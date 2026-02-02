ETV Bharat / state

जब दुर्ग के लोगों ने कहा थैंक्यू पुलिस, तब एसएसपी ने दिलाई इस वजह से शपथ

पुलिस ने कहा कि जब भी कोई अनहोनी हो, तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराएं, हम आपकी मदद के लिए हैं.

जब दुर्ग के लोगों ने कहा थैंक्यू पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: पुलिस की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के तहत 202 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर, उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं. लौटाए गए मोबाइलों की कीमत करीब 60 लाख के आस पास है. जिन लोगों को मोबाइल फोन लौटाए गए उनके मालिकों ने पुलिस के काम की तारीफ की है.

60 लाख के गुम हुए मोबाइल फोन पुलिस ने किए वापस

एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए इन मोबाइल फोन को ट्रैक किया और सफलतापूर्वक बरामद किया. सोमवार को सेक्टर-6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएसपी विजय अग्रवाल ने मालिकों को उनके मोबाइल लौटाए. लंबे समय बाद अपने फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने पुलिस की इस पहल की सराहना की. कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया मोबाइल वापस मिल पाएगा, लेकिन पुलिस की सक्रियता से यह संभव हो सका.

जब दुर्ग के लोगों ने कहा थैंक्यू पुलिस (ETV Bharat)

सीईआईआर पोर्टल में पंजीकरण कराने वालों को मिला फायदा

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि जिन मोबाइलों का सीईआईआर पोर्टल में पंजीकरण कराया गया था, उन्हें पुलिस टीम ने लगातार ट्रेस कर बरामद किया गया. ये मोबाइल छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बेमेतरा, बालोद और कांकेर से बरामदगी हुई है. इसके अलावा कुछ मोबाइल अन्य राज्यों से भी खोजकर लाए गए हैं.

जब दुर्ग के लोगों ने कहा थैंक्यू पुलिस (ETV Bharat)

पुलिस ने की नागरिकों से अपील

एसएसपी विजय अग्रवाल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत सीईआईआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं और स्थानीय थाने में जाकर ओटीपी नंबर और आवश्यक जानकारी साझा करें. इससे पुलिस को मोबाइल ट्रैक करने में आसानी होती है. पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और किसी भी साइबर अपराध की सूचना तुरंत देने की भी सलाह दी है.

संपादक की पसंद

