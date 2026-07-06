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दुर्ग में शिवनाथ नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी का रौद्र रूप देख अलर्ट पर जिला प्रशासन

दुर्ग: शिवनाथ नदी को दुर्ग की जीवनदायिनी नदी कहते हैं. शिवनाथ नदी का पानी पूरे दुर्ग के लोगों की प्यास बुझाता है. इसके साथ ही छोटे बड़े कल कारखाने को भी शिवनाथ नदी का पानी नगर निगम की मदद से पहुंचता है. दुर्ग और आसपास हो रही लगातार बारिश के चलते सूखने की कगार पर पहुंच चुकी शिवनाथ नदी एक बार फिर पानी से लबालब हो गई है. नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. लोग जहां नदी का जलस्त बढ़ने से खुश हैं वहीं नदी किनारे रहने वाले लोग भयभीत भी हैं. लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ जाएगा.

शिवनाथ नदी का बढ़ा जलस्तर

आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला सेनानी नगरसेना टीम को अलर्ट पर रखा गया है. वहीं, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले नागेन्द्र कुमार सिंह ने नदी के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया है.नागेन्द्र कुमार सिंह बताया कि महमरा एनीकट पर पानी एनीकट के स्तर से करीब 4 फीट ऊपर बह रहा है, जबकि गुरुद्वारा के पास स्थित पुराने पुल पर जल स्तर खतरे के निशान से लगभग 5 फीट नीचे पहुंच गया है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है.