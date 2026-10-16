जब मां प्रकट हुईं और महामूर्ख को रातोंरात बना दिया महाविद्वान! जानें बिहार के शक्तिपीठ की रहस्यमयी कहानी
मिथिलांचल के बेनीपट्टी में उच्चैठ भगवती का मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक हैं. यहां मां सती का ह्रदय गिरा था. रिपोर्ट- राज कुमार झा
Published : October 16, 2026 at 2:37 PM IST
मधुबनी: बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल में स्थित मां उच्चैठ भगवती का स्थान प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. देशभर के श्रद्धालुओं के लिए यह अगाध आस्था का केंद्र है. सालों भर भक्तों का यहां ताता लगा रहता है. खासकर शारदीय नवरात्र के दौरान यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है. पौराणिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार सती का हृदय इसी पावन स्थान पर गिरा था, जिस कारण उच्चैठ को शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है.
कैसा है मां का स्वरुप?
मंदिर में मां दुर्गा की लगभग ढाई फीट ऊंची प्रतिमा काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है. मां सिंह पर सवार हैं और उनके हाथों में गदा, चक्र और कमल शोभायमान है. प्रतिमा की स्थापना कब और किसने की, इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इतिहासकारों के अनुसार, इसकी नक्काशी और शैली पाल राजवंश (8वीं से 12वीं शताब्दी) की मूर्तिकला से मेल खाती है.
मां सती का हृदय इसी पावन स्थल पर गिरा था
सालभर बिहार, अन्य राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल से भक्त दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव उनका शव लेकर तांडव करते हुए पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे. सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए थे.
महाकवि कालीदास से जुड़ी कथा
जानकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण चौथी शताब्दी में हुआ था. मंदिर का गुंबद ऊपर की ओर चौकोर है. गर्भगृह में प्रवेश और निकास के लिए एक ही द्वार है. द्वार के आगे बरामदा है और चारों ओर भी बरामदा बना हुआ है. मंदिर के समीप आज भी कालिदास चौपड़ी नामक एक डीह मौजूद है, जो महाकवि कालिदास से जुड़ी कथा की स्मृति मानी जाती है. पंडितों के अनुसार, कालिदास प्रारंभ में अत्यंत मूर्ख थे. विद्वान राजकुमारी विद्योत्तमा से विवाह के बाद, मूर्खता का पता चलने पर उन्होंने कालिदास का भारी अपमान और तिरस्कार किया.
पाठशाला में रसोईया का कार्य
पंडित काशीनाथ झा ने बताया कि पत्नी द्वारा अपमानित होने के बाद कालिदास ज्ञान की खोज में उच्चैठ भगवती स्थान पहुंचे. वे मंदिर के पास स्थित एक आवासीय संस्कृत पाठशाला में रसोईया का कार्य करने लगे. एक बार क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई. लगातार बारिश के कारण पाठशाला और मंदिर के बीच बहने वाली नदी में भयंकर बाढ़ आ गई. शाम को मंदिर में दीप जलाने और भोग लगाने का समय हो चुका था.
उफनती नदी में छलांग
बाढ़ के कारण कोई भी छात्र नदी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. तब सबने मूर्ख समझे जाने वाले कालिदास को ही दीप जलाने के लिए मंदिर भेज दिया. उन्हें नदी पार कर मंदिर में दीप जलाने और प्रमाण के लिए काली दीवार पर निशान लगाने को कहा गया. आज्ञा पाते ही कालिदास बिना डरे उफनती नदी में कूद पड़े और तैरते-डूबते मंदिर पहुंच गए.
मां भगवती का दिव्य प्राकट्य
पंडित काशीनाथ झा के अनुसार, कालिदास ने माता के दरबार में दीप जलाया. मंदिर में निशान लगाने की कोई जगह न पाकर, उन्होंने मां के मुख पर ही निशान लगाने का विचार किया. जैसे ही उनका हाथ आगे बढ़ा, मां भगवती प्रकट हो गईं. मां ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि वे उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और वर मांगने को कहा. कालिदास ने माता रानी से विद्या की याचना की.
अद्भुत ज्ञान का वरदान
भगवती ने वरदान दिया कि रात भर में वे जिन पुस्तकों को स्पर्श करेंगे, वे उन्हें कंठस्थ हो जाएंगी. उस रात कालिदास ने सभी ग्रंथों को छुआ और अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया. आगे चलकर उन्होंने कुमारसंभव, रघुवंश और मेघदूत जैसे अमर महाकाव्यों की रचना की. जब वे प्रकांड विद्वान बनकर पत्नी के पास लौटे, तो शास्त्रार्थ में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर महानतम कवि बने.
"ऐसी मान्यता है मधुबनी ही नहीं मिथिलांचल पूरे देश से लोग यहां तंत्र साधना के लिए पहुंचते हैं, जिस भी प्रकार की कामना यहां की जाती है माता रानी सभी कामना को पूरी करती हैं. कोई भक्त खाली हाथ यहां से वापस नहीं लौटता है. आज भी नवमी तिथि को बलि प्रदान करने की प्रथा है. साथ ही तीन समय यहां आरती भी की जाती है. तांत्रिक एवं वैदिक पद्धति से मां भगवती की पूजा अर्चना की जाती है."- काशीनाथ झा, पंडित
तंत्र साधना के लिए आते हैं तांत्रिक
आज भी इस इलाके में परंपरा है कि बच्चों की पढ़ाई शुरू होने पर यहीं की मिट्टी लगाई जाती है. यहां देश भर से लोग तंत्र साधना के लिए आते हैं. मान्यता है कि माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं. तांत्रिक एवं वैदिक पद्धति से तीन समय आरती होती है और नवमी को 108 बकरों की बलि दी जाती है. नवरात्र में जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था संभालता है.
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