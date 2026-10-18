दुर्गा अष्टमी और कंजक पूजन: तिथि, महत्व, विधि और शुभ मुहूर्त
दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व अपने साथ एक अत्यंत प्राचीन, पवित्र और आध्यात्मिक परंपरा लेकर आता है. जानें, महत्व, विधि और शुभ मुहूर्त.
Published : October 18, 2026 at 8:12 PM IST
कुरुक्षेत्र: भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहार केवल उत्सव का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे हमारी गहरी आस्था, संस्कारों और सनातन परंपराओं के जीवंत प्रतीक हैं. शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में आने वाली दुर्गा अष्टमी यानी महाअष्टमी का दिन इन नौ दिनों में विशेष महत्व रखता है. इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की अराधना की जाती है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए शांत और ममतामयी रूप में अपने भक्तों के समस्त पापों और दुखों का नाश करती हैं. दुर्गा अष्टमी का यह पावन पर्व अपने साथ एक अत्यंत प्राचीन, पवित्र और आध्यात्मिक परंपरा लेकर आता है, जिसे कन्या पूजन या कंजक के रूप में पूरे देश में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है.
दुर्गा अष्टमी 2026: तिथि एवं शुभ मुहूर्तः पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि "शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी इस वर्ष 19 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी. इस दिन मां महागौरी की पूजा के साथ-साथ कन्या पूजन का विधान है. पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे तक ही है, इसलिए मुख्य पूजन इसी दिन मान्य रहेगा. कन्या पूजन का सर्वोत्तम समय सुबह 10:51 बजे से पहले का है. इसके अलावा, सुबह 10:27 बजे से सुबह 11:15 बजे तक संधि पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण मुहूर्त रहेगा, जो अष्टमी के समापन और नवमी के आरंभ का संधि काल होता है."
कन्याओं की उम्र और संख्या का आध्यात्मिक महत्व: सनातन परंपरा में स्त्री को शक्ति का जीवंत स्वरूप माना गया है. कन्या पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि यह समाज में बालिकाओं के प्रति आदर, सुरक्षा और उनके भीतर छिपी हुई दैवीय ऊर्जा को नमन करने का एक भाव है. शास्त्रों और पुराणों के अनुसार दो वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की कन्याएं पूर्णत निर्दोष और पवित्र होती हैं, जिनमें साक्षात मां जगदंबा विभिन्न स्वरूपों में वास करती हैं. दो वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है जो आयु, यश और सुख की वृद्धि करती है.
सबसे उत्तम माना जाता है नौ कन्याओं का पूजन: तीन वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, चार वर्ष की कन्या कल्याणी, पांच वर्ष की कन्या रोहिणी, छह वर्ष की कन्या कालिका, सात वर्ष की कन्या चंडिका, आठ वर्ष की कन्या शांभवी, नौ वर्ष की कन्या दुर्गा और दस वर्ष की कन्या सुभद्रा का रूप मानी जाती है, जो साधक को धन, धान्य, आरोग्य, विजय और उसकी हर मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं. कन्या पूजन में आदर्श रूप से नौ कन्याओं का पूजन सबसे उत्तम माना जाता है जो नौ देवियों का प्रतीक हैं, किंतु संख्या पूरी न होने पर दो, पांच या सात कन्याओं को भी आमंत्रित किया जा सकता है. इसके साथ ही परंपरा के अनुसार एक छोटे बालक को लांगूरा या बटुक भैरव के रूप में बैठाने का भी विशेष विधान है.
कंजक पूजन की संपूर्ण विधि: दुर्गा अष्टमी के दिन कंजक पूजन की विधि बेहद सरल और पवित्र होती है. जब कन्याएं घर पधारें, तो उनका स्वागत सत्कार करें. परिवार के सभी सदस्य मिलकर आदर के साथ सभी कन्याओं और बटुक के चरण स्वच्छ जल से धोएं और उन्हें साफ एवं पवित्र आसन पर बिठाएं. इसके बाद सभी कन्याओं के माथे पर कुमकुम, रोली और अक्षत का तिलक लगाएं और उनके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधें.
भोजन पूरी तरह सात्विक होः इसके पश्चात कन्याओं को मां को अर्पित किया गया सात्विक प्रसाद प्रेमपूर्वक परोसा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सूजी का हलवा, गरमा-गरम पूरियां और काले चने का प्रसाद शामिल होता है. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भोजन पूरी तरह सात्विक हो और उसमें लहसुन-प्याज का प्रयोग बिल्कुल न किया जाए. भोजन कराने के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार फल, वस्त्र, चुनरी, श्रृंगार का सामान या दक्षिणा भेंट की जाती है. अंत में सभी कन्याओं और बटुक के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और उन्हें ससम्मान विदा किया जाता है.