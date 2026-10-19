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बिहार के इस गांव में महानवमी को लगता है भूतों का मेला! बीमारी से मुक्ति के लिए पहुंचते हैं लोग

महानवमी को लगता है भूतों का मेला ( ETV Bharat )

पटना: एक तरफ दुनिया विज्ञान और तकनीक के नए शिखर छू रही है. इंसान, चांद और मंगल तक पहुंच चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का दौर चल रहा है. वहीं दूसरी ओर, बिहार की राजधानी पटना से सटे महज 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छाता पंचायत के शाहाबाद गांव में एक ऐसी परंपरा आज भी जीवित है, जो आधुनिक सोच को हैरान कर देती है. इस गांव में ब्रह्मस्थान है, जहां नवरात्रि के नवमी के दिन भूतों की अदालत लगती है.

ब्रह्मस्थान में हर साल लगता है भूतों का मेला!