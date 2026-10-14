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गरबा के रंग में डूबा हजारीबाग! फैमिली, कपल और सिंगल के लिए अलग-अलग टिकट की व्यवस्था

गरबा नाइट में झूमती महिलाएं ( ETV BHARAT )

हजारीबाग: जिले में भी अब गरबा नाइट का आयोजन खूब हो रहा है. लगभग एक दर्जन से अधिक आयोजन छोटे से लेकर बड़े-बड़े होटलों में हो रहे हैं. कहा जाए तो गुजरात का लोक नृत्य अब सामूहिकता का उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. गरबा देवी की भक्ति से जुड़ा नृत्य है. गुजरात में नवरात्रि की नौ रातों में महिलाएं अपने घरों और मंदिरों के आंगन में गरबा करती थीं. अब यह मंदिर और घर के आंगन से निकलकर बड़े-बड़े होटलों तक पहुंच चुका है.

गरबा नाइट का आयोजन