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शारदीय नवरात्र 2026: दुर्गा प्रतिमाओं पर महंगाई का पड़ा असर, बंगाल से आए मूर्तिकारों की बढ़ी समस्या

दुर्गा प्रतिमाओं पर महंगाई का पड़ा असर ( ETV Bharat )

बलरामपुर: 11 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी. रामानुजगंज में बंगाल से आए मूर्तिकार तेजी से दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रुप देने में जुटे हैं. मूर्तिकार चाहते हैं कि 10 तारीख से पहले-पहले पूजा पंडालों तक मूर्तियां पहुंच जाए. बंगाल से मूर्तियां बनाए आए कलाकार कहते हैं कि मंहगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसका असर उनके कारोबार पर भी पड़ा है. कच्चे माल की कीमतों में कई गुणा इजाफा होने से उनको समान महंगे दरों पर खरीदना पड़ रहा है. इसकी वजह से मूर्तियों के दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी है. मूर्तिकार कहते हैं कि दादा परदादा के समय से उनके यहां यही काम होता आया है, लिहाजा पुश्तैनी काम होने के चलते वो इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं.