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बिहार में 18 दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा.. शंखध्वनि, सिंदूर और साढ़े चार सौ साल पुरानी परंपरा

भागलपुर: बिहार के भागलपुर के नाथनगर स्थित ऐतिहासिक महाशय ड्योढ़ी दुर्गा मंदिर में बोधन घट (कलश) की स्थापना के साथ दुर्गापूजा की शुरुआत हो गई है. मंगलवार को इसका तीसरा दिन रहा. इस दौरान मां दुर्गा के आगमन और आह्वान के लिए निकाली गई बोधन घट यात्रा में बंगाली समाज की पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक आस्था देखने को मिली.

कई महिलाएं कौड़ी को अपने सिंदूर की डिबिया में सुरक्षित रखती हैं. महाशय ड्योढ़ी में कौड़ी लूट की यह परंपरा सिर्फ बोधन घट स्थापना के दिन ही नहीं, बल्कि दुर्गापूजा के अलग-अलग महत्वपूर्ण अवसरों पर भी निभाई जाती है. मिली जानकारी के मुताबिक यहां कुल तीन बार कौड़ी लूट की परंपरा होती है. पहली कौड़ी लूट बोधन घट स्थापना के दिन, जबकि दूसरी चतुर्थी पूजा और तीसरी सप्तमी पूजा के दिन आयोजित की जाती. कौड़ी लूट को देखने और इसमें शामिल होने के लिए दूर-दराज से भी श्रद्धालु महाशय ड्योढ़ी पहुंचते हैं.

मंदिर में सामान्य नवरात्री की पूजा से सात दिन पहले ही बोधन घट की स्थापना की जाती है. यह परंपरा करीब 400-450 साल पुरानी है. मंदिर परिसर में बोधन घट की स्थापना के बाद पौराणिक परंपरा के अनुसार कौड़ी लूट का आयोजन किया जाता है. इस दौरान कौड़ी पाने के लिए महिलाओं और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. मान्यता है कि कौड़ी को धन-कुबेर का प्रतीक है श्रद्धालु इसे घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानकर रखते हैं.

इस पूजा से जुड़ी एक कहावत भी इलाके में काफी प्रसिद्ध है 'काली है कलकत्ते की, दुर्गा है महाशय की.' यह कहावत इस पूजा के प्रति स्थानीय लोगों की गहरी आस्था और इसकी विशिष्ट पहचान को दर्शाती है. महाशय ड्योढ़ी की दुर्गापूजा की सबसे खास परंपराओं में कौड़ी लूट शामिल है. इस परंपरा के दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं. कौड़ी लूट को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिलता है.

नाथनगर ब्लॉक के चंपानगर में बंगाली एस्टेट स्थित महाशय देवढ़ी के दुर्गा मंदिर में यह परंपरा 450 साल पुरानी है. बंगाली रीति-रिवाजों के अनुसार दुर्गा बाड़ी, काली बाड़ी और सरकार बाड़ी में भी इसी तरह की रस्में निभाई जाती हैं. कहा जाता है कि श्रीराम घोष, जो मुगल साम्राज्य में अकबर के राज में ‘कानूनगो’ यानी रेवेन्यू ऑफिसर थे और महाशय देवढ़ी के मालिक थे, उन्होंने अपने घर के मंदिर में दुर्गा पूजा और काली पूजा शुरू की थी. उनके वंशजों ने तब से इस परंपरा को जारी रखा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक वर्तमान में घोष परिवार की 22वीं पीढ़ी इस पूजा को आगे बढ़ा रही है.

स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था और परंपरा का हिस्सा है. महाशय ड्योढ़ी की दुर्गापूजा का इतिहास भी काफी पुराना बताया जाता है. कहा जाता है कि इस पूजा की परंपरा मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से चली आ रही है. महाशय परिवार के वंशज पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं. समय बदला, लोगों की जीवनशैली बदली, लेकिन महाशय ड्योढ़ी की पूजा में पुराने विधि-विधान और परंपराओं को आज भी महत्व दिया जाता है.

