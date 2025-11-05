नीम की दातुन का छिल्का फेंकने पर महिला ने की पड़ोसी की हत्या
मामूली विवाद में जान लेने की ये घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2025 at 10:15 AM IST
दुर्ग: जिले के ग्राम बोरिद में मामूली विवाद ने एक महिला की जान ले ली. 3 नवंबर की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच ये घटना हुई, जिसमें एक महिला की जान चली गई. दुर्ग ग्रामीण एएसपी अभिषेक झा ने घटना के बारे में बताया.
मामूली विवाद ने महिला ने की महिला की हत्या: एएसपी ने बताया घटना रानीतराई थाना क्षेत्र की घटना है. सोमवार को पुलिस को हॉस्पिटल से एक मेमो मिला था. जिसमें बताया कि एक महिला को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया. थाने से मेमो मिलने के बाद थाना प्रभारी ने पूछताछ शुरू की. महिला के पति रूपराम बघेल ने बताया कि उसकी पत्नी राधाबाई की हत्या हेमा भारती ने की है. पुलिस ने मामला गंभीर देखते हुए धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.
दातुन का छिल्का फेंकने पर विवाद: परिजनों औऱ पड़ोसियों से पूछताछ पर पता चला कि दातुन का छिल्का फेंकने पर 27 वर्षीय हेमा भारती का 52 वर्षीय राधाबाई बघेल से विवाद हुआ. इस दौरान हेमा भारती ने हाथ, मुक्का और लात से राधाबाई बघेल की पिटाई की. हमले में राधाबाई को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई.
आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार:एएसपी दुर्ग ग्रामीण अभिषेक झा ने बताया कि मृतका का पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया गया. सीन ऑफ क्राइम टीम ने स्थल निरीक्षण कर आवश्यक भौतिक साक्ष्य जब्त किए. घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और प्रार्थी के कथनों के आधार पर और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ कि राधाबाई की मौत मारपीट से हुई है. आरोपी हेमा भारती से पूछताछ के बाद उसे मंगलवार दोपहर 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया. पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.