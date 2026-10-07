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चंडीगढ़ कालीबाड़ी में बंगाल से आए कारीगर दे रहे मां की मूर्ति को अंतिम रूप, पंजाब-हिमाचल से पहुंच रहे खरीदार

चंडीगढ़ कालीबाड़ी मां की मूर्तियों को दिया जा रहा अंतिम रूप ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: नवरात्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. इसके साथ ही चंडीगढ़ शहर में मां दुर्गा की पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. सेक्टर-47 स्थित कालीबाड़ी शिव बैकुंठ धाम मंदिर में इन दिनों मां दुर्गा की मूर्तियां तैयार करने का काम जोरों पर है. मंदिर परिसर में जगह-जगह मूर्तियां नजर आ रही हैं और कारीगर दिन-रात इन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

बंगाल से पहुंचे कारीगर तैयार कर रहे मूर्ति: मां दुर्गा की पारंपरिक बंगाली शैली की मूर्तियां तैयार करने के लिए विशेष रूप से बंगाल से कारीगर चंडीगढ़ पहुंचे हैं. कारीगर मूर्तियों के आकार देने से लेकर चेहरे की बारीक कारीगरी और रंग-रोगन तक का काम हाथ से कर रहे हैं. मूर्तिकार तखन अधिकारी ने बताया कि, "हम बचपन से मूर्तियां बनाने का काम करते आ रहे हैं. परिवार की कई पीढ़ियां इसी पारंपरिक कला से जुड़ी रही हैं. मूर्तियों को तैयार करने में विशेष रूप से बंगाल से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है. मिट्टी को आकार देने के बाद मूर्तियों पर चेहरे के भाव, आभूषण और अन्य बारीकियां उकेरी जाती हैं. इसके बाद रंग-रोगन और सजावट का काम किया जाता है. बड़ी मूर्तियों को तैयार करने में कई दिन लगते हैं और इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है." बंगाल से आए कारीगर दे रहे प्रतिमा को अंतिम रूप (ETV Bharat) 50 हजार रुपये तक पहुंची कीमत: वहीं, एक अन्य मूर्तिकार सुभाष अधिकारी ने कहा कि, "मूर्तियों की कीमत उनके आकार, डिजाइन और सजावट के आधार पर तय की जा रही है. इस बार कालीबाड़ी मंदिर परिसर में तैयार हो रही मां दुर्गा की कुछ बड़ी मूर्तियों की कीमत करीब 50 हजार रुपये तक पहुंच रही है. मूर्ति का दाम उसके आकार और डिजाइन के हिसाब से तय होता है. बड़ी और ज्यादा सजावट वाली मूर्तियों को तैयार करने में समय भी अधिक लगता है."