जितिया के पावन उपवास से शुरू होने वाली यह पूजा बंगाली विधि-विधान और सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार संपन्न होती है. यहां होने वाली कौड़ी लूट से लेकर कंधे पर मां की प्रतिमा के विसर्जन तक कई ऐसी परंपराएं हैं, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

यूं तो उत्तर भारत में शारदीय नवरात्र की शरुआत होने में अभी कुछ समय है, लेकिन महाशय ड्योढ़ी में मां दुर्गा के आह्वान के लिए बोधन घट की स्थापना के साथ ही दुर्गापूजा की शुरुआत हो चुकी है. यहां दुर्गापूजा का स्वरूप देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग और खास है. आमतौर पर जहां शारदीय नवरात्रि 10 दिनों तक मनाई जाती है, वहीं महाशय ड्योढ़ी में मां दुर्गा की आराधना पूरे 18 दिनों तक की जाती है.

ढोल, ढाक, शंखनाद और घंटे की गूंज के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु बोधन घट यात्रा में शामिल हुए. वहीं, घट स्थापना के बाद आयोजित कौड़ी लूट में बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए. मान्यता है कि कौड़ी धन और समृद्धि का प्रतीक है. इसे घर में रखने से गृहस्थ जीवन की बेहतरी होती है.

माता का विसर्जन भी अनोखा

वहीं पूजा के अंतिम चरण में होने वाला विसर्जन भी अपने आप में अनोखा है. आज के समय में अधिकांश जगहों पर प्रतिमाओं को वाहनों के जरिए विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, लेकिन महाशय ड्योढ़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा को श्रद्धालु आज भी अपने कंधों पर उठाकर विसर्जन के लिए ले जाते हैं.

बोधन घट (कलश) की स्थापना पूजा करते पुजारी (ETV Bharat)

भक्तों के कंधे पर प्रतिमा विसर्जन की यात्रा

कंधे पर प्रतिमा लेकर निकलते श्रद्धालुओं का दृश्य इस पूजा की प्राचीन परंपरा और लोगों के भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है. यही वजह है कि महाशय ड्योढ़ी की दुर्गापूजा नाथनगर की धार्मिक पहचान के साथ-साथ भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है.

इस साल रविवार को हुई बोधन घट स्थापना

महाशय ड्योढ़ी में मां दुर्गा की पूजा करीब साढ़े चार सौ वर्षों से चली आ रही है. लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा के कारण यहां की दुर्गापूजा को लेकर स्थानीय लोगों के साथ-साथ बंगाली समाज के लोगों में भी विशेष आस्था है. इस साल भी पूरे विधि-विधान और परंपरा के अनुसार रविवार 4 अक्टूबर को सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर मंदिर परिसर से बोधन घट यात्रा निकाली गई.

ढोल, ढाक, शंख और घंटे की ध्वनि के बीच निकली यात्रा

ढोल, ढाक, बाजा, शंखनाद और घंटे की ध्वनि के बीच निकली यात्रा महाशय ड्योढ़ी से बंगाली टोला लेन होते हुए बंगाली टोला घाट पहुंची. बंगाली टोला घाट पर पारंपरिक बंगाली विधि-विधान और मंत्रोच्चार के बीच बोधन घट में गंगा जल भरा गया. इसके बाद श्रद्धालु बोधन घट को लेकर वापस महाशय ड्योढ़ी मंदिर परिसर पहुंचे. यहां घट का द्वार पूजन और आरती की गई.

