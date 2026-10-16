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तस्वीरों में देखें बिहार में बना अमेरिका का स्वामीनारायण मंदिर.. उमड़ी लोगों की भीड़

स्वामीनारायण मंदिर की तर्ज पर पंडाल ( ETV Bharat )

किशनगंज: बिहार के किशनगंज में इस बार दुर्गा पूजा का उत्साह एक अलग ही रंग में नजर आने वाला है. शहर के ऐतिहासिक रुईधासा मैदान के पास टाउन क्लब दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है. इस बार पंडाल की थीम अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर की स्थापत्य शैली पर आधारित है.

स्वामीनारायण मंदिर की तर्ज पर पंडाल