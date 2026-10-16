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बांस शिल्प से बना दुर्गा पंडाल लोगों को कर रहा आकर्षित, आस्था के साथ स्थानीय लोक कला का अनोखा संगम

कोरबा दुर्गा पंडाल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरबा: देश प्रदेश के साथ ही ऊर्जाधानी कोरबा में भी दुर्गा उत्सव की धूम है. शहर के अलग-अलग दुर्गा उत्सव समितियों ने आकर्षक पंडाल का निर्माण किया है. कहीं कोलकाता के कारीगरों ने पंडाल को आकार दिया है तो कहीं लोकल कलाकारों ने पंडाल का निर्माण किया है.

जेपी नगर कॉलोनी में बांस से बने खास दुर्गा पंडाल को कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया है. जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. एमपी नगर में भी आकर्षक दुर्गा पंडाल का निर्माण किया गया है. शिवाजी नगर में छतरी की थीम पर दुर्गा पंडाल को सजाया गया है. रास्ते में छतरी का इस्तेमाल कर अनोखे अंदाज में दुर्गा पंडाल और आसपास के इलाकों को सजाया गया है. खास तौर पर शाम के समय यहां और भी आकर्षक नजारा देखने को मिलता है जो शहर वासियों को अपनी ओर खींच रहा है.