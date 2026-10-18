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जब महामारी से बचाने खुद प्रकट हुईं मां, 1862 से जुड़ा है चमत्कारी इतिहास

बखोरापुर में स्थित मां काली मंदिर ( ETV Bharat )

"उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि, मां काली ने उन्हें सपने में दर्शन देकर अपनी पिंडी स्थापित करने का निर्देश दिया है. साधु ने कहा था कि मां की पूजा-अर्चना शुरू होने से बीमारी का प्रकोप समाप्त हो जाएगा. साधु की बात सुनकर गांव के बुजुर्गों ने नीम के पेड़ के पीछे मां काली की नौ पिंडियां स्थापित कीं और विधि-विधान से पूजा शुरू कर दी." -बबलू बाबा, पुजारी

मंदिर के पुजारी बबलू बाबा ने बताया कि, उनके पूर्वजों के अनुसार वर्ष 1862 के आसपास बखोरापुर गांव में हैजा की बीमारी फैल गई थी. इस महामारी में 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इसी दौरान एक साधु गांव पहुंचे.

कभी नीम के पेड़ के पीछे स्थापित मां काली की नौ पिंडियों से शुरू हुई पूजा-अर्चना आज भव्य मंदिर का रूप ले चुकी है. नवरात्रि के दौरान यहां दूर-दराज के क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.

पुजारी के अनुसार कुछ दिनों बाद साधु अचानक अदृश्य हो गए. इसके बाद गांव में हैजा का प्रकोप धीरे-धीरे समाप्त हो गया. तभी से मां काली के प्रति ग्रामीणों की आस्था और गहरी होती चली गई. शुरुआत में यहां एक छोटा-सा मंदिर था. जिसमें मां पिंडी रूप में विराजमान थीं.

वर्ष 2003 में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और मां की प्रतिमा स्थापित की गई. समय के साथ मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती गई और यह भोजपुर समेत आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल बन गया.

मंदिर में मां काली का चरण (ETV Bharat)

नवरात्रि में उमड़ती भक्तों की भीड़

जय मां काली बखोरापुर वाली मंदिर के मुख्य संरक्षक सुनील सिंह गोपाल ने बताया कि, यहां प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. लेकिन, नवरात्रि में भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है. श्रद्धालु मां काली से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं."

बखोरापुर में स्थित मां काली मंदिर (ETV Bharat)

बखोरापुर मां काली मंदिर आरा रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है. आरा स्टेशन और गांगी के पास से मंदिर जाने के लिए वाहन उपलब्ध रहते हैं. पटना की ओर से आने वाले श्रद्धालु कोइलवर से वाहन बुक कर औद्योगिक क्षेत्र के रास्ते भी मंदिर पहुंच सकते हैं. मंदिर के आसपास पूजा सामग्री की दुकानें, होटल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में सहूलियत मिलती है.

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