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तेज धूप में डटे ट्रैफिक जवान, दुर्ग में मौके पर पहुंचे SSP ने बढ़ाया हौसला, गमछा और वॉटर बॉटल गिफ्ट किया

तेज धूप में डटे ट्रैफिक जवान, दुर्ग में मौके पर पहुंचे SSP ने बढ़ाया हौसला, ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

तेज गर्मी में काम करते ट्रैफिक जवानों के लिए पुलिस प्रशासन की पहल, गमछा और वॉटर बॉटल गिफ्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: जिले में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सराहनीय पहल की है. सेक्टर-6 स्थित ग्लोब चौक के पास एसएसपी विजय अग्रवाल ने यातायात पुलिस के जवानों से मुलाकात की. साथ ही उन्हें धूप से बचाव के लिए गमछा और वॉटर बॉटल वितरित किया. इस मौके पर ट्रैफिक एएसपी ऋचा मिश्रा भी मौजूद रहीं.

तेज गर्मी में डटे हैं ट्रैफिक जवान

आपको बता दें कि इन दिनों दुर्ग जिले में तापमान 37°C से 39°C के बीच बना हुआ है, जिससे दोपहर के समय तेज गर्मी और लू जैसे हालात महसूस हो रहे हैं. ऐसी परिस्थिति में भी ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. तेज धूप में घंटों खड़े रहकर यातायात व्यवस्था संभालना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है. इसे ध्यान में रखते हुए SSP ने खुद मौके पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें जरूरी सामग्री प्रदान की.

जो कर्मचारी और अधिकारी यातायात ड्यूटी में तैनात हैं, वे कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्राथमिकता है.- एसएसपी विजय अग्रवाल

तेज धूप में डटे जवान, दुर्ग में मौके पर पहुंचे SSP ने बढ़ाया हौसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे और भी होगी पहल

SSP ने बताया कि आगे चलकर जवानों को टोपी भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे धूप से और बेहतर तरीके से बच सकें. इसके साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर भी लोगों से अपील की. उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं में मौत का खतरा काफी कम हो जाता है.

SSP ने बढ़ाया हौसला, गमछा और वॉटर बॉटल गिफ्ट किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों से उन्होंने आग्रह किया कि वे खुद के साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट जरूर पहनाएं, ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.