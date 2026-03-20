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दुर्ग में 10 साल की बच्ची ने दी जान, भाई से हुआ था विवाद

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई से बेहद हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक 10 साल की बच्ची ने अपने भाई की डांट से परेशान होकर जान दे दी. पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि भाई बहन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. उसके बाद बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन को डांट दिया. इस डांट से गुस्साई बच्ची दूसरे कमरे में चली गई और उसने जान दे दी. घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई. परिवार वाले बच्ची को लेकर अस्पताल गए. यहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.

यह पूरी घटना गुरुवार 19 मार्च की है. पुलिस ने इस केस का खुलासा 20 मार्च को किया है. दुर्ग के गणेश नगर में बच्ची अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी. जब यह घटना हुई तब बच्ची के माता पिता घर पर नहीं थे. पिता ड्राइवर हैं और मां पार्लर में काम करती है. इसलिए दोनों बाहर थे. इस दौरान भाई और बहन में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिस पर भाई ने उसे डांट दिया उसके बाद बच्ची ने यह घातक कदम उठा लिया.

दुर्ग में बच्ची ने दी जान (ETV BHARAT)

यह पूरी घटना दुर्ग के जामुल थाना क्षेत्र की है. यहां 10 साल की बच्ची ने अपनी जान दे दी. पारिवारिक विवाद में बच्ची ने यह कदम उठाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और केस की जांच कर रही है- सुखनंदन राठौर, एएसपी, दुर्ग

दुर्ग की इस घटना ने बच्चों को लेकर चिंता पैदा कर दी है. इतनी कम उम्र में कोई बच्चा या बच्ची इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दे सकता है. यह सोचने वाली बात है. पुलिस की जांच के बाद इस केस में और भी खुलासा हो सकेगा.