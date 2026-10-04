Durga Puja 2026: रांची में दिखेगा बनारस का स्वर्वेद महामंदिर! सवा करोड़ के पंडाल में विराजेंगी मां दुर्गा
रांची में बनारस के स्वर्वेद महामंदिर की झलक देखने को मिलेगी, जिसके निर्माण पर लगभग सवा करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 10:27 AM IST
रांची: देशभर में दुर्गापूजा की तैयारी शुरू हो गई है. अलग-अलग राज्यों में एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जा रहे हैं. राजधानी रांची भी पंडाल को एक नए स्वरूप के आकार बनाने में जुटा है. शारदीय नवरात्र में राजधानी रांची का दुर्गा पूजा बेहद खास होता है. रांची में अलग-अलग थीम पर बनने वाले एक से बढ़कर एक भव्य पूजा पंडालों की रौनक देखते ही बनती है तो इन पंडालों में विराजीं मां दुर्गा की अलौकिक छटा पूरे वातावरण को दुर्गामय बना देता है.
110 फीट की ऊंचाई में तैयार होगा पंडाल
रांची के सबसे खास और चर्चित दुर्गा पूजा समितियों में से एक है, श्रीराम लला दुर्गा पूजा समिति. यह समिति अपने आयोजन के पहले ही वर्ष 2024 में चर्चित में आया, जब इसने ओल्ड विधानसभा मैदान में अयोध्या के श्री राम मंदिर की हूबहू प्रतिकृति बनाई. वहीं, साल 2025 में गुजरात के भुज में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया था. हालांकि इस दौरान जिला प्रशासन ने ओल्ड विधानसभा मैदान में पूजा करने की अनुमति नहीं दी थी. तब यह आयोजन जिला स्कूल मैदान में किया गया.
वहीं, इस वर्ष वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर के प्रारूप वाला 110 फीट ऊंचा और भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जो करीब 130 फीट की चौड़ाई में होगा. कैसे पूजा समिति को इन भव्य पंडाल के प्रारूप का आईडिया आता है, कैसे मां की प्रतिमा को यूनिक रूप देने के विचार आते हैं, पूजा आयोजन पर कितना खर्च होता है, जैसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने श्री राम लला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष से बात की.
एक वर्ष पहले से थीम पर शुरू हो जाता है चर्चा
अशोक चौधरी के नेतृत्व में पहले बकरी बाजार की भव्य दुर्गा पूजा आयोजन होता आ रहा था. 2024 में कुछ कारणों से बकरी बाजार दुर्गा पूजा संघ से अलग होकर अशोक चौधरी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 'श्री राम लला दुर्गा पूजा समिति' बनाया. 2024 में इस समिति ने रामलला अयोध्या के मंदिर के भव्य प्रारूप में दुर्गा पूजा स्थापित कर राज्य और पड़ोसी राज्यों में खूब प्रशंसा बटोरी.
अशोक चौधरी कहते हैं कि राम मंदिर के दर्शन के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि इसी मंदिर का प्रारूप उनके पंडाल में दिखेगा. अशोक चौधरी कहते हैं कि अगले वर्ष किस मॉडल पर पंडाल बनेगा, यह अभी से उनके मन में है, लेकिन वह फिलहाल सार्वजनिक नहीं करेंगे. आपस में चर्चा होने के बाद जब फाइनल हो जाता है तब उसे सार्वजनिक किया जाता है.
उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के आयोजन में उन्हें 30 साल का अनुभव है, जिसे वह अपने इस आयोजन में लगा देते हैं. जिसमें उनके सहयोगी, पंडाल निर्माता, मूर्तिकार, सजावट कर्ता भी मदद करते हैं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष उनके दुर्गा पूजा आयोजन पर कुल खर्च करीब 1.25 करोड़ आने का अनुमान है. मां की कृपा और श्रद्धालुओं के सहयोग से आज तक कभी आर्थिक परेशानी समिति को नहीं हुई.
ऊंट वाले रथ पर सवार होंगी मां दुर्गा
अशोक चौधरी कहते हैं कि प्रतिमा को भव्य बनाने में मूर्तिकार की मुख्य भूमिका होती है. आयोजन समिति का मुख्य रोल इसमें सलाह या आईडिया देने का होता है. जैसे इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा को राजस्थानी लुक देने के लिए ऊंट वाले रथ पर सवार मां की प्रतिमा का आईडिया दिया गया था, जिसे अपनी कला से उनके मूर्तिकार स्वरूप दे रहे हैं.
महा चतुर्थी के दिन खुलेगा पंडाल का पट: अशोक चौधरी
श्री राम लला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी बताते हैं कि इस बार 14 अक्टूबर (महा चतुर्थी) के दिन पंडाल का पट भक्तजनों के लिए खोल दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पूरा जिला स्कूल मैदान में बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूला, फ़ूड स्टॉल होगा. जहां भक्तगण मां के दर्शन के बाद परिवार के साथ भोजन-नाश्ता कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र में पूरा जिला स्कूल मैदान आकर्षक लाइटिंग से सराबोर होगा.
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