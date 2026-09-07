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दुर्ग में नकली ब्रांडेड घड़ियों के कारोबार पर एक्शन, दुकानदार गिरफ्तार, 280 वॉच और कंपनी के टैग भी मिले

दुर्ग में नकली ब्रांडेड घड़ियों के कारोबार पर एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

टाइटन और फास्ट्रैक जैसी कंपनियों के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर बेच रहा था नकली घड़ियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: पुलिस ने नामी कंपनियों के नकली प्रोडक्ट कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है. इंदिरा मार्केट में टाइटन और फास्ट्रैक जैसे कंपनियों के नाम पर नकली घड़ियां बेचने का खेल चल रहा था. दुर्ग कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक कमलेश निर्मलकर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी की दुकान से बड़ी संख्या में नकली घड़ियां और अन्य सामग्री बरामद की है.

कंपनी की ओर से मिली थी शिकायत

दरअसल टाइटन कंपनी की ओर से ब्रांडेड घड़ियों की असली-नकली जांच और कार्रवाई के लिए अधिकृत गौरव तिवारी ने दुर्ग कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि इंदिरा मार्केट स्थित कबीर वॉच का संचालक लंबे समय से टाइटन और फास्ट्रैक के नाम और ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नकली घड़ियां बेच रहा है.

नकली घड़ियों के साथ टैग भी मिले

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि आरोपी नकली घड़ियों को असली ब्रांड की बताकर ग्राहकों को बेचता था और इसी के जरिए अवैध मुनाफा कमाता था. तलाशी के दौरान टाइटन और फास्ट्रैक की 280 नकली घड़ियां मिलीं. साथ ही फास्ट्रैक के 275 नकली टैग भी मिले. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन बरामद किया है.

दुकानदार गिरफ्तार, 280 वॉच और कंपनी के टैग भी मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कॉपीराइट अधिनियम के तहत केस

मामले में कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 और बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने लोगों और व्यापारियों से अपील की है कि ब्रांडेड सामान खरीदते समय उसकी प्रामाणिकता जरूर जांचें और नकली सामान की बिक्री की सूचना तत्काल पुलिस को दें.