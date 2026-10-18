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दुर्गा पूजा 2026: आज मां महागौरी की करें आराधना, इस मंत्र का करें जाप, जानें शुभ मुहूर्त

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पटना : शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर आज (रविवार, 18 अक्टूबर) मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा-अर्चना की जाएगी. नवरात्र की अष्टमी तिथि को शक्ति की आराधना के साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है. इस दिन श्रद्धालु मां महागौरी को नारियल और इससे बनी मिठाइयों का भोग लगाकर सुख, समृद्धि और शांति की कामना करेंगे.

कई घरों और पूजा स्थलों पर कन्या पूजन के साथ हलवा-पूरी और काले चने का प्रसाद भी तैयार किया जाएगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, मां महागौरी को शांति, पवित्रता और कल्याण का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, उनकी आराधना से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.