महत्वपूर्ण योगदान रहा. उनके प्रयास से बंगाली समुदाय के लोगों ने यहां पहली बार सार्वजनिक रूप से दुर्गापूजा का आयोजन किया था.
बताया जाता है कि पहली बार पूजा आयोजन में एक रुपए 56 पैसे खर्च हुए थे. आज यह रांची की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा बन चुकी है. दुर्गा बाड़ी उन स्थानों में शामिल है, जहां आज भी बांग्ला पद्धति से पारंपरिक पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं.
सिंदूर खेला से विसर्जन तक निभाई जाती है परंपरा
दुर्गा बाड़ी में विजयादशमी के दिन होने वाला सिंदूर खेला विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है. इस दौरान महिलाएं पारंपरिक तरीके से मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर उत्सव मनाती हैं. यह आयोजन बंगाली समुदाय की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है. दुर्गा पूजा के दौरान यहां निर्धारित समय और पारंपरिक विधि के अनुसार ही सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं.
यहां मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन की परंपरा भी विशिष्ट है. विसर्जन के दिन श्रद्धालु प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाकर विसर्जन घाट तक ले जाते हैं. इस दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है. प्रतिमा को कंधे पर लेकर जाने की परंपरा पूजा से जुड़े लोगों की आस्था और वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को दर्शाती है.
एक ही परिवार से जुड़े हैं पारंपरिक अनुष्ठान
दुर्गाबाड़ी की एक और खासियत यह है कि यहां पूजा से जुड़ी कई जिम्मेदारियां पीढ़ियों से एक ही परिवार के लोग निभाते आ रहे हैं. यहां ढाक बजाने वाले कलाकार एक ही परिवार से जुड़े हैं. ढाक की गूंज बंगाली दुर्गा पूजा के पारंपरिक माहौल को खास बनाती है. इसी तरह मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण करने वाले कारीगर और पूजा कराने वाले पुरोहित भी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा से जुड़े हुए हैं.
दुर्गाबाड़ी में प्रतिमा निर्माण से लेकर पूजा-पाठ और विसर्जन तक हर प्रक्रिया में परंपरा का विशेष ध्यान रखा जाता है. यही वजह है कि बदलते समय के बावजूद यहां की पूजा का पारंपरिक स्वरूप बरकरार है. वर्ष 1883 में शुरू हुई यह दुर्गा पूजा आज भी रांची में बंगाली संस्कृति, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण पहचान बनी हुई है.
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