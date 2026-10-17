51 शक्तिपीठों में एक है ताराचंडी धाम! प्राकृतिक गुफा में बालिका रूप में विराजती हैं मां तारा
कैमूर पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक ताराचंडी शक्तिपीठ, प्राकृतिक गुफा, 12वीं सदी के शिलालेख और अखंड दीपों के लिए प्रसिद्ध है. रिपोर्ट-रवि कुमार
Published : October 17, 2026 at 2:55 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास सासाराम स्थित मां ताराचंडी धाम का दृश्य श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभूति का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है. कैमूर की पहाड़ियों के प्राकृतिक परिवेश में स्थित यह शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के लिए केवल पूजा-अर्चन का स्थान नहीं है. यह स्थान लोगों की उम्मीदों, मनोकामनाओं और पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं का मुख्य केंद्र है. श्रद्धालुओं के लिए मां ताराचंडी का दरबार एक ऐसा पावन स्थान है, जहां वे अपनी सभी परेशानियां भूलकर सच्चे विश्वास के साथ सिर झुकाते हैं.
धार्मिक मान्यता और सुदर्शन चक्र की कथा
मां ताराचंडी धाम को लेकर पूरे देश में एक बेहद प्रचलित धार्मिक मान्यता भी है. मंदिर के पुजारी कमलेश गिरि के अनुसार, जब मां सती ने खुद को अग्निकुंड के हवाले कर दिया था, तब भगवान शिव उनके शव को लेकर तांडव करने लगे. इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा. तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे मां सती के शव के टुकड़े-टुकड़े हो गए. जहां-जहां शव के अंग या आभूषण गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए.
सासाराम में गिरा था मां सती का नेत्र
मान्यता के अनुसार रोहतास के सासाराम में मां सती का दाहिना आंख गिरा था. इसी लोकविश्वास के कारण इस स्थल को विशेष धार्मिक प्रतिष्ठा प्राप्त है और श्रद्धालु इसे शक्तिपूजा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखते हैं. यहां मां तारा की प्रतिमा कैमूर पहाड़ी की प्राकृतिक गुफा में स्थित है. पहाड़ी चट्टानों के बीच स्थित मां का दरबार श्रद्धालुओं को एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति कराता है. यही विशिष्टता इस धाम को दूसरे धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देती है.
सहस्रबाहु और ऋषि जमदग्नि का विवाद
चंडी नाम जुड़ने को लेकर कमलेश गिरि कहते हैं कि, मां तारा सहस्रबाहु की कुलदेवी थीं. सहस्रबाहु एक महान शासक थे, जिनकी भुजाओं में एक हजार योद्धाओं की ताकत थी. एक दिन वे भ्रमण करते हुए परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे. ऋषि ने अपनी दिव्य कामधेनु गाय की मदद से उनके दो हजार सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध किया. यह देखकर राजा ने बलपूर्वक ऋषि से वह गाय छीन ली और अपने राज्य चले गए.
परशुराम का युद्ध
जब इसकी जानकारी भगवान परशुराम को मिली, तो वे युद्ध करने आ गए. इस भीषण युद्ध में सहस्रबाहु परशुराम जी से पराजित होने लगा. जब परशुराम जी ने सहस्रबाहु का वध करने के लिए फरसा उठाया, तो उनका हाथ बीच में ही रुक गया. ध्यान लगाने पर उन्हें पता चला कि मां तारा सहस्रबाहु की रक्षा कर रही हैं. इसके बाद परशुराम ने मां तारा की तपस्या की. मां तारा ने बालिका रूप में दर्शन दिए और उनके आग्रह पर फरसे में चंडी रूप में समाहित हुईं.
"रोहतास में मां ताराचंडी बालिक स्वरूप में विराजमान हैं. इनकी इसी रूप की पूजा होती है. इस मंदिर में मां तारा को सिंदूर नहीं चढ़ता है. मां तारा के नीचे आदि गणेश की प्रतिमा है." -अखिलेश गिरि, मंदिर के पुजारी
नवरात्र के दौरान मां ताराचंडी धाम की एक विशेष परंपरा श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है. यह है यहां की प्रसिद्ध अखंड दीप जलाने की परंपरा. मन्दिर समिति के सचिव महेंद्र प्रसाद साहू के अनुसार, यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु नौ दिनों तक लगातार दीप प्रज्ज्वलित कर मां की आराधना करते हैं. कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद मां के दरबार में अखंड दीप जलाते हैं, तो कुछ भक्त किसी विशेष इच्छा की पूर्ति की कामना लेकर दीप प्रज्ज्वलित करते हैं. यह दीप समर्पण का प्रतीक है.
