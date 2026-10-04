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Durga Puja 2026: रांची में दिखेगा बनारस का स्वर्वेद महामंदिर! सवा करोड़ के पंडाल में विराजेंगी मां दुर्गा

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

रांची: देशभर में दुर्गापूजा की तैयारी शुरू हो गई है. अलग-अलग राज्यों में एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जा रहे हैं. राजधानी रांची भी पंडाल को एक नए स्वरूप के आकार बनाने में जुटा है. शारदीय नवरात्र में राजधानी रांची का दुर्गा पूजा बेहद खास होता है. रांची में अलग-अलग थीम पर बनने वाले एक से बढ़कर एक भव्य पूजा पंडालों की रौनक देखते ही बनती है तो इन पंडालों में विराजीं मां दुर्गा की अलौकिक छटा पूरे वातावरण को दुर्गामय बना देता है.