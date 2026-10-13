मां दुर्गा का अनोखा भक्त! 22 साल की उम्र, सीने पर 9 कलश
गयाजी के शंकर कुमार 9 दिनों तक सीने पर कलश रखकर मां दुर्गा की कठिन साधना कर रहे हैं. आखिर क्यों? रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : October 13, 2026 at 7:48 PM IST
गयाजी : नवरात्र में मां दुर्गा की भक्ति के कई रूप देखने को मिलते हैं. बिहार के गयाजी में एक भक्त अनोखी साधना कर रहा है. मां दुर्गा के इस भक्त ने अपने सीने पर 9 कलश धारण कर रखा है. इस अनोखे भक्त को देखने दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं.
सीने पर कलश और 9 दिन की कठिन साधना
बिहार के गयाजी के सलेमपुर मोहल्ले में नवरात्र के दौरान एक अनूठी भक्ति देखने को मिल रही है. सलेमपुर मोहल्ले के रहने वाले 22 वर्षीय शंकर कुमार अपने सीने पर 9 कलश रखा रखकर 9 दिनों तक कठिन साधना में लीन हैं. शंकर की इस अटूट भक्ति को देखने के लिए आसपास के इलाके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.
क्या है शंकर कुमार का मकसद?
शंकर कुमार पिछले कई सालों से नवरात्र कर रहे हैं. इससे पहले नवरात्र में वे सिर्फ फलाहार लेते थे. लेकिन इस बार उन्होंने अपने सीने पर नौ कलश धारण किया है. अव सवाल ये है कि शंकर कुमार की इस अनूठी भक्ति के पीछे का क्या मकसद है?
देश दुनिया में शांति हो- शंकर
शंकर कुमार बताते हैं कि देश दुनिया में शांति हो. हमारे राज्य-जिले, मोहल्ले में शांति हो, इस उद्देश्य के साथ नवरात्र कर रहे हैं और अपने सीने पर 9 कलश धारण किया है. इसके अलावा उनकी कोई मन्नत नहीं है. वे सिर्फ माता की भक्ति करते हैं. 9 कलश सीने पर लिया है. पूरे नवरात्र लेटे रहना है और कलश को धारण किए रहना है. माता की कृपा सभी पर बनी रहे. मां दुर्गा सबका भला करें. उनकी माता के प्रति काफी श्रद्धा है.
सपने में आई मां
शंकर कुमार कहते हैं कि नवरात्र शुरू होने के 2 दिन पहले मां दुर्गा मेरे सपने में आई थी और कलश धारण करने का संकेत दिया. उसके बाद मैंने तुरंत इसका निर्णय लिया और नवरात्र शुरू होते ही कलश स्थापित कर नवरात्रि कर रहा हूं. साथ ही मैंने 9 कलश सीने पर धारण किया है. अभी मैं कंठ में घी और शहद ले रहा हूं. इसके अलावा कुछ भी नहीं ले रहा हूं. कभी-कभार ही शहद-घी का सेवन कर रहा हूं.
''माता सपने में आई थी और इस तरह साधना करने के संकेत मिला था. मैं चाहता हूं, कि हर ओर शांति आए. हमारा मोहल्ला, जिला, राज्य, देश और दुनिया में शांति रहे.''- शंकर कुमार, दुर्गा माता के भक्त
'शंकर ने सपने की बात बताई और फिर..'
वहीं शंकर की इस तपस्या पर सलेमपुर मोहल्ले के निवासी अनिल कुमार बताते हैं कि शंकर कुमार महज 20 साल के हैं. कम उम्र में ही वह इतनी बड़ी साधना कर रहे है. अपने सीने पर नौ कलश धारण किया है. उन्होंने अचानक नवरात्र के दो दिन पहले इस तरह की बात रखी, कि देवी माता सपने में आई थी और उन्होंने इस तरह साधना का संकेत दिया है, तो हम लोगों ने कमिटी की बैठक की और फिर सारी तैयारियां हुई.
''यह कठिन साधना है. माता दुर्गा की कृपा शंकर कुमार पर है. वह शुरू से ही देवी भक्त रहे हैं. हम लोग जो भी होगा, वह सहयोग कर रहे हैं. यह मूल रूप से नवादा जिले के रहने वाले हैं. अब सलेमपुर मोहल्ले में रहते हैं. उनकी सोच है, कि शांति का लक्ष्य, और उसी विचार के साथ इस तरह की साधना कर रहे हैं.''- अनिल कुमार, निवासी, सलेमपुर मोहल्ला
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