"खासकर नवरात्र में तो रोजाना 20 से तीस हजार तक लोग मां के दर्शन को पहुंचते हैं. वहीं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है." -महेंद्र प्रसाद साहू, मन्दिर समिति के सचिव
वैदिक मंत्रोच्चार और भव्य दीप गृह
शुद्ध देसी घी से जलाए जाने वाले इन दीपों के लिए मंदिर परिसर में अलग-अलग दीप गृह बनाए गए हैं. नौ दिनों तक लगातार जलने वाले दीपों की देखरेख के लिए पुजारियों और अन्य लोगों की टीम लगी रहती है. वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान से होने वाली पूजा के बीच हजारों दीपों की रोशनी पूरे परिसर को भक्तिमय बना देती है. हर दीप के पीछे किसी की अपनी कहानी है, जो व्यक्तिगत भावनाओं को सामूहिक आस्था में बदल देती है.
12वीं सदी का ऐतिहासिक शिलालेख साक्ष्य
ताराचंडी धाम की पहचान केवल श्रद्धालुओं की आस्था तक सीमित नहीं है. मंदिर परिसर के निकट मौजूद ऐतिहासिक शिलालेख इस स्थल को अतीत से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण साक्ष्य है. यहां खरवार वंश के शासक महानायक प्रतापधवल देव से संबंधित शिलालेख का उल्लेख मिलता है. बताया जाता है कि उनके पुत्र शत्रुध्न ने यह शिलालेख अंकित कराया था. इसे विक्रम संवत 1225, यानी 1169 ईस्वी का माना जाता है, जो मध्यकालीन इतिहास को समझने का आधार है.
गुप्तकाल की प्राचीन मूर्तिकला के अवशेष
ताराचंडी धाम की ऐतिहासिक पहचान को यहां मौजूद प्राचीन प्रतिमाएं भी मजबूती देती हैं. जिला प्रशासन के विवरण में मां तारा और सूर्य की प्रतिमाओं के साथ कुछ अन्य खंडित प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है. इन पुरावशेषों को गुप्तकाल के अंतिम चरण अथवा परवर्ती गुप्तकाल से संबंधित बताया गया है. ये प्रतिमाएं इस क्षेत्र की प्राचीन कला, मूर्तिकला और सांस्कृतिक परंपराओं को समझने का अवसर देती हैं. इतिहास के अध्येताओं के लिए ये अवशेष महत्वपूर्ण हैं.
धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं और विकास
सासाराम की पहचान शेरशाह सूरी के मकबरे और कैमूर की पहाड़ियों से रही है, जिसके बीच यह धाम अपनी अलग जगह रखता है. लेकिन धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं, परिसर की नियमित साफ-सफाई और आवागमन की सुगमता जरूरी है. यदि परिसर में मौजूद शिलालेखों और प्राचीन प्रतिमाओं के बारे में प्रमाणिक जानकारी वाले सूचना-पट्ट लगाए जाएं, तो पर्यटक इस स्थल की वास्तविक विरासत को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे.
समाज की जिम्मेदारी और संरक्षण की आवश्यकता
ताराचंडी धाम की ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखना आवश्यक है. प्राचीन शिलालेख और प्रतिमाएं समय के साथ क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, इसलिए प्रशासनिक निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह जरूरी है. स्थानीय समुदाय, मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की साझा भागीदारी से ही धरोहर की रक्षा हो सकती है. कैमूर की पहाड़ियों के इस स्थल को आने वाली पीढ़ियों तक उसी विशिष्टता के साथ पहुंचाना जरूरी है, जो आज आस्था का केंद्र है.
नवरात्र के मौके पर पूजा करने आयी श्रद्धालु स्नेहा कहती हैं कि, रोहतास जिले में स्थित ताराचंडी धाम 51 शक्तिपीठों में आता है. मां की महिमा अपरम्पार है. जो भी मन्नत मांगी जाती है मां अपने भक्तों की पूरी करती हैं. श्रद्धालु सिमरन कहती हैं कि, नवरात्र में यहां का माहौल बहुत खास हो जाता है. काफी दूर-दराज से लोग यहां आते हैं. मां तारा यहां बालिका के रूप में विराजमान हैं. यह एक बेहद चमत्कारी मंदिर है.
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