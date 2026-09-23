दिल्ली के महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए DURGA ई-ऑटो योजना को मंजूरी, पहले चरण में उतरेंगी 1,300 ऑटो
यह पहल दिल्ली को एक सुरक्षित, हरित (ग्रीन) और समावेशी शहर बनाने की दिशा में अहम साबित होगी: सीएम रेखा गुप्ता
Published : September 23, 2026 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने और परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित व समावेशी बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार हुई कैबिनेट बैठक में बहुप्रतीक्षित ‘दुर्गा’ (DURGA - Upliftment and Rozgar for Women/Transgender Green E-Auto) ई-ऑटो योजना को हरी झंडी दे दी गई है. इस योजना के तहत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो वितरित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.
क्या है ‘दुर्गा’ योजना का मुख्य उद्देश्य ?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता का एक नया अध्याय लिखेगी. सीएम ने कहा कि अक्सर सुबह-सवेरे या देर शाम सफर के दौरान महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को सुरक्षा और कम्यूटिंग से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ‘दुर्गा’ योजना इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य जहां एक ओर महिलाओं व ट्रांसजेंडर्स को गरिमापूर्ण स्वरोजगार देना है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक सुरक्षित, सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल बनाना भी है.
पहले चरण में 1,300 ई-ऑटो होंगे आवंटित
योजना के पहले चरण के तहत कुल 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत किए जाएंगे. महिला लाभार्थियों के लिए 1,170 ई ऑटो, ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 130 ई-ऑटो. राजधानी के प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 90 ई-ऑटो महिलाओं के लिए और 10 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर्स के लिए आवंटित किए जाएंगे. योग्य आवेदक इसके लिए एक विशेष रूप से तैयार किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.
जानिए किसे मिलेगा लाभ, जानें पात्रता और शर्तें
महिला आवेदकों के लिए शर्तें
- आयु सीमा: 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- निवास: दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
- दस्तावेज: वैध वोटर आईडी कार्ड, एलएमवी (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी (PSV) बैज होना अनिवार्य है.
- संतान संबंधी नियम: तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
- वाहन और आय सीमा: महिला आवेदक या उसके परिवार के पास कोई भी पंजीकृत कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल या थ्री-व्हीलर नहीं होना चाहिए. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए शर्तें
- आयु सीमा: 20 से 40 वर्ष.
- निवास और पहचान: दिल्ली का निवासी होना चाहिए, साथ ही दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
- अन्य दस्तावेज: वैध वोटर आईडी कार्ड, एलएमवी लाइसेंस और पीएसवी बैज होना अनिवार्य है.
3 साल का लॉक-इन पीरियड और चार्जिंग की सुविधा
बता दें कि योजना के तहत मिलने वाले ई-ऑटो के लिए 3 साल का अनिवार्य लॉक-इन पीरियड रखा गया है. इस अवधि के दौरान वाहन को बेचा, ट्रांसफर या किसी अन्य तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा सकेगा. ई-ऑटो चालकों को चार्जिंग में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है. दिल्ली मेट्रो ने पहले ही 70 मेट्रो स्टेशनों के पार्किंग एरिया में ईवी चार्जिंग सुविधाओं के लिए जगह उपलब्ध करा दी है.
यह योजना केवल ई-ऑटो चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार के बंपर अवसर पैदा होंगे. लगभग 1,300 ई-ऑटो के संचालन से रिपेयरिंग वर्कशॉप्स, सर्विसिंग, चार्जिंग पॉइंट्स और बैटरी रीसाइक्लिंग जैसे सेक्टरों में स्थानीय स्तर पर नौकरियां मिलेंगी. योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का समय-समय पर आकलन भी किया जाएगा.
सड़कों पर अलग पहचान बनाएंगी ‘दुर्गा’ ई-ऑटो
सड़कों पर चल रहे अन्य वाहनों से अलग दिखने के लिए इन ई-ऑटो पर विशेष ‘दुर्गा’ ब्रांडिंग और विशिष्ट पहचान चिन्ह होंगे. इससे ये वाहन आसानी से पहचाने जा सकेंगे, जिससे यात्रियों का इन पर भरोसा और सुरक्षा का भाव मजबूत होगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि यह पहल दिल्ली को एक सुरक्षित, हरित (ग्रीन) और समावेशी शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.
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