कौड़ी लूट परंपरा में शामिल हुए लोग (ETV Bharat)

पूरा इलाका हुआ भक्तिमय

धार्मिक अनुष्ठान के बाद बोधन घट को मंदिर परिसर में स्थापित किया गया. बोधन घट की स्थापना के साथ ही यहां दुर्गापूजा के मुख्य अनुष्ठान शुरू हो गए. घट यात्रा जिस रास्ते से होकर गुजरी, उस रास्ते पर रहने वाले बंगाली परिवारों ने अपने घरों की साफ-सफाई कर मुख्य द्वार पर घट स्थापित किया. यात्रा के दौरान घरों से गूंजती शंखध्वनि ने पूरे इलाके को भक्तिमय बना दिया.

पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना

इस दौरान शादीशुदा महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर मां दुर्गा से पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. मंदिर परिसर में बोधन घट की स्थापना के बाद पौराणिक परंपरा के अनुसार कौड़ी लूट का भी आयोजन किया गया. कई महिलाएं कौड़ी को सिंदूर की डिबिया में सुरक्षित रखती हैं.

4 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दुर्गापूजा का आयोजन

यहां बंगाली पद्धति से पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की जाती है. बताया गया कि इस बार महाशय ड्योढ़ी में दुर्गापूजा का आयोजन 4 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगा. पूजा का आयोजन महाशय तारकनाथ घोष ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है.बोधन घट के साथ शुरू हुए धार्मिक अनुष्ठानों के बाद आने वाले दिनों में पूजा की गतिविधियां और बढ़ेंगी.

पूजा के दौरान यहां मेले जैसा माहौल

आयोजकों के मुताबिक, दुर्गापूजा के दौरान महाशय ड्योढ़ी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. पूजा के दौरान यहां मेले जैसा माहौल रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक के लोग मां दुर्गा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. इस साल बोधन घट स्थापना के समारोह के दौरान सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के महासचिव देवाशीष बनर्जी समेत पूजा समिति से जुड़े कई लोग मौजूद रहे. बंगाली विधि-विधान से पूजा का अनुष्ठान भागलपुर के पंडित शुभाशीष लाहेरी ने संपन्न कराया. कार्यक्रम में मधु यादव, मंटू बनर्जी, मिट्ठू आचार्य, पारस चक्रवर्ती, नंदन पालीत सहित अन्य लोग मौजूद रहे.

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श्रद्धालुओं की मां दुर्गा में गहरी आस्था

सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के महासचिव देवाशीष बनर्जी ने कहा कि महाशय ड्योढ़ी की पूजा बंगाली पद्धति और परंपराओं के अनुसार पूरे विधि-विधान से होती है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मां दुर्गा में गहरी आस्था है. लोगों का विश्वास है कि मां के दरबार में उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यही वजह है कि दुर्गापूजा के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. पूजा के दौरान महाशय ड्योढ़ी में हर दिन करीब दो से तीन हजार लोगों की भीड़ जुटती है और यहां मेले जैसा माहौल रहता है.

"महाशय ड्योढ़ी की पूजा बंगाली पद्धति और परंपराओं के अनुसार पूरे विधि-विधान से होती है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मां दुर्गा में गहरी आस्था है. लोगों का विश्वास है कि मां के दरबार में उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यही वजह है कि पूजा के दौरान महाशय ड्योढ़ी में हर दिन करीब दो से तीन हजार लोगों की भीड़ जुटती है और यहां मेले जैसा माहौल रहता है." - देवाशीष बनर्जी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं महासचिव, सार्वजनिक पूजा समारोह समिति

नाथनगर की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का हिस्सा

यकीनन महाशय ड्योढ़ी की दुर्गापूजा मुगलकाल से चली आ रही बहुत पुरानी परंपरा है. यहां जितिया के दिन से पूजा शुरू होती है और 18 दिनों तक बंगाली विधि-विधान के अनुसार मां दुर्गा की आराधना की जाती है. कौड़ी लूट और कंधे पर प्रतिमा का विसर्जन इस पूजा की प्रमुख परंपराओं में शामिल है. इन परंपराओं को आज भी उसी श्रद्धा और नियम के साथ निभाया जा रहा है. यह पूजा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि नाथनगर की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का हिस्सा है.



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