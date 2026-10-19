बिहार के इस गांव में महानवमी को लगता है भूतों का मेला! बीमारी से मुक्ति के लिए पहुंचते हैं लोग
बिहार में एक ऐसा गांव है, जहां हर साल महानवमी को भूतों का मेला लगता है और तांत्रिकों का जुटान होता है. रिपोर्ट- शशि तुलस्यान
Published : October 19, 2026 at 1:58 PM IST
पटना: एक तरफ दुनिया विज्ञान और तकनीक के नए शिखर छू रही है. इंसान, चांद और मंगल तक पहुंच चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का दौर चल रहा है. वहीं दूसरी ओर, बिहार की राजधानी पटना से सटे महज 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छाता पंचायत के शाहाबाद गांव में एक ऐसी परंपरा आज भी जीवित है, जो आधुनिक सोच को हैरान कर देती है. इस गांव में ब्रह्मस्थान है, जहां नवरात्रि के नवमी के दिन भूतों की अदालत लगती है.
ब्रह्मस्थान में हर साल लगता है भूतों का मेला!
शाहाबाद गांव के ब्रह्मस्थान में लगने वाले इस मेले में भूत-प्रेत, ऊपरी साए और आत्माओं में लोगों की गहरी आस्था देखने को मिलती है. हर साल लगने वाले इस मेले में अपनी मन्नतें लेकर और कथित तौर पर प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. यहा ऐसा अनोखा मेला है, जहां आप आसानी से किस तरह से आस्था पर अंधविश्वास हावी होती है, देख सकते हैं.
"हमलोग प्रत्येक साल नालंदा से यहां पर आते हैं. शरीर में बहुत कष्ट था. एक बार यहां आए तो सब कुछ ठीक हो गया. तब से हर साल यहां पर आते हैं."- रमेश कुमार, नगरनौसा नालंदा निवासी
आस्था में अंधविश्वास समाहित
नवमी के दिन एक तरफ लोग मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो दूसरी तरफ आस्था में अंधविश्वास का ये खेल हर साल देखने को मिलता है. इस अनोखे मेले में आपको झूमते- कूदते कथिक भूत दिख जाएंगे. मेले में अधिकतर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, जो किसी न किसी बीमारी या अन्य कारणों से परेशान चल रहे हों. ऐसे में इस मेले में भूत उतारने का दावा तांत्रिकों के द्वारा किया जाता है.
"पेट में दर्द था. ऑपरेशन कराए थे बावजूद दवा काम नहीं कर रहा था. कई जगहों पर गए हैं. इसके बारे में नाम सुने थे. इसलिए हम लोग यहां आते हैं."- मृत्युंजय कुमार, पटना सिटी
तांत्रिक करते हैं भूत उतारने का दावा
स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले तीन-चार दशकों से हर साल महानवमी को यहां तथाकथित भूत मेला लगता है. मान्यता है कि इस दिन प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों को मुक्ति मिलती है. इसलिए इस रोज सैकड़ों की तादाद में ओझा, गुनी, तांत्रिक और तंत्र साधना का दावा करने वाले लोग यहां डेरा डाल देते हैं. ढोल-मंजीरे की थाप पर अजीबोगरीब हरकतें करते हुए प्रेत उतारने का दावा किया जाता है.
"इसके बारे में हम लोग काफी नाम सुने हैं और काफी जश लगता है. शरीर में बड़ी कष्ट था इसलिए यहां आए थे."- सोमारीक देवी,
अनौली निवासी
एक लोटा जल से प्रेत मुक्ति का दावा
ब्रह्मस्थान की देखरेख करने वाली सेवादार सीमा कुमारी का कहना है कि करीब 40 सालों से यहां लोग अपनी तकलीफ लेकर आ रहे हैं. बस एक लोटा जल चढ़ाने से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसा स्थानीयों का विश्वास है. मेले में पहुंची औरंगाबाद की सरिता देवी, गायघाट की वीणा सिंह जैसे कई लोगों ने बताया कि डॉक्टरों से थक-हारने के बाद उन्हें लगता है कि उन पर ऊपरी हवा है, और यहां आने से आराम मिलता है.
"हमारे ब्रह्म स्थान मंदिर में बहुत दूर-दूर तक से लोग आते हैं. यहां तक की कोलकाता से भी लोग आते हैं. जिनके शरीर में कष्ट है, भूत है, सब लोग का इलाज होता है. 12 साल की उम्र से ही इस ब्रह्मस्थान की सेवा कर रहे हैं."- रंजु कुमारी, मुख्य पुजारी, ब्रह्मस्थान शाहाबाद, मसौढ़ी
विज्ञान के युग में अंधविश्वास
एक तरफ इंसान चांद और मंगल पर पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ मसौढ़ी के इस इलाके में आज भी शारीरिक और मानसिक कष्टों को भूत-प्रेत से जोड़कर देखा जा रहा है. पीड़ितों को झाड़-फूंक के जरिए ठीक करने का दावा किया जाता है, जो कई बार खतरनाक साबित हो सकता है.
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