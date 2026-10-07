चंडीगढ़ कालीबाड़ी में बंगाल से आए कारीगर दे रहे मां की मूर्ति को अंतिम रूप, पंजाब-हिमाचल से पहुंच रहे खरीदार
चंडीगढ़ कालीबाड़ी मंदिर में बंगाल के कारीगर मां दुर्गा की ईको-फ्रेंडली मूर्तियां तैयार कर रहे हैं. जिनकी कीमत 50 हजार रुपये तक है.
Published : October 7, 2026 at 10:45 AM IST
चंडीगढ़: नवरात्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. इसके साथ ही चंडीगढ़ शहर में मां दुर्गा की पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. सेक्टर-47 स्थित कालीबाड़ी शिव बैकुंठ धाम मंदिर में इन दिनों मां दुर्गा की मूर्तियां तैयार करने का काम जोरों पर है. मंदिर परिसर में जगह-जगह मूर्तियां नजर आ रही हैं और कारीगर दिन-रात इन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हैं.
बंगाल से पहुंचे कारीगर तैयार कर रहे मूर्ति: मां दुर्गा की पारंपरिक बंगाली शैली की मूर्तियां तैयार करने के लिए विशेष रूप से बंगाल से कारीगर चंडीगढ़ पहुंचे हैं. कारीगर मूर्तियों के आकार देने से लेकर चेहरे की बारीक कारीगरी और रंग-रोगन तक का काम हाथ से कर रहे हैं. मूर्तिकार तखन अधिकारी ने बताया कि, "हम बचपन से मूर्तियां बनाने का काम करते आ रहे हैं. परिवार की कई पीढ़ियां इसी पारंपरिक कला से जुड़ी रही हैं. मूर्तियों को तैयार करने में विशेष रूप से बंगाल से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है. मिट्टी को आकार देने के बाद मूर्तियों पर चेहरे के भाव, आभूषण और अन्य बारीकियां उकेरी जाती हैं. इसके बाद रंग-रोगन और सजावट का काम किया जाता है. बड़ी मूर्तियों को तैयार करने में कई दिन लगते हैं और इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है."
50 हजार रुपये तक पहुंची कीमत: वहीं, एक अन्य मूर्तिकार सुभाष अधिकारी ने कहा कि, "मूर्तियों की कीमत उनके आकार, डिजाइन और सजावट के आधार पर तय की जा रही है. इस बार कालीबाड़ी मंदिर परिसर में तैयार हो रही मां दुर्गा की कुछ बड़ी मूर्तियों की कीमत करीब 50 हजार रुपये तक पहुंच रही है. मूर्ति का दाम उसके आकार और डिजाइन के हिसाब से तय होता है. बड़ी और ज्यादा सजावट वाली मूर्तियों को तैयार करने में समय भी अधिक लगता है."
तीन राज्यों से पहुंच रहे खरीदार: कालीबाड़ी मंदिर में तैयार होने वाली बंगाली शैली की मूर्तियों की मांग चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी रहती है. इन राज्यों के अलग-अलग हिस्सों से खरीदार मंदिर परिसर में पहुंचने लगे हैं. मूर्ति खरीदने पहुंचे एक खरीदार ने कहा कि, "यहां तैयार होने वाली मूर्तियों में बंगाल की पारंपरिक कला साफ नजर आती है. इसी खास शैली के कारण हम हर साल यहां से मूर्ति लेना पसंद करते हैं."
ईको-फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर: इस बार मूर्तियां तैयार करते समय पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है. कारीगर ईको-फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल करते हुए ऐसी मूर्तियां तैयार कर रहे हैं, जिनके विसर्जन के बाद पर्यावरण पर कम से कम असर पड़े. पारंपरिक कारीगरी के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना इस बार की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
पीढ़ियों से संभाल रहे परंपरा: मूर्तियां तैयार करने वाले कारीगरों के लिए यह केवल रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला है. उनका कहना है कि बंगाली शैली की मूर्तियों की अपनी अलग पहचान है और नवरात्रों के दौरान दूसरे राज्यों से भी उन्हें ऑर्डर मिलते हैं. कारीगरों के लिए नवरात्रों से पहले सभी मूर्तियों को समय पर तैयार करना बड़ी चुनौती है.
नवरात्रों में बढ़ेगी रौनक: नवरात्रों की शुरुआत 11 अक्टूबर से होनी है. ऐसे में आने वाले दिनों में कालीबाड़ी मंदिर परिसर में मूर्तियों की खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है. दूर-दराज से खरीदारों के पहुंचने के कारण मंदिर परिसर में अभी से रौनक नजर आने लगी है. कारीगर भी मांग के अनुसार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं.
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