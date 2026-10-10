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दुर्गा पूजा 2026: कांकेर में सीएएफ जवान ने बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा, हुनर को अफसर भी कर रहे सलाम

रूपधर चौहान ( ETV Bharat )

कांकेर: रविवार से दुर्गा पूजा का आरंभ हो रहा है. पूरे बस्तर में अभी से भक्तिमय माहौल बन गया है. दुर्गा पूजा मंडली नवरात्र के आयोजन को भव्य रुप देने में जुटी है. भीरागांव में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल यानी सीएएफ की 22 बटालियन का मुख्यालय भी है. यहां भी इस बार भव्य रुप से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी. सीएएफ मुख्यालय में जो दुर्गा पूजा होगी उसकी खासियत है कि यहां पर प्रतिमा खरीदकर नहीं लाई जाएगी, बल्कि यहां पर प्रतिमा का निर्माण खुद सीएएफ जवान रूपधर चौहान कर रहे हैं.

सीएएफ जवान ने बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा रूपधर चौहान कहते हैं कि बचपन में ही उनको प्रतिमा निर्माण करने का शौक चढ़ा जो आज तक बना हुआ है. रूपधर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो अपने भाई के साथ मिलकर इस काम को किया करते थे. उनका ये शौक धीरे-धीरे बढ़ता गया और वो एक साथ कई प्रतिमाओं के निर्माण भी करने लगे. रूपधर बताते हैं कि सीएएफ में आने के बाद उनको उनके अधिकारी ने बताया कि हम दुर्गा पूजा करने वाले हैं. इसपर उन्होने अधिकारी को बताया कि वो मूर्ति का निर्माण करना जानते हैं. अगर वो कहें तो इस बार वो मूर्ति खुद अपने हाथों से बनाकर यहां स्थापित करेंगे. अफसरों की रजामंदी के बाद वो पिछले कई सालों से मां दुर्गा की प्रतिमा और गणपति की स्थापना कर रहे हैं.