दुर्गा पूजा 2026: कांकेर में सीएएफ जवान ने बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा, हुनर को अफसर भी कर रहे सलाम
दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले जवान रूपधर चौहान का कहना है कि उन्होने मूर्ति बनाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 3:43 PM IST
कांकेर: रविवार से दुर्गा पूजा का आरंभ हो रहा है. पूरे बस्तर में अभी से भक्तिमय माहौल बन गया है. दुर्गा पूजा मंडली नवरात्र के आयोजन को भव्य रुप देने में जुटी है. भीरागांव में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल यानी सीएएफ की 22 बटालियन का मुख्यालय भी है. यहां भी इस बार भव्य रुप से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी. सीएएफ मुख्यालय में जो दुर्गा पूजा होगी उसकी खासियत है कि यहां पर प्रतिमा खरीदकर नहीं लाई जाएगी, बल्कि यहां पर प्रतिमा का निर्माण खुद सीएएफ जवान रूपधर चौहान कर रहे हैं.
सीएएफ जवान ने बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा
रूपधर चौहान कहते हैं कि बचपन में ही उनको प्रतिमा निर्माण करने का शौक चढ़ा जो आज तक बना हुआ है. रूपधर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो अपने भाई के साथ मिलकर इस काम को किया करते थे. उनका ये शौक धीरे-धीरे बढ़ता गया और वो एक साथ कई प्रतिमाओं के निर्माण भी करने लगे. रूपधर बताते हैं कि सीएएफ में आने के बाद उनको उनके अधिकारी ने बताया कि हम दुर्गा पूजा करने वाले हैं. इसपर उन्होने अधिकारी को बताया कि वो मूर्ति का निर्माण करना जानते हैं. अगर वो कहें तो इस बार वो मूर्ति खुद अपने हाथों से बनाकर यहां स्थापित करेंगे. अफसरों की रजामंदी के बाद वो पिछले कई सालों से मां दुर्गा की प्रतिमा और गणपति की स्थापना कर रहे हैं.
कई सालों से बना रहे मूर्तियां
सीएएफ के अफसर बताते हैं कि पहले हम लोग मूर्ति खरीदकर बाहर से लाते थे और स्थापित करते थे. अब रूपधर के बनाए मूर्ति की यहां पूजा होती है. रूपधर चौहान कहते हैं कि ड्यूटी के साथ-साथ वो मां की भक्ति में प्रतिमा का निर्माण कार्य भी करते हैं, इससे उनको खुशी मिलती है.
पहले यहां प्रतिमा खरीदकर लाई जाती थी. अब हम यहां खुद प्रतिमा का निर्माण करते हैं और उसे पूजा पंडाल में स्थापित करते हैं. काम के साथ-साथ मां की पूजा का भी मुझे अवसर मिलता है, जो मेरे लिए खुशी की बात है. पहले मैं अपने भाई के साथ शौक के तौर पर मिट्टी से मूर्तियां गढ़ता था. धीरे-धीरे शौक बढ़ता गया और मैंने मूर्ति बनाना सीख लिया. मैंने इस काम को सीखने के लिए किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है: रूपधर चौहान, CAF जवान और मूर्तिकार
हम लोग यहां पर भव्य तरीके से मां दुर्गा की पूजा करने वाले हैं. हमारा जवान रूपधर चौहान मूर्ति का निर्माण कार्य कर रहा है. जल्द ही मूर्ति का काम पूरा हो जाएगा. हम यहां पर स्थानीय लोगों को भी पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं. जगराता, भजन संथ्या और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है. भंडारे में हम 600 से 700 लोगों को मां की पूजा के बाद प्रसाद परोसते हैं: योगेश दीवान, कंपनी कमांडर
नवरात्र में यहां काफी अच्छा माहौल रहता है. पूजा में शामिल होने के लिए स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं: प्रदीप क्षत्रिय, जवान
आपसी सहयोग से होती है पूजा
बटालियन के जवान आपस में चंदा कर मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार कराते हैं और मिल-जुलकर नवरात्रि का आयोजन करते हैं. सुरक्षा की जिम्मेदारियों के बीच जवानों का यह प्रयास बताता है कि कठिन ड्यूटी और व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हैं. मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जवानों के बीच आपसी एकता, भाईचारे और सामूहिक सहभागिता का प्रतीक भी है.
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