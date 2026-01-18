दुर्ग में साहू समाज का संभाग स्तरीय सम्मेलन, अरुण साव ने ताराचंद साहू की प्रतिमा लगाने की घोषणा की
दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में साहू समाज के आयोजन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए. उन्होंने कई घोषणाएं की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 18, 2026 at 8:58 PM IST
दुर्ग: शहर के ऐतिहासिक रविशंकर स्टेडियम में साहू समाज की ओर संभाग स्तरीय कार्यक्रम और सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में दुर्ग संभाग के अलग-अलग जिलों से सैकड़ों की संख्या में समाजजन पहुंचे. साथ ही इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे. दोनों अतिथियों का साहू समाज ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. मंच से समाज के विकास, शिक्षा और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई.
स्वर्गीय ताराचंद साहू को दी गई श्रद्धांजलि
यह आयोजन विशेष रूप से जननेता स्वर्गीय ताराचंद साहू की स्मृति को समर्पित था. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ताराचंद साहू छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज सेवा के एक मजबूत स्तंभ थे. उन्होंने गुंडरदेही विधानसभा से दो बार विधायक और दुर्ग लोकसभा सीट से चार बार सांसद के रूप में जनता की सेवा की.
भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में योगदान
अरुण साव ने कहा कि स्वर्गीय ताराचंद साहू भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष भी रहे. उन्होंने संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई और कार्यकर्ताओं को नई दिशा दी. उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है.
दुर्ग में लगेगी ताराचंद साहू की प्रतिमा
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि स्वर्गीय ताराचंद साहू की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए दुर्ग में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी. इस घोषणा पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ स्वागत किया.
नगरीय विकास और भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख
कार्यक्रम के दौरान अरुण साव ने प्रदेश के नगरीय विकास कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में विकास कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं. शहरों का विस्तार और आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता है. भ्रष्टाचार पर कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. जनता के कार्यों में बाधा डालने वालों या भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
यह आयोजन न केवल सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बना, बल्कि क्षेत्र के विकास और आदर्श नेताओं के सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराता नजर आया.