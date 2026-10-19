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बिहार के TOP 6 दुर्गा पूजा पंडाल, तस्वीरों में देखें क्या है खासियत

पटना में गौरेया थीम पर बना पंडाल ( ETV Bharat )

पटना: देशभर में दुर्गा पूजा की धूम अपने चरम पर है. बिहार में भी सड़कों पर लोगों का हुजूम है और खचाखच भीड़ नजर आ रही है. रात का नजारा देखते ही बन रहा है. ऐसे में बिहार के उन पंडालों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, जो अपने आप में काफी खास हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं.

राजधानी पटना के भिखना पहाड़ी स्थित कचहरी गली में इस बार गौरैया थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया गया है. मां दुर्गा की आराधना के साथ प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला यह पंडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां पहुंच रहे लोग पंडाल की सजावट की सराहना करने के साथ गौरैया को बचाने की जरूरत पर भी जोर दे रहे हैं.

मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा (ETV Bharat)

लोग कर रहे तारीफ

वहीं, पंडाल में पूजा करने पहुंचीं श्रद्धालु चांदनी कुमारी ने कहा कि गौरैया थीम पर बना पंडाल देखने में काफी आकर्षक है. इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने और लोगों को गौरैया के महत्व से परिचित कराने की कोशिश की गई है. गौरैया अब शहरों में बहुत कम दिखाई देती है. ऐसे में इस पक्षी को पूजा पंडाल की थीम बनाना लोगों को उसकी याद दिलाने के साथ उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने का सराहनीय प्रयास है.

गौरैया थीम पर बना पंडाल (ETV Bharat)

"यहां प्रकृति को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है. पंडाल के माध्यम से प्रकृति और मां दुर्गा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है. गौरैया धीरे-धीरे हमारे आसपास से गायब होती जा रही है. ऐसे में इस पक्षी को केंद्र में रखकर पंडाल तैयार करना एक अच्छी पहल है. इससे लोगों को गौरैया के महत्व को समझने और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक होने का अवसर मिलेगा". चांदनी कुमारी, श्रद्धालु

उमड़ रही लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

गौरैया के संरक्षण के उद्देश्य से चुनी गई थीम

पंडाल के संरक्षक अभिषेक कुमार ने बताया कि गौरैया अब पहले की तरह आसपास दिखाई नहीं देती. इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष गौरैया को पंडाल की मुख्य थीम बनाया गया है. इसका उद्देश्य लोगों को इस पक्षी के महत्व की याद दिलाना और उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है.

गौरैया थीम पर बना पंडाल (ETV Bharat)

"इस बार की थीम तय करने के लिए समिति के सदस्यों के बीच बैठक हुई और अलग-अलग विचारों पर चर्चा की गई. सभी सदस्यों ने मिलकर ऐसे विषय का चयन करने पर विचार किया, जो लोगों को सोचने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित करे. सामूहिक विचार-विमर्श के बाद गौरैया को इस वर्ष की थीम के रूप में चुना गया."- अभिषेक कुमार,पंडाल के संरक्षक

गौरैया के संरक्षण के उद्देश्य से चुनी गई थीम (ETV Bharat)

1985 से हो रहा है दुर्गा पूजा का आयोजन

भिखना पहाड़ी की कचहरी गली में वर्ष 1985 से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन श्री श्री भारत माता पूजा समिति की बाल मंडली संस्था से जुड़ा है. यहां हर साल अलग-अलग थीम पर पंडाल तैयार किया जाता है. आयोजन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, पिछले वर्ष रंगीन रोशनी पर आधारित थीम रखी गई थी, जबकि इससे पहले पत्तों और जंगल की थीम पर भी पंडाल बनाया गया था.

फरक्का बराज थीम दुर्गा पूजा पंडाल (ETV Bharat)

फरक्का बराज की थीम पर बना पंडाल

वहीं पटना के बोरिंग रोड स्थित जमुना गली (कस्तूरबा पथ) में इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धा और सामाजिक जागरूकता का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. यहां श्री श्री सर्वजन दुर्गा पूजा समिति द्वारा स्थापित पंडाल न केवल अपनी भव्यता के लिए, बल्कि अपनी बेहद गंभीर और प्रासंगिक थीम के लिए भी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. इस वर्ष समिति ने पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध फरक्का बराज की एक बेहद खूबसूरत और सजीव प्रतिकृति (रेप्लिका) पर आधारित पंडाल का निर्माण किया है.

भव्यता और कला का बेजोड़ नमूना

करीब 55 फीट ऊंचे और 55 फीट चौड़े इस विशाल पंडाल को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है. बोरिंग रोड से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह भव्य संरचना मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. पंडाल की बनावट और उसकी कलात्मकता दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.

विक्टोरिया हाउस की तर्ज पर बना पंडाल (ETV Bharat)

सिर्फ आस्था नहीं, बिहार के दर्द का आईना है यह पंडाल