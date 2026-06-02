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पुलिस ने दिया 60 लाख का गिफ्ट, 1 साल में चौथी बार दुर्ग पुलिस ने किया कमाल

दुर्ग: इंसान जबतक जगा होता है, तबतक मोबाइल फोन उसके आस-पास ही होता है. कई बार हम बाजार या रास्ते में अपना मोबाइल फोन अपनी लापरवाही से गुम कर देते हैं. रोजमर्रा के अलावा कई बातों की अहम जानकारी और फोटो हमारे मोबाइल फोन में ही सेव होती है. बैंक से लेकर आधार कार्ड तक की सूचना उसमें स्टोर होती है. ऐसे में जब हमारा फोन गुम हो जाता है, तब हम बेहद परेशान हो जाते हैं. डेटा रिकवरी का टेंशन तो बढ़ता ही है, फोन के गलत इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ जाती है. फोन के जरिए आर्थिक अपराध होने की भी संभावना होती है. कुल मिलाकर आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी हमें उठानी पड़ती है. ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि गुम हुआ फोन अब उनको नहीं मिलेगा, शिकायत करने की इसके लिए जरूरत नहीं है. लेकिन दुर्ग पुलिस ने लोगों की इस सोच को गलत साबित किया है.

60 लाख के गुम फोन मालिकों को लौटाए गए

मंगलवार को दुर्ग डीआईजी, विजय अग्रवाल ने गुम हुए 60 लाख के मोबाइल फोन अपने हाथों से लोगों को लौटाए. जिन लोगों ने अपने फोन गुम होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, उन लोगों के फोन उनको बुलाकर पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से दिए गए. जिन लोगों के खोए हुए फोन उनको वापस मिले वो पुलिस को ढेरों धन्यवाद देकर गए. लोगों ने यहां तक कहा कि उनके मन में जो छवि पुलिस के लिए बनी थी वो बिल्कुल बदल चुकी है. पुलिस की वजह से ही उनका खोया हुआ फोन आज उनको वापस मिल पाया है. दुर्ग पुलिस ने बताया कि गुम हुए लोगों की शिकायत के आधार पर उनके फोन की खोज की गई. पुलिस ने पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए.