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दुर्ग में शिवनाथ नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी का रौद्र रूप देख अलर्ट पर जिला प्रशासन

लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते महमरा एनीकट डूबा. सुरक्षा के लिहाज से एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात.

Shivnath river in spate
शिवनाथ नदी दुर्ग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 6, 2026 at 5:23 PM IST

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दुर्ग: शिवनाथ नदी को दुर्ग की जीवनदायिनी नदी कहते हैं. शिवनाथ नदी का पानी पूरे दुर्ग के लोगों की प्यास बुझाता है. इसके साथ ही छोटे बड़े कल कारखाने को भी शिवनाथ नदी का पानी नगर निगम की मदद से पहुंचता है. दुर्ग और आसपास हो रही लगातार बारिश के चलते सूखने की कगार पर पहुंच चुकी शिवनाथ नदी एक बार फिर पानी से लबालब हो गई है. नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. लोग जहां नदी का जलस्त बढ़ने से खुश हैं वहीं नदी किनारे रहने वाले लोग भयभीत भी हैं. लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ जाएगा.

शिवनाथ नदी का बढ़ा जलस्तर

आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला सेनानी नगरसेना टीम को अलर्ट पर रखा गया है. वहीं, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले नागेन्द्र कुमार सिंह ने नदी के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया है.नागेन्द्र कुमार सिंह बताया कि महमरा एनीकट पर पानी एनीकट के स्तर से करीब 4 फीट ऊपर बह रहा है, जबकि गुरुद्वारा के पास स्थित पुराने पुल पर जल स्तर खतरे के निशान से लगभग 5 फीट नीचे पहुंच गया है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है.

शिवनाथ नदी दुर्ग (ETV Bharat)
Shivnath river in spate
शिवनाथ नदी दुर्ग (ETV Bharat)
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शिवनाथ नदी दुर्ग (ETV Bharat)

नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. हम सुरक्षा के लिहाज से लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं. हमारी अपील है कि नदी के करीब पानी में नहीं जाएं. तेज धारा की वजह से लोगों को खतरा हो सकता है. हमारी टीमें अलर्ट पर हैं, हालात पर हमारी नजर बनी हुई है: नागेंद्र कुमार सिंह, जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, दुर्ग

Shivnath river in spate
शिवनाथ नदी दुर्ग (ETV Bharat)
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शिवनाथ नदी दुर्ग (ETV Bharat)

खतरे के देखते हुए कराई गई मुनादी

नागेंद्र सिंह ने बताया कि स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे और आसपास के सभी गांवों में मुनादी कराकर अलर्ट जारी कर दिया है. साथ ही नदी तट पर संचालित ईंट भट्टों के मालिकों को मजदूरों और अन्य लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF दुर्ग की रेस्क्यू टीम को नगरसेना कार्यालय परिसर में 24 घंटे अलर्ट मोड पर तैनात रखा गया है. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदी-नालों के पास जाने से बचें, जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें.

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