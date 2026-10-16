तस्वीरों में देखें बिहार में बना अमेरिका का स्वामीनारायण मंदिर.. उमड़ी लोगों की भीड़
अब आप किशनगंज में ही अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. रिपोर्ट-आशीष सिंह
Published : October 16, 2026 at 4:59 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज में इस बार दुर्गा पूजा का उत्साह एक अलग ही रंग में नजर आने वाला है. शहर के ऐतिहासिक रुईधासा मैदान के पास टाउन क्लब दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है. इस बार पंडाल की थीम अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर की स्थापत्य शैली पर आधारित है.
स्वामीनारायण मंदिर की तर्ज पर पंडाल
पंडाल की विशाल संरचना, आकर्षक बनावट और खूबसूरत डिजाइन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने को है. वहीं इसकी चर्चा शहर में पहले से ही होने लगी थी. किशनगंज में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपरा और सामूहिक भागीदारी का भी प्रतीक है.
पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का संगम
हर साल शहर के अलग-अलग इलाकों में पूजा समितियां आकर्षक पंडाल तैयार करती हैं. कहीं पारंपरिक मंदिरों की झलक दिखाई देती है, तो आधुनिक स्थापत्य और कलात्मक सजावट के जरिए लोगों को नया अनुभव देने की कोशिश की जाती है. इस पंडाल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्थापत्य शैली है.
कैसा है पंडाल
अमेरिका में स्थित प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर अपनी भव्यता, बारीक नक्काशी और आकर्षक वास्तुकला के लिए जाना जाता है. इसी शैली से प्रेरित होकर किशनगंज में पंडाल तैयार किया जा रहा है. समिति का प्रयास है कि पंडाल का बाहरी स्वरूप और सजावट श्रद्धालुओं को मंदिर जैसी भव्यता का एहसास कराए. इसके लिए निर्माण में आकार, डिजाइन, सजावटी हिस्सों और रोशनी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
किशनगंज दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण में समिति के सदस्य और स्थानीय युवा लगातार जुटे हुए हैं. निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की गई. पंडाल की संरचना तैयार करने से लेकर उसकी बाहरी सजावट और अंदरूनी व्यवस्था तक हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है.
युवाओं की टीम की मेहनत
हालांकि, अंतिम स्वरूप सामने आने के बाद ही इसकी पूरी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकेगा, लेकिन अभी से राहगीरों और स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्सकता दिखाई दे रही है. अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा यह पंडाल इस बार अपनी अनूठी थीम के कारण खास माना जा रहा है.
1984 में पांच बैंककर्मियों ने की थी शुरुआत
इसकी खासियत केवल विशाल आकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे समिति की रचनात्मक सोच और हर साल कुछ नया प्रस्तुत करने की कोशिश भी जुड़ी है. 1984 में पांच बैंककर्मियों द्वारा शुरू की गई पूजा आज जिस स्तर तक पहुंची है, वह स्थानीय सहभागिता और वर्षों से चली आ रही परंपरा को दर्शाती है.
खास लड्डू और विशेष प्रसाद की व्यवस्था
कमिटी के सचिव बल्लू दुबे ने पंडाल की खासियत को बताया. श्रद्धालुओं के लिए खास लड्डू और विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई है. बल्लू दुबे ने कहा कि 1984 में 5 बैंक कर्मियों के द्वारा पूजा का शुभारंभ हुआ था. अभी भी हमारे बीच में कुछ लोग हैं, बाकी स्वर्ग सिधार चुके हैं. तब से यह पूजा यहां पर अनवरत चली जा रही है और आकर्षण का केंद्र है. सिर्फ आस पास के इलाके के लोग ही नहीं बल्कि बंगाल और नेपाल से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे मन से माता के दरबार में अगर आप प्रार्थना करेंगे जो भी मन्नत करेंगे तो यहां पर जरूर पूरी होती है.
"इस बार जो पंडाल हम लोगों ने निर्माण किया है वो अमेरिका के शहर फ्लोरिडा स्थित स्वामी नारायण मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है. 1984 ऐसी यहां पर पूजा होती आ रही है और बांग्ला पद्धति से यहां पर पूजा होता है. पूरे शहर के आकर्षण का केंद्र रहता है. लगातार 4 दिनों तक तीनों प्रहर माता रानी को भोग लगाया जाता है. भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है. साथ ही जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए प्रसाद की विशेष व्यवस्था की जाती है और दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं."- बल्लू दुबे, सचिव, रूईधासा पूजा कमिटी
बढ़ाई गई गेट की संख्या
वही अध्यक्ष संजय सिंह सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहै है. आगामी चार दिनों में होने वाले भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए 50 वॉलंटियर के सभी मुख्य स्थल पर तैनाती की बात कही.
"प्रशासन का सहयोग हमें अच्छा मिल रहा है. साफ़ सफाई भी अच्छी हुई है और प्रशासन ने जो हमें गाइडलाइंस दी थी उसको हम पूरा कर रहे हैं. हमें 1 गेट बढ़ाने के लिए कहा गया था. उसे हमने बढ़ा दिया है. हमारे पास अभी 3 गेट हो गए हैं. सीसीटीवी की पूरी व्यवस्था रहती है. सुरक्षा के नजर से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटने पर कैमरे में कैद हो जाएगी."- संजय सिंह, अध्यक्ष, रूईधासा पूजा कमिटी
आस्था और सामूहिक सहयोग का संगम
कुल मिलाकर, रुईधासा टाउन क्लब का यह आयोजन धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और सामूहिक सहयोग का संगम है. पांच बैंककर्मियों की छोटी-सी पहल से शुरू हुई यह दुर्गा पूजा आज शहर की पहचान बन चुकी है. इस बार अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर से प्रेरित पंडाल इसकी परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है.
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