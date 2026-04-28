ETV Bharat / state

भूपेश बघेल कथित AI वीडियो केस, दुर्ग में एफआईआर दर्ज, जांच शुरू

भूपेश बघेल के कथित AI वीडियो पर सियासी बवाल जारी है. इस बीच दुर्ग पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है.

Durg Police Investigation
दुर्ग पुलिस की जांच (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ा एक कथित एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल बढ़ गया है. राज्य महिला आयोग ने इस केस में दुर्ग पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद मंगलवार को इस केस में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

दुर्ग में एफआईआर दर्ज, पुलिस की जांच शुरू

राज्य महिला आयोग ने इस केस में स्वत: संज्ञान लिया था. आयोग ने साइबर सेल को तकनीकी जांच कर वीडियो के स्रोत का पता लगाने और दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. आयोग ने पुलिस को भी इस केस में कार्रवाई का निर्देश दिया. जिसके बाद दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई है.

भूपेश बघेल एआई वीडियो केस में जांच (ETV BHARAT)

भिलाई नगर थाने में शिकायत मिलने के बाद प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया गया है और साइबर सेल वीडियो के सोर्स की तलाश में जुटी है.दुर्ग जिले के 13 थानों में इस संबंध में केस दर्ज किए गए हैं- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी

भूपेश बघेल के कथित एआई वीडियो के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया. उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस कार्यकर्ता इस केस में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

फेक AI वीडियो पर बड़ा एक्शन, भूपेश बघेल मामले में महिला आयोग सख्त, पुलिस को एफआईआर के निर्देश

सुशासन तिहार 2026: बदलते बस्तर, टेस्टिंग टाइम, भ्रष्टाचार, पुनर्वास, जमीनी सच्चाई और 2030 लक्ष्य के बीच भरोसे, न्याय, विकास की बड़ी परीक्षा

TAGGED:

DURG POLICE
BAGHEL AI VIDEO CASE
भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ महिला आयोग
BHUPESH BAGHEL AI CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.