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51 शक्तिपीठों में एक है ताराचंडी धाम! प्राकृतिक गुफा में बालिका रूप में विराजती हैं मां तारा

बालिका रूप में मां ताराचंदी ( ETV Bharat )

रोहतास: बिहार के रोहतास सासाराम स्थित मां ताराचंडी धाम का दृश्य श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभूति का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है. कैमूर की पहाड़ियों के प्राकृतिक परिवेश में स्थित यह शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के लिए केवल पूजा-अर्चन का स्थान नहीं है. यह स्थान लोगों की उम्मीदों, मनोकामनाओं और पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं का मुख्य केंद्र है. श्रद्धालुओं के लिए मां ताराचंडी का दरबार एक ऐसा पावन स्थान है, जहां वे अपनी सभी परेशानियां भूलकर सच्चे विश्वास के साथ सिर झुकाते हैं.

धार्मिक मान्यता और सुदर्शन चक्र की कथा