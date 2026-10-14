गरबा के रंग में डूबा हजारीबाग! फैमिली, कपल और सिंगल के लिए अलग-अलग टिकट की व्यवस्था
हजारीबाग में गरबा नाइट का आयोजन किया गया है, जिसमें फैमिली, कपल और सिंगल के लिए अलग-अलग टिकट की व्यवस्था की गई है.
Published : October 14, 2026 at 5:42 PM IST
हजारीबाग: जिले में भी अब गरबा नाइट का आयोजन खूब हो रहा है. लगभग एक दर्जन से अधिक आयोजन छोटे से लेकर बड़े-बड़े होटलों में हो रहे हैं. कहा जाए तो गुजरात का लोक नृत्य अब सामूहिकता का उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. गरबा देवी की भक्ति से जुड़ा नृत्य है. गुजरात में नवरात्रि की नौ रातों में महिलाएं अपने घरों और मंदिरों के आंगन में गरबा करती थीं. अब यह मंदिर और घर के आंगन से निकलकर बड़े-बड़े होटलों तक पहुंच चुका है.
गरबा नाइट का आयोजन
हजारीबाग में गरबा को लेकर गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है. आयोजन आम लोगों को बेहतर सुविधा के साथ गरबा नाइट उपलब्ध कराने का वादा कर रहे हैं. गुजरात के गरबा को दिसंबर 2023 में यूनेस्को की 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था.
हजारीबाग में नवरात्रि के दौरान गरबा नाइट का व्यवसाय लाखों रुपये तक पहुंच चुका है. आयोजक गरबा नाइट के हिस्सा लेने के लिए टिकट का प्रावधान किया है. फैमिली कपल और सिंगल के लिए अलग-अलग मूल्य के टिकट बिक रहे हैं. स्थानीय लोग भी जमकर टिकट का खरीदारी भी कर रहे हैं. साउंड सिस्टम से लेकर कलाकार भी बड़े-बड़े शहरों से हजारीबाग पहुंच रहे हैं.
सुरक्षा व्यवस्था का खास इंतजाम
आयोजक कहते हैं कि बदलते जमाने के अनुसार अब डिमांड भी बदल रहा है. गरबा के दौरान काफी अधिक भीड़ भी देखने को मिलती है. इसे देखते हुए जहां आयोजक अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रशासन भी गरबा नाइट के दौरान विशेष सुरक्षा का इंतजाम कर रखा है. पुलिस की गस्ती गाड़ी भी बढ़ा दी गई है.
जिला प्रशासन ने सभी गरबा नाइट्स आयोजकों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि शालीनता के साथ आयोजन करें. सीसीटीवी कैमरे का उपयोग खूब करें ताकि पूरा आयोजन सीसीटीवी के निगरानी में हो. नवरात्रि का गरबा खास मायने रखता है. यह एक ऐसा सामुदायिक उत्सव है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं.
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