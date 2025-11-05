ETV Bharat / state

नीम की दातुन का छिल्का फेंकने पर महिला ने की पड़ोसी की हत्या

मामूली विवाद में जान लेने की ये घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई है.

DURG CRIME
दुर्ग हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
दुर्ग: जिले के ग्राम बोरिद में मामूली विवाद ने एक महिला की जान ले ली. 3 नवंबर की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच ये घटना हुई, जिसमें एक महिला की जान चली गई. दुर्ग ग्रामीण एएसपी अभिषेक झा ने घटना के बारे में बताया.

मामूली विवाद ने महिला ने की महिला की हत्या: एएसपी ने बताया घटना रानीतराई थाना क्षेत्र की घटना है. सोमवार को पुलिस को हॉस्पिटल से एक मेमो मिला था. जिसमें बताया कि एक महिला को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया. थाने से मेमो मिलने के बाद थाना प्रभारी ने पूछताछ शुरू की. महिला के पति रूपराम बघेल ने बताया कि उसकी पत्नी राधाबाई की हत्या हेमा भारती ने की है. पुलिस ने मामला गंभीर देखते हुए धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.

मामूली विवाद में हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

दातुन का छिल्का फेंकने पर विवाद: परिजनों औऱ पड़ोसियों से पूछताछ पर पता चला कि दातुन का छिल्का फेंकने पर 27 वर्षीय हेमा भारती का 52 वर्षीय राधाबाई बघेल से विवाद हुआ. इस दौरान हेमा भारती ने हाथ, मुक्का और लात से राधाबाई बघेल की पिटाई की. हमले में राधाबाई को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई.

DURG CRIME
हत्या की आरोपी महिला को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार:एएसपी दुर्ग ग्रामीण अभिषेक झा ने बताया कि मृतका का पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया गया. सीन ऑफ क्राइम टीम ने स्थल निरीक्षण कर आवश्यक भौतिक साक्ष्य जब्त किए. घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और प्रार्थी के कथनों के आधार पर और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ कि राधाबाई की मौत मारपीट से हुई है. आरोपी हेमा भारती से पूछताछ के बाद उसे मंगलवार दोपहर 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया. पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

