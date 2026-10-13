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मां दुर्गा का अनोखा भक्त! 22 साल की उम्र, सीने पर 9 कलश

सीने पर कलश लेकर साधना ( ETV Bharat )

गयाजी : नवरात्र में मां दुर्गा की भक्ति के कई रूप देखने को मिलते हैं. बिहार के गयाजी में एक भक्त अनोखी साधना कर रहा है. मां दुर्गा के इस भक्त ने अपने सीने पर 9 कलश धारण कर रखा है. इस अनोखे भक्त को देखने दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं.

सीने पर कलश और 9 दिन की कठिन साधना