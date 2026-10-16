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जब मां प्रकट हुईं और महामूर्ख को रातोंरात बना दिया महाविद्वान! जानें बिहार के शक्तिपीठ की रहस्यमयी कहानी

प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है उच्चैठ भगवती का मंदिर ( ETV Bharat )

मधुबनी: बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल में स्थित मां उच्चैठ भगवती का स्थान प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. देशभर के श्रद्धालुओं के लिए यह अगाध आस्था का केंद्र है. सालों भर भक्तों का यहां ताता लगा रहता है. खासकर शारदीय नवरात्र के दौरान यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है. पौराणिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार सती का हृदय इसी पावन स्थान पर गिरा था, जिस कारण उच्चैठ को शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है.

कैसा है मां का स्वरुप?