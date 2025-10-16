ETV Bharat / state

अयोध्या दीपोत्सव के लिए सिरसा गांव के कुम्हार बना रहे 5 लाख दीये, बारिश ने डाला काम पर असर

दुर्ग: जिले के गांव कला और परंपरा को जीवित रखने के लिए जाने जाते हैं. खासकर त्योहार की रौनक बढ़ाने में इन गांवों का ही योगदान होता है. गणेशोत्सव और नवरात्रि के समय भी जिले का थनौद गांव मूर्तियों के लिए सुर्खियों में आया. यहां की पारंपरिक और कई मान्यताओं को ध्यान में रखकर मूर्तियां बनीं, जो देश के कोने-कोने में पहुंचीं. इसी तरह अब दुर्ग जिले का सिरसा गांव दीपोत्सव के लिए दीये बना रहा है. इनके दीये अयोध्या के दीपोत्सव में भी पहुंचेंगे.

5 लाख दीयों का मिला ऑर्डर: सिरसा गांव के कुम्हारों का कहना है कि, भिलाई से करीब 5 लाख दीये बनाने का ऑर्डर मिला, जो दीपोत्सव में अयोध्या की गलियों को रोशन करेंगे. इतना ही नहीं शहर के और भी आर्किटेक्ट यहां मिट्टी के दीये बनवाने के लिए ऑर्डर देते हैं. रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र तक यहां के दीये भेजे जाते हैं.

मैंने यहां 5-6 दिन पहले दीयों का ऑर्डर दिया था, जो मुझे समय पर मिल गया है. हम सबको इन कुम्हारों से दीये लेने चाहिए, जिससे इनकी आमदनी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो- आर्किटेक्ट नेहा

अब कुम्हारों का दर्द भी समझिए: दरअसल, लगातार हो रही बारिश से ये कुम्हार परेशान हैं. बारिश ने इनकी मेहनत पर भी पानी फेरा है. यहां करीब 300 कुम्हार परिवार हैं, जो हर साल लाखों दीये बनाते हैं. लेकिन बारिश और नमी से इस बार लाखों दीये सूख नहीं पाए और खराब हो गए. इतना ही नहीं बारिश के चलते मिट्टी लेने में परेशानी तो होती ही है, साथ ही जो मिट्टी पड़ी होती है, वो भी बारिश में कम होती जाती है.

मिट्टी हमें बाहर से लानी पड़ती है. अयोध्या का 5 लाख ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पाए. सरकार से बस यही मांग है कि हमें मिट्टी और काम करने के लिए एक स्थायी जगह मिल जाए ताकि खराब मौसम में हमारा काम प्रभावित न हो- हरिओम कुंभकार, कुम्हार

हम 40 साल से यह काम कर रहे हैं. इस बार बारिश ने बहुत नुकसान किया है. दीये सूख नहीं पाए, सिर्फ हमारी बस्ती में ही करीब 8-10 लाख दीयों का घाटा हुआ है. फिर भी हम दीपावली के लिए काम कर रहे हैं, ताकि अयोध्या में हमारी मिट्टी की रोशनी पहुंचे- रामखेलावन कुंभकार

इस साल अयोध्या दीपोत्सव के लिए बनाए जा रहे दीयों का निर्माण मिट्टी और गोबर के मिश्रण से किया गया है, जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल हैं. लेकिन बारिश ने दीयों के सूखने में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी. हालांकि, चुनौतियों के बावजूद सिरसा के कुम्हारों की उम्मीदें जिंदा हैं. उनका मानना है कि अयोध्या में जलने वाले हर दीये में उनकी मेहनत और श्रद्धा की ज्योति होगी. ये गोबर-मिट्टी के दीये न केवल अयोध्या की गलियों को रोशन करेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी उजागर करेंगे.

