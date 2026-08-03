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छात्रों के नाम पर करोड़ों के लोन का खेल, सिबिल स्कोर सुधारने और EMI भरने का झांसा दिया, 600 से ज्यादा लोग बने शिकार

तीन महीने किस्त भरने के बाद किया बंद, 34 लाख की धोखाधड़ी, दुर्ग पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Durg student loan scam
सिबिल स्कोर सुधारने और EMI भरने का झांसा दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 3, 2026 at 4:10 PM IST

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दुर्ग: जिले में छात्रों और युवाओं से धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. सिबिल स्कोर बेहतर बनाने, हर फाइनेंस पर 2 से 3 हजार रुपए कमीशन दिलाने और ईएमआई खुद भरने का लालच देकर छात्रों, प्रोफेसरों और बेरोजगार युवाओं के नाम पर लोन लेने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है.

34 लाख की धोखाधड़ी

पदमनाभपुर थाना पुलिस ने अब तक 31 छात्रों से 34.13 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. मामले में पुलिस ने ऋषभ शर्मा को गिरफ्तार कर 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अनिरुद्ध सिंह और दीपेश जोशी को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.

छात्रों के नाम पर करोड़ों के लोन का खेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिबिल स्कोर बेहतर बनाने का झांसा

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले की शुरुआत शंकराचार्य कॉलेज के बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्र हिमांशु देवांगन की शिकायत से हुई. आरोपियों ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सामान और पर्सनल लोन लेने से सिबिल स्कोर बेहतर होगा, साथ ही हर फाइनेंस पर कमीशन मिलेगा और ईएमआई भी वे स्वयं जमा करेंगे.

लोन लेकर अपने में ट्रांसफर कराई रकम

झांसे में आकर पीड़ितों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक आरोपियों को सौंप दिए. आरोपियों ने इन दस्तावेजों के आधार पर आईफोन-13, एलईडी टीवी, एसी जैसे महंगे सामान फाइनेंस कराए और बजाज फाइनेंस से 92 हजार रुपये का पर्सनल लोन लेकर रकम अपने क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करा ली.

शुरू में किस्त भी भरी

शुरुआती तीन महीने तक ईएमआई भरने के बाद अप्रैल 2026 से किस्त बंद कर दी गईं. जब रिकवरी एजेंट पीड़ितों के घर पहुंचे, तब उन्हें ठगी का पता चला. पुलिस जांच में सामने आया है कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर और बालोद सहित कई जिलों में 600 से अधिक लोग इस गिरोह का शिकार हुए हैं और ठगी की रकम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की आशंका है.

ऋषभ शर्मा के चार-पांच बैंक खातों में करीब 1.84 करोड़ रुपए के लेन-देन का भी खुलासा हुआ है. पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.

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