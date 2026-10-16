बांस शिल्प से बना दुर्गा पंडाल लोगों को कर रहा आकर्षित, आस्था के साथ स्थानीय लोक कला का अनोखा संगम
शारदीय नवरात्रि पर कोरबा में आकर्षक दुर्गा पंडाल बनाए गए है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 1:27 PM IST
कोरबा: देश प्रदेश के साथ ही ऊर्जाधानी कोरबा में भी दुर्गा उत्सव की धूम है. शहर के अलग-अलग दुर्गा उत्सव समितियों ने आकर्षक पंडाल का निर्माण किया है. कहीं कोलकाता के कारीगरों ने पंडाल को आकार दिया है तो कहीं लोकल कलाकारों ने पंडाल का निर्माण किया है.
जेपी नगर कॉलोनी में बांस से बने खास दुर्गा पंडाल को कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया है. जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. एमपी नगर में भी आकर्षक दुर्गा पंडाल का निर्माण किया गया है. शिवाजी नगर में छतरी की थीम पर दुर्गा पंडाल को सजाया गया है. रास्ते में छतरी का इस्तेमाल कर अनोखे अंदाज में दुर्गा पंडाल और आसपास के इलाकों को सजाया गया है. खास तौर पर शाम के समय यहां और भी आकर्षक नजारा देखने को मिलता है जो शहर वासियों को अपनी ओर खींच रहा है.
काशी के तर्ज पर होती है पूजा
दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव समिति कोसाबाड़ी के अध्यक्ष दुर्गेश पांडे ने बताया कि कोसाबाड़ी में प्रत्येक वर्ष काशी के सुप्रसिद्ध पुरोहित पूजा करते हैं. प्रतिदिन सरस्वती पाठ विधि विधान से किया जाता है. रोज शाम को यह आयोजन होता है.
|हमारा यह प्रांगण गरबा के नाम से प्रसिद्ध है. सबसे बड़ा गरबा यहां होता है. जितने भी प्रतिभागी आते हैं. चाहे वह माताएं, बहने जो भी उपस्थित होती हैं. उनकी सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था हम देते हैं, प्रत्येक वर्ष संख्या बढ़ रही है.दुर्गेश पांडे
नवरात्रि पर 1958 से हो रही दुर्गा पूजा
बांस शिल्प से सजाया दुर्गा पंडाल जेपी कॉलोनी दुर्गा उत्सव समिति के तरुण प्रकाश गोस्वामी ने कहा कि बस्तर आर्ट बोलिया या बांस शिल्प कहिए. इस तरह के बांस से बने खास पंडाल बनाने का हमने कोशिश किया है. 1958 से यहां दुर्गा पूजा हम बनाते आ रहे हैं. यह कोरबा का सबसे पुराना पूजा स्थल है. इसे बस्तर कला कह सकते हैं, इस तरह का हमने प्रयास किया है. कोलकाता के कलाकारों ने इसे तैयार किया है. कोरबावासियों से हमारे अपील की अधिक से अधिक संख्या में यहां आएं और दुर्गा पूजा का मजा लें.
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