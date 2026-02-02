जब दुर्ग के लोगों ने कहा थैंक्यू पुलिस, तब एसएसपी ने दिलाई इस वजह से शपथ
पुलिस ने कहा कि जब भी कोई अनहोनी हो, तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराएं, हम आपकी मदद के लिए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 2, 2026 at 2:19 PM IST
दुर्ग: पुलिस की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के तहत 202 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर, उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं. लौटाए गए मोबाइलों की कीमत करीब 60 लाख के आस पास है. जिन लोगों को मोबाइल फोन लौटाए गए उनके मालिकों ने पुलिस के काम की तारीफ की है.
60 लाख के गुम हुए मोबाइल फोन पुलिस ने किए वापस
एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए इन मोबाइल फोन को ट्रैक किया और सफलतापूर्वक बरामद किया. सोमवार को सेक्टर-6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएसपी विजय अग्रवाल ने मालिकों को उनके मोबाइल लौटाए. लंबे समय बाद अपने फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने पुलिस की इस पहल की सराहना की. कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया मोबाइल वापस मिल पाएगा, लेकिन पुलिस की सक्रियता से यह संभव हो सका.
सीईआईआर पोर्टल में पंजीकरण कराने वालों को मिला फायदा
एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि जिन मोबाइलों का सीईआईआर पोर्टल में पंजीकरण कराया गया था, उन्हें पुलिस टीम ने लगातार ट्रेस कर बरामद किया गया. ये मोबाइल छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बेमेतरा, बालोद और कांकेर से बरामदगी हुई है. इसके अलावा कुछ मोबाइल अन्य राज्यों से भी खोजकर लाए गए हैं.
पुलिस ने की नागरिकों से अपील
एसएसपी विजय अग्रवाल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत सीईआईआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं और स्थानीय थाने में जाकर ओटीपी नंबर और आवश्यक जानकारी साझा करें. इससे पुलिस को मोबाइल ट्रैक करने में आसानी होती है. पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और किसी भी साइबर अपराध की सूचना तुरंत देने की भी सलाह दी है.
मोबाइल फोन की खातिर छात्र ने दी जान, चला गया परिवार का सहारा, पूरे गांव में मातम
सरगुजा में सेंधमारी कर महंगे और ब्रांडेड मोबाइल की चोरी, मिनटों में पार कर दिए 25 लाख स्मार्टफोन
न्यू ईयर 2026 से पहले मिली खुशियां, दंतेवाड़ा पुलिस ने 14 लाख के मोबाइल लौटाए