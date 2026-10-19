बिहार के TOP 6 दुर्गा पूजा पंडाल, तस्वीरों में देखें क्या है खासियत
नवमी में दुर्गा पूजा पंडालों में भारी भीड़ उमड़ रही. ऐसे में बिहार के कौन से पंडाल चर्चाओं में हैं, जानें. धर्मेंद्र सिन्हा/ ब्यूरो रिपोर्ट
Published : October 19, 2026 at 6:08 PM IST
पटना: देशभर में दुर्गा पूजा की धूम अपने चरम पर है. बिहार में भी सड़कों पर लोगों का हुजूम है और खचाखच भीड़ नजर आ रही है. रात का नजारा देखते ही बन रहा है. ऐसे में बिहार के उन पंडालों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, जो अपने आप में काफी खास हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं.
गौरैया थीम पर बना पंडाल
राजधानी पटना के भिखना पहाड़ी स्थित कचहरी गली में इस बार गौरैया थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया गया है. मां दुर्गा की आराधना के साथ प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला यह पंडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां पहुंच रहे लोग पंडाल की सजावट की सराहना करने के साथ गौरैया को बचाने की जरूरत पर भी जोर दे रहे हैं.
लोग कर रहे तारीफ
वहीं, पंडाल में पूजा करने पहुंचीं श्रद्धालु चांदनी कुमारी ने कहा कि गौरैया थीम पर बना पंडाल देखने में काफी आकर्षक है. इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने और लोगों को गौरैया के महत्व से परिचित कराने की कोशिश की गई है. गौरैया अब शहरों में बहुत कम दिखाई देती है. ऐसे में इस पक्षी को पूजा पंडाल की थीम बनाना लोगों को उसकी याद दिलाने के साथ उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने का सराहनीय प्रयास है.
"यहां प्रकृति को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है. पंडाल के माध्यम से प्रकृति और मां दुर्गा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है. गौरैया धीरे-धीरे हमारे आसपास से गायब होती जा रही है. ऐसे में इस पक्षी को केंद्र में रखकर पंडाल तैयार करना एक अच्छी पहल है. इससे लोगों को गौरैया के महत्व को समझने और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक होने का अवसर मिलेगा". चांदनी कुमारी, श्रद्धालु
गौरैया के संरक्षण के उद्देश्य से चुनी गई थीम
पंडाल के संरक्षक अभिषेक कुमार ने बताया कि गौरैया अब पहले की तरह आसपास दिखाई नहीं देती. इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष गौरैया को पंडाल की मुख्य थीम बनाया गया है. इसका उद्देश्य लोगों को इस पक्षी के महत्व की याद दिलाना और उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है.
"इस बार की थीम तय करने के लिए समिति के सदस्यों के बीच बैठक हुई और अलग-अलग विचारों पर चर्चा की गई. सभी सदस्यों ने मिलकर ऐसे विषय का चयन करने पर विचार किया, जो लोगों को सोचने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित करे. सामूहिक विचार-विमर्श के बाद गौरैया को इस वर्ष की थीम के रूप में चुना गया."- अभिषेक कुमार,पंडाल के संरक्षक
1985 से हो रहा है दुर्गा पूजा का आयोजन
भिखना पहाड़ी की कचहरी गली में वर्ष 1985 से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन श्री श्री भारत माता पूजा समिति की बाल मंडली संस्था से जुड़ा है. यहां हर साल अलग-अलग थीम पर पंडाल तैयार किया जाता है. आयोजन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, पिछले वर्ष रंगीन रोशनी पर आधारित थीम रखी गई थी, जबकि इससे पहले पत्तों और जंगल की थीम पर भी पंडाल बनाया गया था.
फरक्का बराज की थीम पर बना पंडाल
वहीं पटना के बोरिंग रोड स्थित जमुना गली (कस्तूरबा पथ) में इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धा और सामाजिक जागरूकता का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. यहां श्री श्री सर्वजन दुर्गा पूजा समिति द्वारा स्थापित पंडाल न केवल अपनी भव्यता के लिए, बल्कि अपनी बेहद गंभीर और प्रासंगिक थीम के लिए भी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. इस वर्ष समिति ने पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध फरक्का बराज की एक बेहद खूबसूरत और सजीव प्रतिकृति (रेप्लिका) पर आधारित पंडाल का निर्माण किया है.
भव्यता और कला का बेजोड़ नमूना
करीब 55 फीट ऊंचे और 55 फीट चौड़े इस विशाल पंडाल को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है. बोरिंग रोड से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह भव्य संरचना मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. पंडाल की बनावट और उसकी कलात्मकता दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.
सिर्फ आस्था नहीं, बिहार के दर्द का आईना है यह पंडाल
आमतौर पर पूजा पंडालों में काल्पनिक या पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है, लेकिन श्री श्री सर्वजन दुर्गा पूजा समिति ने इस बार एक अलग और सराहनीय राह चुनी है. यह पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह बिहार के जल संसाधनों की बदहाली, हर साल आने वाली भीषण बाढ़, सुखाड़, नदियों के कटाव और इनके कारण तबाह होने वाले सूबे के किसानों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है.
मुंगेर में मलेशिया का ट्विन टावर
मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड के कल्याणपुर में मां बड़ी दुर्गा महारानी का भव्य दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है. यहां मलेशिया के प्रसिद्ध पेट्रोनास ट्विन टावर की तर्ज पर बनाया गया करीब 250 फीट ऊंचा विशाल पंडाल और ब्रिटिश पार्लियामेंट के विक्टोरिया हाउस की तर्ज पर तैयार दूसरी भव्य संरचना इस बार पूजा महोत्सव का मुख्य आकर्षण बनी हुई है.
किशनगंज में प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर
किशनगंज शहर के ऐतिहासिक रुईधासा मैदान के पास टाउन क्लब दुर्गा पूजा समिति द्वारा एक ऐसे शानदार पंडाल का निर्माण कराया गया है, जो इस बार पूरे इलाके में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. इस वर्ष समिति ने श्रद्धालुओं को वैश्विक वास्तुकला की झलक दिखाया है, जिसके तहत पंडाल की थीम अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर की भव्य स्थापत्य शैली पर आधारित रखी गई है.
वेटिकन सिटी की तर्ज पर पंडाल
कटिहार शहर के जूट मिल क्षेत्र स्थित एलडब्ल्यूसी दुर्गा पूजा समिति ने इसबार भव्यता और कला का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है. समिति द्वारा इस बार इटली के प्रसिद्ध वेटिकन सिटी की स्थापत्य शैली से प्रेरित एक बेहद शानदार पंडाल का निर्माण कराया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसकी लागत 20 लाख रुपये है और इसके निर्माण में डेढ़ महीने का समय लगा है.
कटिहार का कॉकरोच थीम पर बना पंडाल
देश में चल रहे हालिया राजनीतिक और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बीच, कटिहार के विनोदपुर में बना एक अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है. यहां लोग कॉकरोच (तिलचट्टा) को देखकर डरने या भगाने के बजाय, उसके साथ उत्साह से तस्वीरें और सेल्फी खिंचवा रहे हैं.
इस पंडाल को विशाल कॉकरोच की आकृतियों और मकड़ी के जालों जैसी अनूठी कलाकृतियों से सजाया गया है, जिसके बीच मां दुर्गा की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है. आमतौर पर नापसंद किया जाने वाला यह जीव यहां की अनूठी सजावट का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है.
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