दुर्गा पूजा 2026: आज मां महागौरी की करें आराधना, इस मंत्र का करें जाप, जानें शुभ मुहूर्त
आज महाअष्टमी पर होगी मां महागौरी की पूजा, नारियल का लगेगा भोग, कन्या पूजन का भी है विशेष महत्व. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 18, 2026 at 6:29 AM IST
पटना : शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर आज (रविवार, 18 अक्टूबर) मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा-अर्चना की जाएगी. नवरात्र की अष्टमी तिथि को शक्ति की आराधना के साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है. इस दिन श्रद्धालु मां महागौरी को नारियल और इससे बनी मिठाइयों का भोग लगाकर सुख, समृद्धि और शांति की कामना करेंगे.
कई घरों और पूजा स्थलों पर कन्या पूजन के साथ हलवा-पूरी और काले चने का प्रसाद भी तैयार किया जाएगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, मां महागौरी को शांति, पवित्रता और कल्याण का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, उनकी आराधना से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
महाअष्टमी पर जानिए शुभ और अशुभ मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया ऊवाराणसी पंचांग के अनुसार, 18 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 बजे से 5:16 बजे तक रहेगा. इस समय को ध्यान, साधना और पूजा के लिए अनुकूल माना जाता है. वहीं, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक रहेगा. विजय मुहूर्त दोपहर 1:38 बजे से 2:24 बजे तक बताया गया है. दूसरी ओर, राहुकाल शाम 4:02 बजे से 5:28 बजे तक रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहुकाल में नए और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए. श्रद्धालु अपनी स्थानीय पूजा परंपरा और पंचांग के अनुसार मां महागौरी की आराधना और कन्या पूजन कर सकते हैं.
मां को नारियल का भोग प्रिय, कन्या पूजन का विशेष विधान
महाअष्टमी पर मां महागौरी को नारियल या नारियल से बनी मिठाइयां अर्पित करना शुभ माना जाता है. इसके साथ हलवा-पूरी और काले चने का प्रसाद तैयार कर कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा भी कई परिवारों में निभाई जाती है. नवरात्र की अष्टमी पर कन्या पूजन के दौरान छोटी बच्चियों को देवी के स्वरूप के रूप में सम्मान दिया जाता है. उन्हें भोजन कराने, दक्षिणा देने और उपहार भेंट करने की परंपरा है.
''मां महागौरी की पूजा में सफेद रंग के फूल विशेष रूप से अर्पित किए जा सकते हैं. मोगरा, चमेली और सफेद गुलाब के साथ लाल गुड़हल का फूल भी चढ़ाया जाता है. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक पूजा और कन्या पूजन करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.''- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
मां महागौरी के मंत्र का 108 बार करें जाप
ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा के दौरान उनके ध्यान मंत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है. मंत्र है, 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' इसके साथ 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप भी किया जाता है. श्रद्धालु इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं में मां के मंत्रों के जाप को मन की एकाग्रता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक शांति से जोड़कर देखा जाता है. नवरात्र के सभी नौ दिनों में नवार्ण मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै' का जाप भी विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से साधक को मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है.
शंख और चंद्रमा के समान है मां महागौरी का स्वरूप
पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है. उनके गौरवर्ण की तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के सफेद फूल से की जाती है. मां चार भुजाओं वाली हैं और सफेद वस्त्र तथा आभूषण धारण करती हैं. उनका वाहन वृषभ यानी बैल है. उनके एक हाथ में अभय मुद्रा और दूसरे में त्रिशूल है, जबकि अन्य दो हाथों में डमरू और वरमुद्रा सुशोभित हैं.
''मां का यह स्वरूप भक्तों को निर्भयता, शांति और सकारात्मकता का संदेश देता है. धार्मिक मान्यता है कि महागौरी की पूजा करने से मन की अशांति दूर होती है और व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है.''- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
सफेद और नीले रंग के वस्त्र पहनना माना जाता है शुभ
मां महागौरी की पूजा में रंगों का भी विशेष महत्व बताया गया है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि इस दिन सफेद या नीले रंग के वस्त्र पहनकर मां की आराधना करना शुभ माना जाता है. सफेद रंग पवित्रता, शांति और निर्मलता का प्रतीक है, जबकि नीले रंग को मां महागौरी की उपासना से जुड़ा शुभ रंग माना गया है. पूजा के दौरान स्वच्छ वस्त्र धारण कर मां को रोली, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए. इसके बाद धूप-दीप जलाकर मां का ध्यान करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें.
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