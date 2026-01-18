ETV Bharat / state

दुर्ग में साहू समाज का संभाग स्तरीय सम्मेलन, अरुण साव ने ताराचंद साहू की प्रतिमा लगाने की घोषणा की

दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में साहू समाज के आयोजन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए. उन्होंने कई घोषणाएं की.

Durg Sahu Samaj Conference
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 18, 2026 at 8:58 PM IST

दुर्ग: शहर के ऐतिहासिक रविशंकर स्टेडियम में साहू समाज की ओर संभाग स्तरीय कार्यक्रम और सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में दुर्ग संभाग के अलग-अलग जिलों से सैकड़ों की संख्या में समाजजन पहुंचे. साथ ही इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे. दोनों अतिथियों का साहू समाज ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. मंच से समाज के विकास, शिक्षा और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई.

स्वर्गीय ताराचंद साहू को दी गई श्रद्धांजलि

यह आयोजन विशेष रूप से जननेता स्वर्गीय ताराचंद साहू की स्मृति को समर्पित था. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ताराचंद साहू छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज सेवा के एक मजबूत स्तंभ थे. उन्होंने गुंडरदेही विधानसभा से दो बार विधायक और दुर्ग लोकसभा सीट से चार बार सांसद के रूप में जनता की सेवा की.

Durg Sahu Samaj Conference
भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में योगदान

अरुण साव ने कहा कि स्वर्गीय ताराचंद साहू भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष भी रहे. उन्होंने संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई और कार्यकर्ताओं को नई दिशा दी. उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है.

Durg Sahu Samaj Conference
दुर्ग में लगेगी ताराचंद साहू की प्रतिमा

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि स्वर्गीय ताराचंद साहू की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए दुर्ग में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी. इस घोषणा पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ स्वागत किया.

Durg Sahu Samaj Conference
नगरीय विकास और भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख

कार्यक्रम के दौरान अरुण साव ने प्रदेश के नगरीय विकास कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में विकास कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं. शहरों का विस्तार और आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता है. भ्रष्टाचार पर कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. जनता के कार्यों में बाधा डालने वालों या भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

यह आयोजन न केवल सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बना, बल्कि क्षेत्र के विकास और आदर्श नेताओं के सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराता नजर आया.

