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शारदीय नवरात्र 2026: दुर्गा प्रतिमाओं पर महंगाई का पड़ा असर, बंगाल से आए मूर्तिकारों की बढ़ी समस्या

मूर्तिकार कहते हैं कि इस साल आर्डर भी कम मिल रहे हैं, सजावट का समान भी महंगा है. उज्ज्वल तिवारी की रिपोर्ट.

INFLATION IMPACTS DURGA IDOLS
दुर्गा प्रतिमाओं पर महंगाई का पड़ा असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 9:42 AM IST

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बलरामपुर: 11 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी. रामानुजगंज में बंगाल से आए मूर्तिकार तेजी से दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रुप देने में जुटे हैं. मूर्तिकार चाहते हैं कि 10 तारीख से पहले-पहले पूजा पंडालों तक मूर्तियां पहुंच जाए. बंगाल से मूर्तियां बनाए आए कलाकार कहते हैं कि मंहगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसका असर उनके कारोबार पर भी पड़ा है. कच्चे माल की कीमतों में कई गुणा इजाफा होने से उनको समान महंगे दरों पर खरीदना पड़ रहा है. इसकी वजह से मूर्तियों के दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी है. मूर्तिकार कहते हैं कि दादा परदादा के समय से उनके यहां यही काम होता आया है, लिहाजा पुश्तैनी काम होने के चलते वो इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं.



मूर्तियां बनाने में लागत ज्यादा मुनाफा कम

बंगाल से आए मूर्तिकार रंजीत मंडल ने कहा, वो पिछले 22 सालों से लगातार मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं. हर साल सामान का दाम बढ़ता जा रहा है. वो यहां पर सबसे पहले गणपति की प्रतिमा का निर्माण करते हैं. गणपति पूजा के बाद दुर्गा पूजा के लिए प्रतिमाओं का निर्माण कार्य शुरू करते हैं. इसके बाद सरस्वती पूजा के लिए प्रतिमा निर्माण करते हैं. रंजीत मंडल बताते हैं कि फिलहाल तो मूर्तियों को फाइनल टच दिया जा रहा है. जल्द ही मातारानी की प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी.

इस संबंध में मूर्तिकार रंजीत मंडल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि वह पिछले 22 वर्षों से मूर्तियां बनाकर बेचने का व्यवसाय कर रहे हैं गणेश जी और सरस्वती जी की भी मूर्तियां बनाते हैं अभी दुर्गा जी का कार्य चल रहा है अभी पुट्टी का काम चल रहा है इसमें दो कॉट पुट्टी होगा जिसके बाद पेंट कर मातारानी का साज सजावट किया जाएगा.

शारदीय नवरात्र 2026 (ETV Bharat)

महंगाई बढ़ने के चलते बचन होना मुश्किल हो गया है, लेबर तक का खर्चा नहीं निकल पाता है: रंजीत मंडल, मूर्तिकार

Navratri Puja 2026
दुर्गा पूजा 2026 (ETV Bharat)

आसमान पर पहुंचे मूर्तियों के दाम

केरवाशीला गांव के रहने वाले मूर्तिकार दीपांकर ने कहा, हर साल की भांति इस बार भी वो माँ दुर्गा की मूर्तियां बना रहे हैं. महंगाई की वजह से अभी तक सिर्फ तीन ही मूर्तियों के आर्डर मिले हैं. हमने 30 हजार से लेकर 42 हजार तक की मूर्तियां बनाकर रखी है.

मूर्तियों के निर्माण में यहां की लोकल मिट्टी और बंगाल से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं. कलकत्ता से जो सजावट का सामान आता है वो काफी महंगा है इस बार: दीपांकर, मूर्तिकार


पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे मूर्तियां

रामानुजगंज के आसपास के गांव में रहने वाले मूर्तिकारों का परिवार विभिन्न पूजा त्योहारों में भगवान की प्रतिमाएं बनाकर बेचने का व्यवसाय करते हैं. इससे उन्हें जो आमदनी होती है उससे अपने परिवार का भरण पोषण पूरे साल करते हैं.

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