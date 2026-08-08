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दुर्ग में सड़क हादसों में कमी, 7 महीने में 28% कम मौत

दुर्ग में सड़क हादसों में कमी, 7 महीने में 28% कम मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सात महीनों में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 28 प्रतिशत की कमी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साल 2025 की तुलना में साल 2026 के शुरुआती सात महीनों में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 28 प्रतिशत की कमी आई है. जनवरी से जुलाई 2026 के बीच जिले में कुल 860 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 685 लोग घायल हुए और 162 लोगों की मौत हुई. पिछले साल जनवरी से जुलाई के बीच 7 महीने में 225 लोगों की जान गई थी.

आंकड़ों के मुताबिक सुपेला थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा 139 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 102 लोग घायल और 10 लोगों की मौत हुई. भिलाई नगर थाना क्षेत्र में 82 दुर्घटनाओं में 26 लोगों की मौत हुई, जो जिले में सबसे ज्यादा है. जुनवानी में 17, नंदिनी में 15 और पुलगांव में 14 लोगों की जान सड़क हादसों में गई.

ड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हादसों में कमी कैसे आई

पुलिस ने बताया कि जिले के सात प्रमुख चौक-चौराहों को चिन्हित कर हेलमेट, सीट बेल्ट और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है. ब्लैक स्पॉट की पहचान, सड़क इंजीनियरिंग में सुधार, स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण, संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और नियमित वाहन जांच अभियान चलाए गए.

विशेष अभियान का असर दिखने लगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग पुलिस एक्टिव

दुर्ग पुलिस लगातार एक्सिडेंट प्रोन इलाके, जहां ज्यादा हादसे होते हैं और ऐसे समय जहां एक्सिडेंट की संख्या ज्यादा होती है, उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है. न सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वाले और नशे में गाड़ी चलाने वालों को पकड़ा जा रहा है.

बड़े वाहन जैसे बस और ट्रक की भी चेकिंग की जा रही है. इस वजह से दुर्घटनाओं में कमी आ रही है. कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कारावास की सजा भी दी गई है. ऐसे में हादसे में कमी आ रही है. पिछले साल से हादसों में कम मौत हुई है- विजय अग्रवाल, एसएसपी दुर्ग

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि ओवरस्पीड, नशे में ड्राइविंग, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और मौतों के आंकड़ों में और कमी लाई जा सके.