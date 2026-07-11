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दुर्ग में 19 साल की पीजी स्टूडेंट के मर्डर का खुलासा, एकतरफा प्यार और इनकार से बौखलाए सनकी आशिक ने ली जान

पुलिस ने आरोपी को बलौदाबाजार से किया गिरफ्तार, एक दिन पहले भी रायपुर से भिलाई मारने की नियत से आया था

Solve murder mystery PG student
दुर्ग में 19 साल की पीजी स्टूडेंट के मर्डर का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 9:22 PM IST

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दुर्ग: जिले के भिलाई में 19 साल की छात्रा की हत्या मामले में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एकतरफा प्यार की सनक में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 साल के आरोपी लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू को पकड़ा है.

योजना बनाकर की हत्या

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी पहले से हत्या की योजना बनाकर रायपुर से भिलाई आया था. मृतका खुशी साहू बेमेतरा की रहने वाली थी और भिलाई के रामनगर स्थित पीजी में रहकर फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी.

एकतरफा प्यार और इनकार से बौखलाए सनकी आशिक ने ली जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी एक दिन पहले भी सुनियोजित तरीके से उसे मारने के लिए रामनगर आया था लेकिन उस दिन युवती अपने कमरे में नहीं थी. अगले दिन आरोपी फिर आया और घुसते ही ताबड़तोड़ वार कर दिए- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी भिलाई नगर

प्रेम संबंध का बना रहा था दबाव

CSP ने बताया कि आरोपी लंबे समय से खुशी पर बातचीत और प्रेम संबंध बनाने का दबाव बना रहा था. युवती के इनकार कर उससे संपर्क खत्म कर देने से वह नाराज भी था. इसी रंजिश में उसने शुक्रवार को पीजी पहुंचकर पहले खुशी का गला दबाया और फिर चाकू से पीठ, हाथ और पेट पर करीब 10 वार कर उसकी हत्या कर दी.

रूम मेट ने परिजन को बताया

10 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे मृतका की रूममेट ने परिजनों को सूचना दी कि खुशी कमरे में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी है. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सबूत मिटाने की भी कोशिश

जांच में सामने आया कि आरोपी पहचान छिपाने के लिए दो शर्ट और पैंट के अंदर बरमूडा पहनकर आया था. अपने साथ धारदार हथियार भी लाया था. हत्या के बाद आरोपी ने अपने खून से सने कपड़े और जूते नदी में फेंककर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की.

पहले से परिचित, दूर का रिश्तेदार

पुलिस ने बताया कि आरोपी मृतका के दूर का रिश्तेदार या परिचित है इससे ही उसकी पहचान हुई थी. वो रायपुर में रहता था फिलहाल उसे बलौदाबाजार से गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में हत्या में प्रयुक्त चाकू और बाइक भी जब्त कर ली गई है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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