दुर्ग में इंटरस्टेट थीफ गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को बड़ी सफलता
दुर्ग पुलिस को चोरी के केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है. कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 7:31 PM IST
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में चोरी की वारदातों ने लोगों को काफी परेशान कर रखा था. इस बीच दुर्ग पुलिस को चोरी केस सुलझाने में अहम कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए खुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कुल 1600 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े. उसके बाद पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है.
13 लाख के जेवर बरामद
दुर्ग पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 13 लाख 12 हजार 800 रुपये के जेवर बरामद किए हैं. इन गहनों में सोने चांदी के जेवर शामिल हैं. पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल किए वाहन को भी जब्त कर लिया है. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसीसीयू और थाना वैशाली नगर पुलिस ने एक्शन लिया. टीम ने लगातार गश्त, मॉर्निंग पेट्रोलिंग और संदिग्धों की निगरानी की. जांच के दौरान पुलिस ने करीब 1600 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी नौशाद की गतिविधियां संदिग्ध मिलीं.
पुलिस जांच में हुआ अहम खुलासा
पुलिस ने जांच में अहम खुलासा किया है. आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है. वह खुर्सीपार अपने ससुराल में रहकर मालवाहक वाहन चलाने का काम करता था. दिन में सूने मकानों की रेकी कर रात में अपने साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देता था. चोरी की रकम से उसने वाहन खरीदी था.
आरोपियों ने गुरूनानक नगर, वैशाली नगर, जामुल, चरोदा, राधिका नगर, पुदमनगर समेत बालोद जिले के करहीभदर क्षेत्र में चोरी करना स्वीकार किया है. चोरी के जेवर महिलाओं के जरिए पावर हाउस स्थित शुभलाभ ज्वेलर्स में गिरवी रखे जाते थे. पुलिस ने ज्वेलरी दुकान संचालक को भी गिरफ्तार किया है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई
पुलिस ने बताया है कि इस केस में नौशाद, नगीना, मदीना और दुर्गेश गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.