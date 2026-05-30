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भिलाई स्टील प्लांट से लौह स्क्रैप चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3.22 करोड़ का माल जब्त

दुर्ग: पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट से संगठित तरीके से हो रही लौह स्क्रैप चोरी का बड़ा खुलासा किया है. दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से करीब 250 टन लोहे की प्लेट और बीम कटिंग जब्त किया गया है. जब्त माल और चोरी में इस्तेमाल भारी वाहनों की कुल कीमत करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए बताई जा रही है. आरोपियों पर पिछले कई महीनों से फ्लू डस्ट की आड़ में कीमती लौह सामग्री चोरी कर बाहर सप्लाई करने का आरोप है.

भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हथखोज स्थित ए.के. ट्रेडर्स के प्लॉट में संदिग्ध तरीके से लौह स्क्रैप लोड किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां हाईवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट के नीचे छिपाकर लोहे की प्लेट और बीम कटिंग भरी जा रही थी. जांच के दौरान आरोपियों से माल संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. पुलिस ने मौके से दो हाइवा, दो ट्रक, टाटा 1109, टाटा एस, एक जेसीबी, एक हाइड्रा और चैन माउंटेन मशीन जब्त की है.

भिलाई स्टील प्लांट चोरी का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

चार आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

मामले में पुलिस ने धारा 303(2), 317(4), 3(5) और 112 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मीथेन ठाकुर, चिंतानंद साहू, निर्मल सिंह और गीतेश वर्मा शामिल हैं. सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

जांच टीम करेगी नेटवर्क का खुलासा

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं.