दुर्ग जिले के रिसाली में BJP नेता पर जानलेवा हमला, होटल में चाय पीने के दौरान धारदार हथियार से वार
रिसाली में BJP नेता राजेंद्र सिंह पर हमले का VIDEO आया सामने, वारदात को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 12, 2026 at 9:10 PM IST
दुर्ग: जिले में दिनदहाड़े मारपीट और हमला करने की घटनाएं आम होती जा रही हैं. रिसाली के जोरातराई में शनिवार को भाजपा नेता राजेंद्र सिंह यादव पर सुबह-सुबह जानलेवा हमला हुआ है. वारदात शनिवार सुबह की है जब आरोपी ने अचानक उन पर धावा बोल दिया. सरेराह हुए इस हमले से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस हमलावरों की तलाश में नाकेबंदी कर रही है.
होटल में चाय पीने के दौरान हमला
दरअसल राजेंद्र यादव सुबह एक स्थानीय होटल में सुकून से चाय पी रहे थे. तभी अचानक एक युवक वहां पहुंचा और उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावर ने सीधे गले पर वार किया, जिससे राजेंद्र यादव वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़े.
अस्पताल में कराया गया भर्ती
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. आनन-फानन में घायल भाजपा नेता को भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है. मिली जानकारी के अनुसार आरोपी से 4 साल पहले उनकी पुरानी दोस्ती थी, लेकिन लंबे समय से बातचीत बंद थी.
2 लोगों के बीच मारपीट हुई, इसमें एक ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाई है, घायल को अस्पताल में एडमिट किए हैं, आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग ग्रामीण
वहीं स्थानीय स्तर पर इस हमले को रिसाली निगम चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. मामले पर एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि उतई थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद यह हमला हुआ है. पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं. उन्होंने ने कहा कि आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होगा.