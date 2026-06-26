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दुर्ग शराब पार्टी के बाद खूनी विवाद, 18 साल के युवक की हत्या, तालाब से हत्या में इस्तेमाल सब्बल और कपड़े मिले

नंदिनी नगर थाना पुलिस ने युवक की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, शराब पीने के बाद हुए विवाद में सब्बल से किया था हमला

Durg Youth murder case
नंदिनी नगर थाना पुलिस ने युवक की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 26, 2026 at 4:34 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: जिले के नंदिनी नगर थाना पुलिस ने 18 साल के युवक की हत्या के मामले में आरोपी को हिरासत में लिया है. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले को सुलझाया साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया है.

शराब के नशे में हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, जिले के डूमर गांव में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में 18 साल के एक लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान पथरिया गांव के रहने वाले चेतन ठाकुर के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, घटना की रात चेतन अपने दो दोस्तों, रोमनाथ उर्फ लालू यादव और राहुल कुर्रे के साथ बैठकर शराब पी रहा था. इसी बीच उनके बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.

रात करीब 1 बजे किया मर्डर

यह विवाद देर रात करीब 1 बजे इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर आरोपी रोमनाथ उर्फ लालू यादव ने चेतन पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में लगी गंभीर चोटों के कारण चेतन की मौके पर ही मृत्यु हो गई. इस घटना के बाद आरोपी घबरा गया और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने लगा.

तालाब में फेंके कपड़े

आरोपी ने घटना से संबंधित वस्तुओं और अपने कपड़ों को पास के एक तालाब में फेंक दिया ताकि कोई सुराग न मिल सके. इसके बाद वह वहां से भाग निकला. अगली सुबह जब स्थानीय ग्रामीणों ने गांव की पानी टंकी के पास युवक का शव देखा, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई.

टैटू से हुई शिनाख्त

पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती मृतक की पहचान करना था. शव के निरीक्षण के दौरान पुलिस को युवक के शरीर पर एक विशेष टैटू मिला. इसी निशान के आधार पर उसकी पहचान 18 वर्षीय चेतन ठाकुर के रूप में सुनिश्चित की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

पहचान होने के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. पुलिस ने विशेष टीम की मदद से तालाब से महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद कर लिए हैं. वर्तमान में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

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