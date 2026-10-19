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जहां गिरा था सती की पीठ का हिस्सा.. सैकड़ों वर्षों से जल रहा है दीपक, जानें छोटी पटन देवी शक्तिपीठ का महत्व

छोटी पटन देवी शक्तिपीठ ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना में नवरात्रि के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ती है. पटना नगर रक्षिका छोटी पटन देवी भी सिद्ध पीठ में शामिल है. नवरात्रि के दौरान छोटी पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना का खास महत्व है. ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक छोटी पटन देवी मंदिर प्राचीनतम मंदिर के रूप में जाना जाता है. नवरात्र के दौरान यहां भक्तों की भारी भीड़ रहती है.

नवरात्र में होती है विशेष पूजा

बिहार की राजधानी पटना का इतिहास जितना प्राचीन है, उतनी ही गहरी यहां की धार्मिक आस्था भी है. इसी आस्था का एक प्रमुख केंद्र पटना सिटी के चौक इलाके में स्थित छोटी पटन देवी मंदिर है. नवरात्र के दौरान इस मंदिर में मां भगवती के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. पटन देवी मंदिर को नगर रक्षिका भी कहा जाता है. मान्यता है कि माता के नाम पर ही पटना शहर का नाम पड़ा है.

छोटी पटनदेवी का महत्व (ETV Bharat) पटना की धार्मिक पहचान से जुड़ा है मंदिर

छोटी पटन देवी मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि पटना की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है. बिहार सरकार के पुरातत्व निदेशालय के विवरण के अनुसार, 18वीं और 19वीं सदी के दौरान छोटी पटन देवी को पटना की प्रमुख अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी. नवरात्र के दौरान यहां होने वाली पूजा-अर्चना इस बात का प्रमाण है कि सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं आज भी लोगों की आस्था से जुड़ी हुई हैं. फ्रांसिस बुकानन ने किया था उल्लेख

मान्यता है कि मां छोटी पटन देवी पटना की नगर रक्षिका हैं और यहां सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. मंदिर की खासियत यह है कि इसकी प्राचीनता का उल्लेख केवल धार्मिक मान्यताओं में ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मिलता है. फ्रांसीसी मूल के सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन ने वर्ष 1811-12 में पटना के सर्वेक्षण के दौरान छोटी पटन देवी मंदिर का उल्लेख किया है. इस आधार पर कहा जा सकता है कि मंदिर का इतिहास कम से कम 215 साल पुराने लिखित विवरणों तक पहुंचता है. छोटी पटन देवी मंदिर कितना पुराना?

मंदिर की उम्र को लेकर अक्सर सवाल उठता है. उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक, फ्रांसिस बुकानन ने 1811-12 में पटना भ्रमण के दौरान दोनों पटन देवी मंदिरों का विवरण दर्ज किया था. इसके अलावे, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से संबंधित 12 मार्च 2024 की अधिसूचना में भी इस ऐतिहासिक उल्लेख का जिक्र मिलता है. अधिसूचना के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद छोटी पटन देवी मंदिर को वर्ष 1958 में बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 के तहत सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में पंजीकृत किया गया था. यानी मंदिर की ऐतिहासिक उपस्थिति का लिखित प्रमाण दो शताब्दियों से अधिक पुराना है. राजा मानसिंह ने कराया था पुनरुद्धार

इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण पक्ष ब्रिटिश काल के सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन का विवरण है. बिहार सरकार के पुरातत्व निदेशालय के अनुसार, बुकानन ने अपने विवरण में छोटी पटनदेवी को 18वीं और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में शहर की प्रमुख अधिष्ठात्री देवी के रूप में उल्लेखित किया था. बताया जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के सेनापति मानसिंह के प्रयासों से मंदिर का पुनरुद्धार करवाया गया था. पौराणिक मान्यता में छिपा है मंदिर का महत्व

छोटी पटन देवी मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है. इसकी धार्मिक महत्ता माता सती से जुड़ी पौराणिक कथा के कारण भी है. मान्यता के अनुसार, राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे. इसके बाद भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर विचरण करने लगे. सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया. माता की पीठ का हिस्सा गिरा था

धार्मिक मान्यता है कि माता सती के शरीर के अंग जहां-जहां गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई. छोटी पटन देवी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहां माता सती की पीठ का हिस्सा गिरा था. यही वजह है कि भक्त इस मंदिर को विशेष सिद्धस्थल मानकर मां की आराधना करते हैं. "छोटी पटन देवी मंदिर पटना का प्राचीनतम मंदिर है और इससे पुराना कोई भी मंदिर नहीं है. पटन देवी मंदिर को नगर रक्षिका भी कहा जाता है. हम लोग माता पाटन देवी को शक्तिपीठ मानते हैं. मान्यता के अनुसार यहां माता के पीठ का हिस्सा गिरा था. माता यहां तीनों रूपों में विद्यमान है. यहां पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती है."- विवेक त्रिवेदी, पुजारी, छोटी पटन देवी मंदिर